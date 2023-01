Bitcoin Kurs Prognose: Breakout oder Breakdown?

Die Analyse des Bitcoin-Preises zeigt, dass die Währung in den letzten 24 Stunden eine bullische Erholung erfahren hat, wobei ihr Wert auf 23.143 $ gestiegen ist und eine Steigerung von 9,05% verzeichnet wurde. Dies markiert einen signifikanten Anstieg gegenüber dem jüngsten Kurstief von 21.315 $, da die Händler offenbar von dem Aufschwung profitieren. BTC notiert heute in einer Spanne von 22.645 $ bis 22.966 $, die als wichtige Widerstands- und Unterstützungsstufen fungieren. Einer der Bereiche kann gebrochen werden, um die Richtung der Münze zu bestimmen.

Die Händler warten derzeit auf einen Hinweis auf weitere Aufwärtspotentiale, da die Bullen offenbar die Kontrolle haben und die Preise höher treiben. Wenn BTC in der Lage ist, erfolgreich die Marke von 23.249 $ zu durchbrechen, könnte es in naher Zukunft weitere Gewinne geben. Auf der anderen Seite kann bei einem Scheitern beim Durchbrechen der Widerstandsstufe mit weiteren Verlusten gerechnet werden.

Das Handelsvolumen von Bitcoin hat in den letzten Tagen ebenfalls exponentiell zugenommen, was darauf hindeutet, dass die Händler zunehmendes Interesse an Kryptowährungen haben. Das Volumen ist um 75% gestiegen, während die Gesamtmarktkapitalisierung von BTC bei knapp 440 Milliarden $ liegt.

Die tägliche Analyse des Bitcoin-Preises zeigt einen bullischen Trend, da die Kauftätigkeit heute wiederhergestellt wurde. Zuvor hatte eine bearische Welle den Markt dominiert, da die Bullen starke Widerstände begegneten und der Preis mehrere Tage lang gefallen ist, aber jetzt scheint sich die Preistendenz wieder zugunsten der Käufer zu ändern. Der BTC/USD notiert derzeit auf der Coin Market Cap in positivem Verlauf bei einem Handelspreis von 23.870 $, nachdem ein Hoch von 22.925 $ erreicht wurde.

Die technische Analyse der Bewegungsindikatoren zeigt hingegen ein etwas anderes Bild. Der 50-Tage-Simple Moving Average liegt unter dem 200-SMA, was bedeutet, dass es noch Widerstände auf diesen Niveaus gibt, bevor die Preise weiter steigen können. Der relative Stärke Index (RSI) hat eine positive Wende genommen und sein Wert ist aufgrund des jüngsten Anstiegs des Preises gestiegen.

Die MACD (Moving Average Convergence Divergence) weist ebenfalls auf eine bullische Stimmung hin, da die MACD-Linie über der Signal-Linie liegt. Dies bedeutet, dass die BTC-Käufer die Preise höher treiben und in naher Zukunft mit Volatilität zu rechnen ist. Der gleitende Durchschnitt befindet sich derzeit bei knapp 21.290 $, was leicht unterhalb der Unterstützungsstufe von 21.300 $ liegt.

Die vierstündige Analyse des Bitcoin-Preises bestätigt einen steigenden Trend, da der Preis in den letzten Stunden eine Aufwärtsbewegung zurückgelegt hat. Dies kann weiter durch den vierstündigen Preischart bestätigt werden, bei dem die grünen Kerzen einen Anstieg des Münzwertes anzeigen. Es wurde eine Korrektur während der letzten 24 Stunden der vorherigen Handelssession beobachtet, aber jetzt hat der bullische Momentum den Preis erfolgreich über die Marke von 21.000 $ gerettet und es scheint, dass der bullische Momentum den Rest des Tages anhalten wird.

Der gleitende Durchschnitt im vierstündigen Preischart notiert bei 22.302 $. Auch die MACD weist auf einen bullischen Trend hin, da die MACD-Linie über der Signal-Linie liegt. Dies zeigt, dass die Käufer die Preise höher treiben und in naher Zukunft mit Volatilität zu rechnen ist. Der RSI (Relative Strength Index) tendiert ebenfalls in eine positive Richtung mit einem Wert von 67,19, was bedeutet, dass es noch Luft nach oben hat, bevor es die überkaufte Zone erreicht.

Hash Ribbon deuten auf ein Ende der Miner Kapitulation hin

Die Hash-Rate ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks. Es zeigt die Rechenleistung, die von den Minern im Netzwerk aufgewendet wird, um neue Blöcke zu erzeugen und Transaktionen zu bestätigen. Je höher die Hash-Rate, desto sicherer und robusteres ist das Netzwerk.

Der Hash-Ribbon-Indikator ist ein Werkzeug, das die Hash-Rate überwacht und Anzeichen für eine Kapitulation der Miner erkennt. Eine Kapitulation der Miner tritt auf, wenn die Kosten für die Schürfung von Bitcoin höher sind als der erwartete Gewinn. In diesem Fall werden Miner ihre Ausrüstung abschalten und aufhören, Bitcoins zu schürfen.

Der Hash-Ribbon-Indikator nutzt den gleitenden 30-Tage-Durchschnitt (MA) der Hash-Rate und den 60-Tage-MA, um die Kapitulation der Miner zu erkennen. Wenn der 30-Tage-MA den 60-Tage-MA übersteigt, signalisiert dies, dass das Schlimmste der Kapitulation vorbei ist und sich das Netzwerk wieder erholt.

Am 20. Januar hat die Bitcoin-Hash-Rate ein neues Allzeithoch erreicht, was in einem Bärenmarkt bemerkenswert ist. In den letzten Wochen hat die Hash-Rate von BTC zweimal um 20 % eingebrochen und sich dann wieder erholt. Diese Volatilität ist jedoch nicht ungewöhnlich, da die Hash-Rate im Zusammenhang mit den Kosten und dem erwarteten Gewinn der Miner schwankt.

Der Hash-Ribbon-Indikator ist derzeit divergent und signalisiert das Ende der Kapitulation der Miner. Dies kann als ein positives Signal für den Bitcoin-Markt gewertet werden und als Indikator für eine mögliche Trendwende in Richtung eines Aufschwungs. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Hash-Ribbon-Indikator nur ein Indikator unter vielen ist und es immer wichtig ist, mehrere Indikatoren zu berücksichtigen, um ein vollständiges Bild zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die aktuelle Marktstimmung den Bullen zugeneigt ist und es wahrscheinlich ist, dass Bitcoin in naher Zukunft in eine positive Richtung tendieren wird. Der wichtige Widerstand bei 23.249 $ muss gebrochen werden, um weitere Aufwärtsbewegungen und Gewinne zu ermöglichen. Die Käufer haben eine gute Gelegenheit und sollten die Chance nutzen, um von dem aktuellen Aufschwung zu profitieren. Dazu lässt sich sagen, dass die Hash-Rate ein wichtiger Indikator für die Gesundheit und die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks ist. Der Hash-Ribbon-Indikator ist ein Werkzeug, das die Hash-Rate überwacht und Anzeichen für eine Kapitulation der Miner erkennt. Der Indikator signalisiert derzeit das Ende der Kapitulation der Miner, was als positives Signal für den Bitcoin-Markt gewertet werden kann und als Indikator für eine mögliche Trendwende in Richtung eines Aufschwungs.

