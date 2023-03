Bitcoin Kurs Prognose: BTC kurz vor 30.000 Dollar Marke während Fight Out (FGHT) bald 6 Millionen Dollar knackt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin beweist sich in den letzten Tagen erneut als eindeutiger Marktführer. Während viele Kryptowährungen steigen, lässt der Platzhirsch den Großteil des Marktes hinter sich. Allein in den letzten 24 Stunden legt die digitale Leitwährung ein Plus von mehr als 4 % hin und liegt damit auf Wochensicht schon mit mehr als 28 % vorn. Die Marktdominanz wird damit auf den höchsten Stand seit Monaten – auf 46,3 % ausgebaut. Derzeit notiert der BTC bei 28.274 USD. Damit wäre nur noch ein Anstieg um 6,1 % nötig, um die 30.000 Dollar Marke zu überschreiten. Inzwischen steigt auch der Umsatz vom Fight Out Presale und steuert auf die 6 Millionen Dollar Marke zu.

Der Bitcoin, der sich – genau wieder restliche Kryptomarkt – am Sonntag eigentlich eher leicht rückläufig zeigt, widersetzt sich dem Trend und steigt auch von gestern auf heute deutlich an. Beinahe täglich werden seit der letzten Woche neue Jahreshochs erreicht. Dabei könnte es schon in dieser Woche gelingen, die 30.000 Dollar Marke zu knacken, wenn der Zinsentscheid der Fed am Mittwoch entsprechend positiv ausfallen sollte. Noch vor 2 Wochen war klar, dass mit weiteren Erhöhungen zu rechnen ist. Seit der Bankenkrise in den USA sieht die Situation jedoch anders aus und Optimisten erwarten nun ein Aussetzen der Erhöhung und auch erste Ankündigungen von Zinssenkungen im Sommer werden erwartet.

Damit könnte die Verkündung von Jerome Powell in dieser Woche zum echten Kurstreiber werden und schon bis zur Mitte der Woche einen Anstieg der größten Kryptowährung auf 30.000 Dollar ermöglichen. Dabei sollten Investoren aber nicht vergessen, dass ein Aussetzen der Zinserhöhungen nur in Frage kommt, um Schlimmeres zu verhindern, nicht etwa, weil man die Inflation in den Griff bekommen hätte. Damit entscheidet man sich im Falle von Zinssenkungen im Sommer nur für das geringere Übel und nimmt die Inflation hin, um Banken nicht reihenweise in die Pleite zu stürzen.

Am Chart hinterlässt der sprunghafte Anstieg vom Bitcoin langsam spuren und treibt den RSI langsam aber sicher in den überkauften Bereich, weshalb eine Zurückhaltung, die in den Tagen vor dem Zinsentscheid der Fed meistens zu beobachten ist, auch nicht schaden würde, um den RSI etwas abzukühlen. Dagegen kommt es beim aktuellen hohen Kursniveau schon bald zum Golden Cross zwischen dem EMA100 und dem EMA200, was als stark bullisches Signale zu deuten ist. Durch den rasanten Preissturz im letzten Jahr steht dem Bitcoin am Weg nach oben nun nicht viel im Weg, um beim Überschreiten der 30.000 Dollar Marke sogar bis auf das Niveau von 32.000 Dollar anzusteigen.

Während es immer wahrscheinlicher wird, dass die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung noch im März 30.000 Dollar überschreitet, wird auch eine starke Korrektur im Anschluss nicht mehr ausgeschlossen. Nach all den negativen Schlagzeilen in den letzten Wochen rund um Regulierungsmaßnahmen des Kryptomarktes, Inflation und Wirtschaftskrise, steht die Erholungsrallye eben auf sehr wackeligen Beinen und früher oder später wird hier die Realität wahrscheinlich nochmal zuschlagen, bevor eine Erholung basierend auf einem gesünderem Marktumfeld stattfinden kann.

Fight Out steuert auf 6 Millionen Dollar zu

Der Bitcoin wird in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch mehrmals neue Jahres-Höchststände erreichen und auch der $FGHT Token von Fight Out erreicht im Presale einen Meilenstein nach dem Anderen. Das Move 2 Earn Projekt der neuen Generation erfreut sich schon jetzt großer Bekanntheit und Beliebtheit bei den Investoren, wodurch im Presale schon mehr als 5,6 Millionen Dollar gesammelt werden konnten.

Auf Twitter hat der offizielle Fight Out Account mehr als 100.000 Follower und für April sind bereits Listings an 7 Kryptobörsen bestätigt, wodurch die Bekanntheit von Fight Out und dem FGHT-Token nochmal deutlich ansteigen wird. Aktuell haben Investoren noch für kurze Zeit die Möglichkeit, zum günstigen Vorverkaufspreis einzusteigen. Dieser liegt aktuell bei 0,03090 USDT.

Gelistet wird der Coin für 0,0333 USDT, wodurch sich bereits ein Buchgewinn ergibt, wenn man noch vor der nächsten Preiserhöhung einsteigt. Im Anschluss hat der $FGHT das Potenzial, sobald der Preis an den Kryptobörsen durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird, noch deutlich anzusteigen und Investoren zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals zu verhelfen. Analysten vermuten einen Anstieg auf das 20-fache innerhalb kurzer Zeit nach dem Launch.

