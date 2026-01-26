Bitcoin Kurs Prognose: BTC bei 88K USD, warum Bitcoin Hyper wieder im Fokus steht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin pendelt um 88K USD, die Ruhe ist tückisch, weil Richtung fehlt. Die Bitcoin Kurs Prognose bleibt daher defensiv: Geduld, saubere Levels, keine FOMO. Genau jetzt rücken Bitcoin-Layer-2 Stories zurück ins Spotlight, und Bitcoin Hyper (HYPER) wirkt wie das nächste Zyklus-Play.

BTC bei 88K USD, der Markt bleibt cool

Die letzten Wochen zeigen ein Muster: BTC kann noch knallen, aber er macht es nicht mehr alle zwei Stunden, sondern in Wellen, mit Pausen dazwischen. Für Januar 2026 sind Tageswerte knapp unter 90k genauso normal wie kurze Pushes Richtung 97k, das ist kein “Crash”, sondern eine Range, die sich neu sortiert.​

Für dich als Trader heißt das, dass der Hebel-Finger besser ruhig bleibt, weil Chops die Konten frisst. Wenn der Spotpreis am Rand der Range klebt, kommt oft diese zähe Phase, in der “nichts passiert”, bis es dann plötzlich passiert.

Bitcoin Kurs Prognose, warum die Range sinnvoll ist

Die Bitcoin Kurs Prognose wirkt bei 88k erstmal langweilig, ist aber ziemlich clean: Solange die Zone um die Range-Tiefs hält, bleibt das Setup risk-on, nur ohne Dauerfeuer. In Datenübersichten für 2026 taucht ein Januar-Tief um 88.040 USD auf, das macht diese Region zu einer psychologischen Kante, an der viele Stops und Re-Entries liegen.​

Auf der Oberseite sitzt der Deckel da, wo man wieder von “neuen Hochs” redet, im Januar wurde ein Wert um 97.016 USD markiert. Genau zwischen diesen Marken entscheidet sich die nächste größere Story, entweder Breakout mit Follow-Through oder noch ein paar Wochen Seitwärts, die dich mental testen.​

Und ja, diese Phase ist oft der Moment, in dem Leute statt nur BTC zu stacken wieder nach Beta suchen, also nach Projekten, die bei risk-on härter laufen. Genau da passt die Bitcoin Kurs Prognose plötzlich perfekt als Brücke zu Presales, weil du nicht auf den einen Kerzenstich warten musst.

Layer-2 ist wieder sexy, Bitcoin Hyper setzt auf SVM

Wenn Bitcoin seitwärts driftet, wird Utility wieder attraktiver als reines “Number go up”. Bitcoin Hyper (HYPER) positioniert sich als Bitcoin Layer-2 Ansatz, der Smart-Contract-Usecases auf Bitcoin-Nähe bringen will und dabei auf eine Solana-Virtual-Machine-Logik setzt, um mehr Tempo zu liefern.​

ForkLog beschreibt dabei ein modulares Setup und einen Bridge-Mechanismus mit Zwei-Wege-Peg, bei dem BTC nach Bestätigungen auf der L2 als gewrappte Darstellung nutzbar wird. Das ist für den Markt gerade deshalb interessant, weil es nicht gegen Bitcoin wettet, sondern Bitcoin mehr Spielraum geben will, ohne dass du gleich in irgendeine Random-Chain abbiegen musst.​

Für dich heißt das: Wenn du ohnehin BTC als Basis hältst, passt ein L2-Narrativ als Ergänzung besser als die nächste Copy-Paste-Memecoin ohne Plan.

Presale-Fakten, Momentum und warum frühe Runden zählen

Beim Presale zählt am Ende nicht nur die Tech, sondern auch die Dynamik: Wie schnell kommt Funding rein, wie wird die Preisleiter gebaut, und ob genug Hype da ist, um später Liquidität zu ziehen. Coinspeaker nennt als Presale-Start den 14. Mai 2025 und berichtet, dass bisher über 30,98 Mio. USD eingesammelt wurden.

Der gleiche Bericht nennt außerdem einen aktuellen Presale-Preis von 0,013635 USD und spricht von einem geplanten Launch-Fenster in Q1 2026, abhängig von Nachfrage und Marktbedingungen. In so einer Lage wirkt die Bitcoin Kurs Prognose plötzlich wie ein Sentiment-Barometer: Je stabiler BTC in seiner Range bleibt, desto eher rotieren Leute in “Builders plus Hype”, statt nur in den sicheren Brick.​

Wichtig ist, den Presale wie ein eigenes Produkt zu sehen: frühe Preisstufen belohnen Risiko, aber sie sind kein Freifahrtschein, weil Listings, Liquidity und Adoption später die Musik machen. Trotzdem, wer den Markt kennt, weiß, dass Narrative oft vor der fertigen Infrastruktur pumpen, das ist halt Krypto, nicht Sparkonto.

Fazit

Die Bitcoin Kurs Prognose bei 88.007 USD ist nicht das Ende der Party, eher das ruhige Atemholen zwischen zwei Moves. Wenn BTC in der Range bleibt, suchen viele nach smarteren Wetten auf das nächste Thema, und Bitcoin Layer-2 gehört klar dazu. Bitcoin Hyper (HYPER) trifft genau diesen Nerv, mit Presale-Momentum und einer klaren Positionierung auf Speed plus Bitcoin-Nähe.

Disclaimer: Keine Finanzberatung, Krypto ist volatil, Presales sind risikoreich, Smart-Contract-Risiken und Liquidität nach Listing können stark variieren.