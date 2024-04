Bitcoin Kurs Prognose: Darum ist diese BTC-Rallye besonders

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Fundamentaldaten und einige Indikatoren deuten darauf hin, dass das Top noch nicht erreicht wurde und Bitcoin kurz vor einer starken Ausbruchsbewegung aus der bullischen Keilformation steht. Welche Faktoren derzeit bei der Bitcoin Kurs Prognose wichtig sind und wie stark BTC steigen könnte, zeigen wir im Folgenden auf.

Nachfrage nach Bitcoin nimmt kontinuierlich zu

Laut einem Artikel von Bloomberg könnten die Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs in Hongkong bereits am 15. April genehmigt werden. Dabei würde es sich um die ersten in Asien zugelassenen ETFs für ETH und BTC handeln, welche zudem in-kind – mit Ein- und Auszahlungen in Kryptowährungen – sind. Ebenso sind es somit auch um die ersten Ethereum-Spot-ETF, was die SEC unter Druck setzen und eine Genehmigung in den USA wahrscheinlicher machen könnte.

Zu den ersten Anbietern werden Harvest Fund Management Co. sowie eine Kooperation von Bosera Asset Management Co. und HashKey Capital zählen. Die Krypto-ETFs wurden bereits für den Start bis Ende des Monats vorbereitet und könnten bald noch weitere Liquidität in Bitcoin fließen lassen. Nun fehlt nur noch die endgültige Bestätigung der Securities and Futures Commission und die Listung durch Hong Kong Exchanges & Clearing.

Während die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA über 59 Mrd. USD eingebracht haben, wird auch für Hongkong mit bedeutenden Kapitalströmen gerechnet, da es ein Schlüsselmarkt in Asien ist. Laut Matrixport könnte die Bitcoin-ETFs 25,52 Mrd. USD von chinesischen Investoren anziehen.

JUST IN: Hong Kong #Bitcoin ETFs could unlock $25 billion in demand – Matrixport



Are you ready? pic.twitter.com/QHwJZdwN8y — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) April 12, 2024

Der Bitcoin-ETF von BlackRocks ist laut Eric Balchunas von Bloomberg mit 15,1 Mrd. USD Zuflüssen der erfolgreichste der 421 ETFs von BlackRock, welcher doppelt so viel Kapital wie der nächste ETFs angezogen hat. Ebenso wurde ein Bitcoin-Spot-ETF in Brasilien gestartet und ein weiterer ist in Australien von Monochrome für Juli 2024 geplant.

Überdies werden im Mai in London die Bitcoin- und Ethereum-ETNs gestartet, welche institutionellen Investoren einen leichteren und regulierten Zugang zu Kryptowährungen bietet, ohne diese selbst kaufen, verwahren und schützen zu müssen.

Dadurch investieren immer mehr Vermögensverwaltern, Pensionsfonds und Unternehmen in Bitcoin. Zu ihnen gehört etwa der größte Pensionsfonds der Welt, der Government Pension Investment Fund aus Japan. Neben MicroStrategy und Tesla investierte auch kürzlich das japanische Unternehmen Metaplanet in Bitcoin, worauf die Aktie um 89 % stieg.

Bitcoin Kurs Prognose

Bitcoin konnte zuletzt seine Resilienz und das Potenzial für signifikante Kursanstiege beweisen. Aktuell ist das Marktsentiment trotz der hohen Gewinnmitnahmen weiterhin robust. Hinzu kommen die langfristigen Investoren und Wale, welche ihre Bestände aufstocken.

Auch der vielseits beachtete Bitcoin-Indikator MVRV Z-Score, welcher den Marktwert im Verhältnis zum realisierten Wert misst, zeigt bisher noch keine hohen Stände an, wie sie gewöhnlich während Tops beobachtet werden.

2/ MVRV Z Score



Same for this indicator, whenever it falls below 0.10 (Green Zone), it would have been a nice idea to start DCA in #Bitcoin .



You can follow it here https://t.co/XTtrDASXjZ#btc $btc pic.twitter.com/2onRACXyOE — OVcrypto (@OVcrypto) April 3, 2024

Ebenso wird die Bitcoin-Industrialisierung weiter vorangetrieben, welche die Benutzererfahrungen und Funktionalität von BTC verbessern. Zuletzt wurden allein über 50 unabhängige Skalierungsprojekte mit Roll-ups, State Channels, Sidechains und DApps gestartet.

Zudem könnten künftig die Staking-Mechanismen einiger Bitcoin-Layer-2-Lösungen mehr Liquidität im Bitcoin-Ökosystem binden. Dies würde sich wiederum stabilisierend auf den Kurs auswirken, da die Umlaufversorgung reduziert und der Bitcoin-Preis maßgeblich von Angebot und Nachfrage bestimmt wird.

Ebenso ist nach unter anderem Ordinals und BRC-20 mit Runes ein neues Protokoll für fungible Token entwickelt worden. Somit soll eine effizientere und skalierbare Methode für die Erstellung und den Transfer der Token geboten werden, wobei keine nativen Token und Off-Chain-Daten benötigt werden. Es soll zudem eine Verbesserung zu Taproot Assets und Counterparty sein.

Die Chancen sind hoch, dass diese Neuerungen künftig die Nachfrage nach Bitcoin noch weiter antreiben und selbst hohe Kursanstiege verzeichnen. Dies würde den Hype um diese wiederum verstärken, was die Nachfrage weiter erhöhen könnte.

Hinzu kommt das Bitcoin-Halving am 20. April, welches laut dem Kryptodaten-Spezialisten Santiment zu dem am meisten diskutierten Thema innerhalb der Krypto-Community in diesem Jahr zählte. Dies ist typischerweise auch ein Zeichen für starke Marktbewegungen, die historisch betrachtet immer bullisch waren.

As #Bitcoin has now drawn to its final week before the #halving, social dominance toward the topic has peaked at its highest level of the year at 9pm UTC. The spikes in this topic should be received as high confidence price reversals for #crypto markets. Markets have been… pic.twitter.com/U2dOujjhLj — Santiment (@santimentfeed) April 12, 2024

Bis Q2/Q3 2025 sollten Bitcoin-Kurse jenseits von 100.000 und wahrscheinlich sogar 150.000 USD verzeichnet werden. Dann muss eine neue Risikobewertung vorgenommen werden. Laut ARK Invest könnte Bitcoin bei einer Sharp-Ratio-Allokation von 4,8 % auf 550.000 USD und bei 19,4 % sogar auf 2,3 Mio. USD steigen.

