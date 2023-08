Bitcoin Kurs Prognose: Bullische Prognose von J.P. Morgan signalisiert baldige Trendwende

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Zukunft von Bitcoin bleibt ein heiß diskutiertes Thema unter Finanzexperten und Investoren weltweit. Während einige Skepsis über die Fähigkeit von Bitcoin zeigen, sich von den jüngsten Rückschlägen zu erholen, gibt es auch positive Signale aus einflussreichen Kreisen der Finanzwelt. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist J.P. Morgan, eine der weltweit führenden Finanzinstitutionen. In einer kürzlich veröffentlichten Analyse signalisiert J.P. Morgan eine bullische Prognose für den Bitcoin-Kurs und deutet auf eine baldige Trendwende hin. Dieser Artikel wird einen detaillierten Blick auf diese Prognose werfen, die zugrunde liegenden Gründe dafür analysieren und diskutieren, was dies für die Zukunft von Bitcoin bedeuten könnte.

Bullische Bitcoin-Prognose von J.P. Morgan nach turbulenten Zeiten

Kryptomärkte haben in der jüngsten Vergangenheit turbulente Zeiten durchlebt, nicht zuletzt aufgrund der Verkaufswelle von SpaceX und dem Konkurs des chinesischen Immobilienriesen, was Liquidationen von Bitcoin-Futures-Kontrakten im Wert von über 1 Milliarde Dollar nach sich zog. Trotz dieses Rückschlags und des allgemeinen Wertverlusts von Bitcoin in den letzten Monaten bleiben Analysten von JPMorgan optimistisch in Bezug auf die kurzfristige Entwicklung des Kryptomarktes.

Nach Ansicht von JPMorgan-Analyst Nikolaos Panigirtzoglou deutet die jüngste Analyse der Bitcoin-Futures-Daten darauf hin, dass “kurzfristig nur begrenzte Abwärtsrisiken für die Kryptomärkte bestehen”, da die Auflösung von Long-Positionen “größtenteils hinter uns” liegt. Dies, zusammen mit einer Zunahme der Handelsaktivitäten von Bitcoin-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME), könnte auf eine bevorstehende Stabilisierung und mögliche Preisumkehr hindeuten.

Two days ago JPMorgan said: ''the bottom of this #Bitcoin crash is nearing''



Honestly, this only makes me bearish… pic.twitter.com/mIAjjatrDG — Crypto Rover (@rovercrc) August 27, 2023

Das Vertrauen in Bitcoin bleibt trotz seiner Volatilität bestehen. Die Welle der Begeisterung zu Beginn des Jahres, ausgelöst durch die Beantragung eines Bitcoin-Spot-ETF durch BlackRock und optimistische Prognosen von Kryptowährungsfonds wie Pantera, scheint trotz der jüngsten Marktturbulenzen weiterhin zu bestehen.

JPMorgan betonte jedoch, dass die Auswirkungen eines börsengehandelten US-Bitcoin-Fonds (ETF) auf die Kurse überschätzt werden könnten, da ähnliche Produkte in Europa und Kanada bereits auf den Markt gekommen sind, ohne wesentliche Auswirkungen zu haben. Die Bank erwartet, dass die kurzfristige Nachfrage nach Bitcoin eher von institutionellen Akteuren als von Privatanlegern kommen wird.

Obwohl die Zinspolitik der US-Notenbank ein gewisses Maß an Unsicherheit in den Markt bringt, sind viele Analysten und Investoren der Meinung, dass die jüngsten Rückschläge eine einzigartige Kaufgelegenheit für langfristige Investoren darstellen könnten. Die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks, wie die Mining-Leistung und die Nutzeraktivität, bleiben trotz der Marktvolatilität stark.

Kursprognose für Bitcoin im September 2023: Aufschwung oder Abschwung?

In Bezug auf die kurzfristige Kursentwicklung des Bitcoins im September zeigt eine Glassnode-Analyse, dass der Momentum-Indikator von Bitcoin ein positives Momentum anzeigt. Doch historische Trends lassen Zweifel an einer positiven Kursentwicklung im September aufkommen. Schließlich ist der September der Monat, in dem Bitcoin historisch gesehen am seltensten eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.

Der RSI auf Tagesbasis wirft Fragen zur Widerstandsfähigkeit von Bitcoin unterhalb von 25.500 $ und zur Herausforderung, 26.500 $ zu überwinden, auf. Obwohl Analysten vorsichtig optimistisch für den September sind und auf das Potenzial des RSI für ein Comeback hinweisen, raten sie zur Vorsicht, da das Überschreiten der 26.500 $- und 27.000 $-Marke nicht einfach sein könnte.

Ein Blick auf den Bitcoin-Chart zeigt, dass der RSI knapp unter 30 auf einer Skala von 0 bis 100 liegt, was auf einen möglichen überverkauften Zustand hindeutet. Dies deutet auf eine momentane Dominanz der Bären im Bitcoin-Markt hin, aber es gibt auch Anzeichen für eine Verlangsamung des Bitcoin-Verkaufs, was den Weg für eine mögliche Erholungsrallye ebnen könnte, die Bitcoin wieder auf 27.000 $ bringen würde.

BTC Sellers Losing Steam



Sellers losing grip as selling pressure weakens post-BTC drop below $26.5k support.



Initial signs of system strength emerge but demand lacking for strong longs at $26k.



Price bounces on solid $25.23k support.



Bullseye relief rally above $26.5k… pic.twitter.com/KLyTbdwrtz — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) August 25, 2023

Obwohl Rekt Capital prognostiziert, dass Bitcoin in den kommenden Monaten einen deutlichen Rückschlag erleiden wird, was viele als Ende des Bullenmarktes interpretieren könnten, könnte dies eine Illusion sein. Es besteht die Möglichkeit, dass Bitcoin seinen Aufwärtstrend bald fortsetzen wird. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wird Bitcoin bei $26.160 gehandelt und hat in den letzten 24 Stunden einen leichten Anstieg von 0,22 % verzeichnet.

Bitcoin will retrace deep enough to convince you that the Bull Market is over



And then it will resume its uptrend$BTC #BTC #Bitcoin — Rekt Capital (@rektcapital) August 27, 2023

