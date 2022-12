Bitcoin Kurs Prognose: Bullische Divergenz im Stunden-Chart – kurzfristiges Erholungspotenzial bei BTC?

In der letzten Stunde reagierte der Bitcoin Kurs positiv. Nachdem es zuvor eine Seitwärtsbewegung gab und beim Bitcoin in den vergangenen 24 Stunden wenig passierte, kehrten die Käufer zum BTC zurück. Nun stieg der Kurs in der letzten Stunde um über 1 % und kratzt aktuell an der psychologisch wichtigen Kursmarke von 17.000 $. Zugleich bildete sich eine bullische Divergenz im Stundenchart, die ebenfalls kurzfristiges Erholungspotenzial indizieren könnte.

Während der Bitcoin zumindest in den kürzeren Zeiteinheiten bullischer wird und nun auch die 17.000 $ erstmals in dieser Woche wieder überwinden könnte, gibt es vom Calvaria Presale positive News. Denn mittlerweile sind weniger als 20 % aller Token noch verfügbar und ein weiteres CEX-Listing wurde bestätigt.

Bullische Divergenz beim Bitcoin

Zweifelsfrei bleibt der Bitcoin technisch angeschlagen. Kurzfristige Erholungen können lediglich in den kürzeren Zeiteinheiten das Bild aufhellen. Das bearische Sentiment bleibt bestehen und der Bitcoin könnte weiter fallen. Dennoch bildete sich nun eine bullische Divergenz im Stundenchart, wenn man den Relative Strength Indicator betrachtet.

Dies ist immer dann der Fall, wenn sich der Trendindikator in einer Aufwärtsbewegung befindet, obgleich der Kurs in einem Abwärtstrend verharrt.

Während der RSI nämlich zuletzt einen Aufwärtstrend durch immer höhere Tiefs etablierte, bildete der Bitcoin Kurs im Stunden-Chart weiterhin tiefere Tiefs aus.

Die bullische Divergenz könnte sich kurzfristig auflösen. Die Kursentwicklung in der letzten Stunde ist der erste Schritt und sollte nun auch die 17.000 $ überwinden. Dennoch heißt eine bullische Divergenz noch lange nicht, dass nun eine schnelle Aufwärtsbewegung folgt – denn dies kann mitunter dauern, sodass man keinesfalls auf Basis des Indikators ein Setup handeln sollte.

Jetzt Bitcoin handeln

„Balance on Exchanges“ erreicht 4-Jahres-Tief seit Februar 2018

Während sich technisch also kurzfristig Chancen ergeben könnte, sieht dies fundamental ähnlich aus. Denn die Balance on Exchanges – also der Bestand von Bitcoins auf den zentralen Krypto-Börsen – verharrt nun auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2018. Obgleich diese Entwicklung auch dem FTX-Crash geschuldet ist, deutet tendenziell immer mehr im Bitcoin-Sentiment auf HODLN hin, was eine Bodenbildung begünstigen dürfte.

Available #Bitcoin on exchanges hits a low not seen since February 2018. pic.twitter.com/ZmqJwkkOgv — Crypto Rover (@rovercrc) December 20, 2022

Calvaria sammelt 2,5 Millionen $ ein und bestätigt BKEX-Listing – bullisch!

Positive News gab es heute vom Calvaria Presale. Denn Calvaria sammelte nunmehr über 2,5 Millionen $ im Vorverkauf ein, der sich rasant dem Ende nähert. Weniger als 20 % der Token sind noch verfügbar. Zugleich bestätigte man nun eine Vereinbarung mit der Top 20 CEX BKEX, die den nativen RIA Token in einem exklusiven IEO initial listen wird. Mit einem täglichen Handelsvolumen von über 500 Milliarden $ auf der Major Exchange könnte dies den RIA Kurs nach dem IEO pumpen. Wer noch RIA Token für 0,0325 $ kaufen möchte, sollte jetzt schnell sein. Auf das Kurspotenzial deutet nicht zuletzt auch der Einstieg eines Krypto-Wals hin, der für rund 100.000 $ die nativen Gaming-Token akkumulierte.

Jetzt Calvaria im Presale kaufen