Bitcoin Kurs Prognose: BTC zurück über 28.000 $ – bullischer Makro-Indikator indiziert Rallye

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 24 Stunden gibt es eine deutliche Erholungsbewegung am digitalen Währungsmarkt. In der Breite legte die Krypto-Marktkapitalisierung um rund 4 % zu. Im Einklang damit steigt der Bitcoin Kurs rund 4 %, womit sich die Marktdominanz aktuell auf 46,3 % beläuft. In den letzten 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 27.192 und 28.629 $ gehandelt – eine weite Handelsspanne, in welcher die Unterstützungszone bei rund 27.200 $ weitgehend hielt. Auch gerade notiert BTC beständig oberhalb von 28.000 $. Zugleich zeigt uns mit dem NUPL ein Makro-Indikator eine mögliche Trendwende. Denn der Kryptomarkt ist zurück im optimistischen Bereich, während der Fear & Greed Index dies bereits seit einigen Wochen indiziert.

NUPL-Kennzahl: BTC zurück im optimistischen Bereich – auf Hoffnung folgt Optimismus

Die NUPL-Kennzahl (Net Unrealized Profit/Loss) ist eine wichtige On-Chain-Metrik für die Analyse des Bitcoins. Denn hier schaut man sich die Daten an, wie viele Bitcoin-Adressen aktuell in der Gewinn- oder Verlustzone sind.

Interpretation beim NUPL

Der NUPL-Wert liegt folglich immer zwischen 0 und 1, wobei Werte in der Nähe von 1 darauf hinweisen, dass die Bitcoin-Adressen aktuell deutlich in the money (im Gewinn) sind, während Werte in der Nähe von 0 darauf hindeuten, dass sich die Bitcoin-Adressen out of the money (aus dem Gewinn) befinden. Ein NUPL-Wert von 0,5 würde infolgedessen bedeuten, dass die Hälfte aller Bitcoin-Adressen derzeit im Gewinn und die andere Hälfte im Verlust ist.

Die NUPL-Metrik fungiert ergo als wichtiger Indikator für die Stimmung im Markt. Ein hoher NUPL-Wert indiziert möglicherweise, dass der Markt überhitzt ist und Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher werden, während ein niedriger Wert historisch auf eine gute Kaufgelegenheit hinweist. Natürlich ist es in der Praxis etwas komplexer – denn bei einer singulären Betrachtung können Metriken immer nur eine Richtung angeben.

Die fünf Phasen beim NUPL

Die fünf Phasen von Capitulation bis Greed (Euphorie) beschreiben theoretisch den Zyklus der Stimmung beim Bitcoin und werden durch den NUPL-Indikator gemessen. Die fünf Phasen sind die Folgenden:

Capitulation: In dieser Phase herrscht eine Atmosphäre der Verzweiflung und Panik. Der NUPL-Wert ist sehr niedrig, da die meisten Inhaber von Bitcoin-Adressen in der Verlustzone sind. Häufig glaubt man nicht mehr an eine Erholung.

Hope: In dieser Phase steigt der NUPL-Wert weiter an. Es gibt jedoch nicht ausreichend positive Signale, um eine breite Erholung zu signalisieren. Deshalb verharrt man in vager Hoffnung.

Optimism: In dieser Phase nimmt die positive Stimmung zu, der NUPL-Wert erreicht ein höheres Niveau. Viele Anleger beginnen, in Bitcoin zu investieren und die Erholung schreitet voran.

Belief: In dieser Phase kehrt das Vertrauen in den Markt zurück und der NUPL-Wert steigt an. Anleger bauen ihre Investments aus, BTC bekommt einen immer größeren Anteil im Portfolio.

Euphoria: In dieser Phase ist die Stimmung am besten und der NUPL-Wert erreicht seinen Höhepunkt. Viele Anleger glauben, dass der Bitcoin Kurs immer weiter steigt. Ein neues ATH wird erreicht, bevor es eine deutliche Korrektur gibt.

Allerdings verläuft der Marktzyklus nicht immer linear, verschiedene Faktoren beeinflussen den Markt. Es braucht natürlich mehr, doch der NUPL-Indikator kann helfen, die allgemeine Stimmung einzufangen.

Aktuell befinden wir uns erneuet im Bereich des Optimismus. Vor wenigen Wochen tendierte der FUPL noch zur Kapitulation. Das letzte Mal, dass derart deutlich dieses Niveau erreicht wurde, war Anfang 2019. Bis erneut das Stadium des Optimismus erreicht wurde, hatte sich der Bitcoin Preis damals schon verdreifacht – ausgehend vom Verlaufstiefs im letzten Herbst bleibt massives Kurspotenzial vorhanden.

Bitcoin Kurs Prognose: BTC scheitert an 28.600 $ – Make-or-Break-Level für 30.000 $

Zweifelsfrei einen eindrucksvollen Pump erlebten Bitcoin-Holder in den letzten 24 Stunden. Ein Kursplus von rund 4 % steht hier für BTC zu Buche. Doch die Handelsspanne in diesem Zeitraum endete an der Oberseite beim wichtigen Resistance-Level rund um 28.600 $. Diese Kurszone bleibt weiterhin maßgeblich, um zeitnah die 30.000 $ zu überwinden. Nach dem bullischen Pump am heutigen Tag könnte sich die Erholung fortsetzen. Schaffen die Bullen endlich die Überwindung des technischen Widerstands? Das Volumen stieg um rund 15 % auf 20 Milliarden $. Kurzfristig erreichte der RSI auf Stundenbasis einen überkauften Zustand – es könnte also gut und gerne eine kleinere Korrekturbewegung geben, bevor der nächste Angriff auf die 28.600 $ erfolgt – make or break.

Bitcoin Alternative: Dieser 10x Krypto-Presale endet in 48 Stunden

Über sechs Millionen $ wurden mittlerweile eingesammelt. Der Vorverkauf dauert nur noch 48 Stunden, sodass sich Früh-Investoren beeilen müssen. Bereits in der kommenden Woche werden sieben verschiedene Krypto-Börsen FGHT listen – den nativen ERC-20-Token im Ökosystem von Fight Out.

In Zukunft wird Fight Out ein vielseitiges Fantasy-Gaming-Ökosystem aufbauen, das virtuelle Avatare mit den realen Trainingsfortschritten verbindet. Somit können die Nutzer im Metaverse gegeneinander antreten. Darüber hinaus ist es möglich, auf die Ausgänge der Events zu wetten. Viel mehr wachstumsstarke Zielmärkte könnten gar nicht integriert werden. Rewards werden natürlich auch regelmäßig ausgeschüttet – mit Gamification möchte man Fitness endlich in das 21. Jahrhundert katapultieren und Move-2-Earn weiterentwickeln.

Jetzt Fight Out Token noch im Presale kaufen – letzte Chance auf 10x Gewinne

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.