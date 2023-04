Bitcoin Kurs Prognose: BTC pumpt um 5 %, Bärenmarkt endgültig vorbei? Das spricht jetzt dafür

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden verzeichnet der digitale Währungsmarkt eine deutliche Aufwärtsbewegung. Während in diesem Zeitraum Kryptos haussierten und die globale Krypto-Marktkapitalisierung um rund 3 % anstieg, performte der Bitcoin den breiten Markt aus. Denn der Bitcoin pumpte um 4,3 % und wird aktuell bei rund 29.230 $ gehandelt. Damit konnte man den wichtigen Widerstand bei 28.600 $ überwinden und hat nun beste Chancen, endlich die 30.000 $ zu erklimmen. Gelingt dies noch vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch? Ist der Bärenmarkt jetzt vorbei? Zumindest ein Krypto-Experte behauptet dies – unsere Bitcoin Kurs Prognose:

MVRV Z-Score zeigt erfolgreiche Trendwende: Bärenmarkt zu Ende?

Der Krypto-Influencer @Crypto Rover erklärt erneut den Bärenmarkt für beendet, natürlich öffentlichkeitswirksam. Dennoch trifft er diese Aussage nicht ohne Grund. Denn historisch wiederholt sich zum dritten Mal der Zeitraum, in welchem der MVRV Z-Score eine deutliche Unterbewertung offenbart, woraufhin sich immer ein neuer Bullenmarkt ergab. Doch eins vorweg – eine genaue Trendwende lässt sich hier selten offenbaren. Der Makro-Indikator kann eine Richtung angeben und Unterstützung bei Analyse einer Trendwende bieten – mehr aber auch nicht.

Der MVRV Z-Score ist ein Indikator, der bei Kryptowährungen verwendet wird, um das Verhältnis zwischen der Marktkapitalisierung von Bitcoin und dem Gesamtwert der in der Vergangenheit bewegten Coins (realisierte Kapitalisierung) zu bewerten. Der Z-Score wird berechnet, indem man die aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin durch den Durchschnittswert der bewegten Coins multipliziert und dann die Differenz zwischen diesem Wert und dem aktuellen Wert in Standardabweichungen darstellt.

Ein positiver Z-Score bedeutet, dass der aktuelle Preis von Bitcoin über dem historischen Durchschnitt liegt, was eine mögliche Überbewertung indiziert. Ein negativer Z-Score zeigt demgegenüber, dass der aktuelle Preis unter dem historischen Durchschnitt liegt und eine mögliche Unterbewertung existiert. Der MVRV Z-Score ist ein nützliches Instrument für Anleger, um mögliche Über- oder Unterbewertungen beim Bitcoin zu erkennen.

Bitcoin bricht aus: Bullischer Pump für BTC

Mit dem deutlichen Kurssprung und einem anziehenden Handelsvolumen um rund 80 % in den letzten 24 Stunden auf insgesamt über 18 Milliarden $ wirkt der Bitcoin bullisch. Zugleich wurde ein wichtiges Widerstandslevel durchbrochen – charttechnisch scheint der Weg frei.

Dennoch muss der Ausbruch noch bestätigt werden. Im Vergleich zum letzten, angedeuteten Ausbruch wirkt der Bitcoin Kurs nun jedoch stärker. Mit mehreren bullischen Kerzen im Stundenchart und einem massiven Anstieg beim Volumen könnte BTC morgen weiter konsolidieren und sich bestenfalls oberhalb von 29.000 $ festigen. Der Bitcoin Kurs sollte bei nun wahrscheinlicher werdenden Gewinnmitnahmen nicht unter 28.600 $ zurückfallen.

Starke Fundamentaldaten: Hashrate zeigt in 2023 ein gesundes Netzwerk

Zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres waren die fundamentalen Daten des Bitcoin-Netzwerks stark. Die Hash-Rate erreichte Ende März ein neues Rekordhoch von 350 Millionen TH/s.

Die Miner verdienen im Bitcoin-Netzwerk ihr Geld, indem Block Rewards für das Lösen von Rechenaufgaben erhalten. Zusätzlich verdienen sie durch die Transaktionsgebühren, die sie für die Weiterleitung von Transaktionsaufträgen bekommen.

Eine hohe Hash-Rate im Bitcoin-Netzwerk wird als bullisches Signal angesehen, da sie darauf hinweist, dass es mehr Miner gibt, die das Netzwerk sichern. Ergo bewegen sich mehr Computer im Netzwerk, es wird mehr Rechenleistung aufgewendet, um die kryptografischen Probleme zu lösen.

Dies offenbart ein hohes Interesse der Miner am Netzwerk und signalisiert, dass die Miner an den Bitcoin glauben und bereit sind, in die Infrastruktur zu investieren. Eine höhere Hash-Rate reduziert auch das Risiko von Angriffen auf das Netzwerk.

Bitcoin Alternativen: Diese drei Krypto-Presales haben 10x Potenzial

Fernab von den Basis-Investments im digitalen Währungsmarkt wie Bitcoin oder Ethereum gibt es kleinere Krypto-Presales mit weit überdurchschnittlichem Kurspotenzial – beispielsweise strahlen die drei folgenden Coins relative Stärke im April 2023 aus.

