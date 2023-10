Bitcoin Kurs Prognose: BTC im Aufwärtstrend – wie weit können die Bullen den Preis noch treiben?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin erlebt momentan einen eindrucksvollen Aufwärtstrend und die Krypto-Community spekuliert intensiv darüber, wie weit der Preis noch steigen kann. Der aktuelle Wert von Bitcoin liegt bei etwa $28,321 und hat in den letzten 24 Stunden einen Anstieg von fast 4,75 % verzeichnet, den größten täglichen Sprung seit dem 29. August. Diese Preisbewegung kam nach Spekulationen um eine mögliche Einführung eines Bitcoin-ETFs und Vermeidung eines Regierungsstillstands in den USA zustande. Die Aufwärtsbewegung in diesem Monat, oft als “Uptober” bezeichnet, folgt einem historischen Trend, bei dem Bitcoin typischerweise im Oktober Gewinne verzeichnet. Mit der Möglichkeit, die $30,000-Marke zu erreichen, schauen Anleger gespannt auf den Markt, um zu sehen, wie weit die Bullen den Preis noch treiben können.

Positive Marktreaktion und ETF-Spekulationen

Der jüngste Aufschwung im Bitcoin-Preis hat seine Wurzeln in einer Reihe von positiven Marktreaktionen und Spekulationen, wobei besonders zwei Hauptfaktoren im Vordergrund stehen. Einerseits wurde der mögliche Regierungsstillstand in den USA bis Mitte November verschoben, was bedeutet, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC in den kommenden Monaten ihre Entscheidungen zu Bitcoin-ETFs treffen kann. Dies hat Hoffnungen auf die Genehmigung von Bitcoin-ETFs geweckt, was wiederum zu steigenden Preisen beigetragen hat.

Zusätzlich zu diesen Spekulationen um ETFs und der Vermeidung des Regierungsstillstands in den USA, scheinen auch technische Faktoren und Marktstimmungen eine zentrale Rolle bei der Preisentwicklung gespielt zu haben. Die Kombination von neuen Käufen und Liquidation von Short-Positionen im Wert von beinahe $43 Millionen in den letzten 24 Stunden hat wahrscheinlich zu einer weiteren Stärkung des BTC/USD-Kurses geführt. Zum Vergleich: Long-Positionen im Wert von etwa $6 Millionen wurden liquidiert.

#Bitcoin has blasted back above $28K for the first time since August 17th. With 10-10K $BTC wallets accumulating a combined $1.17B since September 1st, a return to a $30K market value looks more and more likely unless these wallets now start dumping. https://t.co/sdcPWGiBMg pic.twitter.com/zN741HmDqh — Santiment (@santimentfeed) October 2, 2023

Es wird geschätzt, dass der Bitcoin-Markt im Falle der Einführung eines Bitcoin-ETFs bis zu $600 Milliarden an zusätzlichem Kapital anziehen könnte. Dies würde den Aufwärtstrend wahrscheinlich noch weiter verstärken. Speziell BlackRock’s ETF-Antrag ist in den Fokus gerückt, nachdem die SEC letzte Woche ihre Entscheidung darüber vertagt hat. Die Erwartungen und das Interesse der Investoren sind also deutlich gestiegen, und viele Marktbeobachter sind gespannt, wie sich die Entwicklungen rund um ETFs und die Marktdynamik in naher Zukunft auf den Bitcoin-Preis auswirken werden.

“Uptober”: Historische Kursgewinne und Widerstandsniveaus

Oktober gilt im Bereich der Kryptowährungen oft als Monat, in dem die Preise von Bitcoin in der Vergangenheit beträchtliche Zuwächse verzeichnet haben, und ist somit als „Uptober“ bekannt geworden. Historische Daten zeigen, dass der Bitcoin-Kurs seit 2012 im Oktober durchschnittlich um 20,82% gestiegen ist, mit Ausnahme der Jahre 2014 und 2018. In diesem Zusammenhang scheint die derzeitige Aufwärtsbewegung von Bitcoin den Begriff „Uptober“ wiederzubeleben, was Hoffnungen und Spekulationen um weiter steigende Preise aufkommen lässt.

Viele Anleger und Marktanalysten schauen derzeit gespannt auf die psychologische Marke von $30,000, die als ein bedeutendes Widerstandsniveau gilt. Sollte der Bitcoin-Kurs dieses Niveau überwinden, könnte dies die Türen für weitere Steigerungen öffnen und könnte, basierend auf vergangenen Trends und der aktuellen Marktdynamik, den anhaltenden Aufwärtstrend von Bitcoin bestätigen.

Quelle: Coinglass

Allerdings sind mit dem Anstieg auch Risiken verbunden. Insbesondere könnte der Start von Liquidationen größerer Bestände durch bedeutende Wallets eine gegenläufige Bewegung auslösen und somit den aktuellen Bullenlauf gefährden. Dies könnte zu einer Preisbereinigung führen, die das Potenzial hat, den Aufwärtstrend zu bremsen oder sogar umzukehren. Daher ist es für Anleger von Bedeutung, sowohl die positiven als auch die negativen Faktoren, die auf den Markt einwirken, im Blick zu behalten.

Zusätzlich wird das positive Sentiment durch die hohe Anzahl an Liquidationen von Short-Positionen unterstützt, mit einer Liquidation von über $49 Millionen an BTC Shorts in den letzten 24 Stunden. Diese Liquidation von Shorts führt in der Regel zu einem Anstieg des Preises, da Verkäufer den Basiswert kaufen müssen, um ihre Positionen zu schließen.

Viele Liquidierungen in den letzten 24 Stunden | Quelle: Coinglass

Trotz möglicher Risiken und Widerstände ist die allgemeine Stimmung am Markt überwiegend optimistisch. Die Kombination aus historischen Preisbewegungen, aktuellen Marktbedingungen und der positiven Marktstimmung lässt den Oktober zu einem Monat werden, in dem viele Anleger und Beobachter erhebliche Chancen sehen. Ob dieser „Uptober“ den Erwartungen gerecht wird und wie sich der Bitcoin-Kurs in Anbetracht von potenziellen Widerstandsniveaus und weiteren Marktentwicklungen verhalten wird, bleibt abzuwarten.

Dieser neue Memecoin könnte in den kommenden Monaten noch besser performen als BTC

Meme Kombat hat in der Krypto-Welt einen erheblichen Wirbel erzeugt, und es sieht so aus, als könnte dieses innovative Projekt in den kommenden Monaten eine bessere Performance hinlegen als der legendäre Bitcoin. Mit einem Fundament, das auf innovativer Technologie und einem einzigartigen Konzept basiert, verspricht Meme Kombat, ein bahnbrechendes Phänomen im Bereich der Memecoins zu werden.

Der $MK-Token, das Herzstück des Meme Kombat-Ökosystems, hat während seines PreSales eine beispiellose Resonanz erlebt, was auf eine starke und wachsende Community und auf ein großes Interesse an dem Projekt hindeutet. Über $200.000 wurden innerhalb der ersten Tage des PreSales gesammelt, was darauf hinweist, dass die Investoren das Potenzial erkennen und bereit sind, in dieses innovative Vorhaben zu investieren. Dies könnte ein Frühindikator dafür sein, dass Meme Kombat eine ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Kryptowährungen wie BTC werden könnte.

Das Projekt geht jedoch über bloße Investitionen hinaus. Es schafft eine interaktive und dynamische Plattform, auf der Benutzer nicht nur investieren, sondern auch spielen, wetten und teilnehmen können. Durch die Einführung von Play-to-Earn-Mechanismen und Wettfunktionalitäten eröffnet Meme Kombat seinen Benutzern neue Wege, um zu verdienen und gleichzeitig Spaß zu haben. Diese Multi-Funktionalität könnte es Meme Kombat ermöglichen, ein breiteres Publikum anzusprechen und sich als vielseitige und attraktive Option im Krypto-Raum zu positionieren.

Durch seine durchdachten Tokenomics wird das Potenzial von Meme Kombat noch verstärkt. Mit 50 % der Token im PreSale, 30 % für Staking- und Kampfbelohnungen, 10 % für den Austausch von Liquidität und 10 % für Community-Belohnungen zeigt das Projekt seine Verpflichtung zur Schaffung eines stabilen und nachhaltigen Ökosystems. Diese ausgewogene Allokation der Token zielt darauf ab, die langfristige Entwicklung und das Wachstum von Meme Kombat zu unterstützen und gleichzeitig die Community aktiv und engagiert zu halten.