Bitcoin Kurs Prognose: Darum könnte BTC nun 35 % fallen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Derzeit kann sich Bitcoin in einer Dreiecksformation halten. Jedoch deuten historische Entwicklungen für die nächsten 14 Tage auf einen Abverkauf hin, der bis zu 35 % betragen kann. Allerdings gibt es auch einige bullische Faktoren, die Anleger nun nicht aus den Augen verlieren sollten. Tauchen Sie jetzt mit der Bitcoin Kurs Prognose ein in die aktuellen News, wirtschaftlichen Entwicklungen und Lehren aus der Historie von Bitcoin.

Zunehmende Adaption von Bitcoin

Bitcoin etabliert sich immer weiter als ein von der breiten Öffentlichkeit und institutionellen Investoren akzeptiertes Investment. Nachdem zu Jahresbeginn die Spot-Bitcoin-ETFs in den USA zugelassen wurden, erfolgte der BTC-ETF in Brasilien. Bald sind es die ETNs in Großbritannien und weitere Spot-Bitcoin-ETFs in Hongkong.

Zudem haben DWS und Galaxy Digital nun einen physischen Bitcoin ETC in Deutschland eingeführt. Mithilfe des Investmentvehikels erhalten die Anleger eine Möglichkeit, um direkt Assets mit physisch hinterlegten Bitcoins zu erwerben. Dabei soll die Kursbewegung eng an die des echten BTC gebunden sein und die jährlichen Gebühren bei 0,35 % liegen.

Neben den bereits gestarteten und vor dem Launch befindlichen börsengehandelten Krypto-Vermögensinstrumenten möchte jetzt auch das australische Investmentunternehmen Monochrome einen Spot-Bitcoin-ETF an der Cboe Australien listen. Somit will das Unternehmen von der wachsenden Investitionslandschaft in Asien profitieren. All dies dürfte die Nachfrage in Zukunft noch weiter antreiben.

News über die Bitcoin Industrialisierung

Nachdem die größte zentrale Kryptobörse Binance im Mai 2023 einen Handelsplatz für die Bitcoin Ordinals NFTs gestartet hatte, wurde inzwischen angekündigt, dass sie dieses Angebot nicht mehr fortführen werden. Die Nutzer haben Zeit, ihre NFTs bis zum 18. Mai um 00:00 Uhr UTC abzuziehen. Ansonsten könne die Börse nicht für mögliche Verluste haften.

Durch ihr hohes Handelsvolumen wurde die Blockchain von Bitcoin unter Druck gebracht. Denn die Transaktionszeit und die Gebühren wurden erhöht. Bisher wurden laut Dune schon 64,23 Mio. Inscriptionen vorgenommen und 6435,90 BTC oder umgerechnet 434,16 Mio. USD an Gebühren eingenommen.

Zudem hatte MerlinSwap, die führende DEX auf Bitcoin, 480 Mio. USD über sein IDO (Initial DEX Offering) erzielt. Dies zeigt zusammen mit der hohen Entwickleraktivität im Bitcoin-Layer-2-Bereich sowie der hohen Nachfrage nach Ordinals und BRC-20-Token, dass es ein großes Interesse an der Steigerung der Nützlichkeit von Bitcoin gibt.

Nachhaltige Bitcoin Alternative steigt am ersten Listungstag 51 %

Nachdem erfolgreichen Presale von Green Bitcoin, der 9,6 Mio. USD einwarb, wurde der Coin heute erstmalig an einer Kryptobörse gelistet. Unmittelbar danach haben sich bereits einige Wale auf den Coin gestürzt und diesen um 51 % explodieren lassen, wobei schon mehr als 200 Wal-Transaktionen verzeichnet wurden.

Das umweltfreundliche Proof-of-Stake-Verfahren soll im Vergleich zu Bitcoin 99,99 % des Stromverbrauchs pro Transaktion einsparen, um einem möglichen Verbot des energieintensiven Proof-of-Work-Verfahrens zu entgehen.

Anstelle der Miner erhalten bei Green Bitcoin die Tokeninhaber ein passives Einkommen in Kryptowährungen vergütet. Somit können sie neben Kursgewinnen auch noch von zusätzlichen Einnahmen profitieren, was eine weitere Verbesserung im Vergleich zu Bitcoin ist. Die Rendite liegt aktuell bei 71 % und kann durch den Anlagezeitraum um bis zu 15 % gesteigert werden.

Die gestakten Coins lassen sich wiederum beim nachhaltigen Predict-to-Earn-Verfahren nutzen. Bei diesem können die Teilnehmer durch korrekte Preisprognosen täglich einen Anteil des Preispools verdienen. Die Höhe der Belohnungen hängt von dem eingesetzten Staking-Betrag ab, was wiederum für eine kontinuierliche Nachfrage sorgen soll.

Bereits in der nächsten Woche ist die erste Notierung an einer zentralen Kryptobörse geplant. Ebenso hat das Team ein Tokenrückkaufprogramm angekündigt. All dies könnte den Kurs in den nächsten Tag auf neue Allzeithochs treiben.

Wirtschaftsdaten und Einfluss auf die Bitcoin Kurs Prognose

Ein wichtiges Wirtschaftsdatum waren heute die durchschnittlichen Stundenlöhne. Diese lagen wie erwartet mit 0,3 % über den 0,2 % des Vormonats, was ein weiteres Anzeichen für eine wieder ansteigende Inflationsrate ist.

Durchschnittliche Stundenlöhne in den USA | Quelle: Investing.com

Betrachtet man die jährliche Entwicklung der durchschnittlichen Stundenlöhne, so sind diese hingegen wie prognostiziert mit 4,1 % niedriger als die 4,3 % vor einem Jahr ausgefallen. Jedoch lagen sie im Vorjahr schon auf einem hohen Niveau.

Bemerkenswert sind auch die zuletzt gestiegenen Rohstoffpreise, wie WTI Crude Oil, das seit seinem Tief von Mitte Dezember auf 86,84 USD um 27,48 % zulegen konnte.

Ausgelöst wurde dies durch den Konflikt zwischen Israels und dem Iran sowie die Sorgen einer Ausweitung des Kriegs im Nahen Osten. Was alles wiederum die Inflation antreibt und Zinssenkungen verzögert.

WTI Crude Oil | Quelle: Tradingview

Mittlerweile sind die Erwartungen für Zinssenkungen im Juni nur noch bei 53,1 %. Zudem sind immer weniger Fed-Mitglieder dazu bereit, die Zinsen zu senken. All dies ist tendenziell schlecht für Bitcoin.

Die Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft waren mit 303.000 wesentlich höher als die prognostizierten 212.000 und die vorherigen 270.000.

Zudem ist die Arbeitslosenquote auf 3,8 % stärker als die vorherigen 3,9 % gefallen, die auch für dieses Mal prognostiziert wurden.

Allerdings würde ein schwacher Arbeitsmarkt Zinssenkungen begünstigen, sodass die aktuellen Daten erst mal bärisch für Bitcoin sind.

Bitcoin Kurs Prognose

Die Bitcoin-Bestände auf den Kryptobörsen haben laut den Angaben von CryptoQuant ein neues Tief erreicht. Seit der Erhebung der Daten im Juli 2021 ist der Wert von 2,8 Mio. auf 900.000 gesunken. Dennoch ist auch laut Coinglass ein Wandel von langfristigen zu kurzfristigen Anlegern feststellbar.

Bald könnte es bei Bitcoin zu einem Pre-Halving-Pullback kommen. Solang jedoch die Zone von 60.550 bis 61.813 USD nicht durchbrochen wird, sieht es tendenziell eher bullisch für die nächste Zeit aus.

Die Pre-Halving-Pullbacks halten rund 3 bis 56 Tage und bringen Kursverluste von 20 bis 38 % mit sich. Bisher hat Bitcoin erst rund 17 % verloren, sodass noch etwas Platz nach unten ist. Dabei könnte der Kurs noch auf 59.000 bis 43.900 USD fallen, was vom jetzigen Preis von 67.745 USD aus Verlusten von 13 bis 35 % entsprechen würde.

Abgelöst wird diese Phase meist von zunehmenden Käufen, die rund 12,2 bis 18,2 Monate sowie durchschnittlich 16,0 Monate dauern. Demnach sollte die Rallye aus historischer Sicht im nächsten Jahr 2025 frühestens im April, durchschnittlich im August und spätestens im Oktober beendet sein.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.