Bitcoin Kurs Prognose: Darum unterschätzen die meisten Krypto-Anleger diesen langfristigen Kurstreiber – bullisch!

Nach einer kurzfristigen Erholung über 17.000 $ gab es in den vergangenen 24 Stunden den nächsten Rücksetzer. Business as usual könnte man aktuell sagen. Der Bitcoin notiert in den vergangenen 24 Stunden rund 1,4 % im Minus und aktuell bei 16.935 $. Damit stehen auch auf Wochensicht wieder Verluste für die wertvollste Kryptowährung der Welt, dessen Marktkapitalisierung von 325 Milliarden $ gleichbedeutend mit einer Marktdominanz von 38,7 % ist. Doch womit könnte sich langfristig beim Bitcoin die Marktdominanz rechtfertigen? Die meisten Anleger spekulieren hier auf die Funktion als digitale Leitwährung oder das digitale Pendant zum Gold, das als eine Art Wertspeicher fungiert. Dabei wird ein großer Faktor vernachlässigt, der ergänzend (nicht als Ersatz) eine bullische Bitcoin Kurs Prognose begünstigt: das Bitcoin Lightning Netzwerk.

Was ist das Bitcoin Lightning Netzwerk?

Beim Lightning Network oder eben dem Bitcoin Lightning Netzwerk (BLN) handelt es sich um sogenannte Zahlungskanäle beim Bitcoin, die nicht direkt auf der Blockchain liegen. Mit dem Lightning Netzwerk soll die wertvollste Kryptowährung langfristig als Zahlungsmittel zum Einsatz kommen. Dafür versendet man BTC in Echtzeit über das Lightning Network und muss nur vernachlässigbare Gebühren bezahlen. Obgleich die Transaktion nicht On-Chain erfolgt, ist keine Drittinstanz erforderlich. Das Lightning Netzwerk ist somit eine gezielte Ergänzung des Bitcoins, das gewisse Probleme lösen soll. Denn beim Bitcoin gibt es eine große Herausforderung, die der langfristigen Adoption als Zahlungsmittel entgegensteht: die Skalierbarkeit.

Das Bitcoin-Netzwerk kann aktuell rund 4 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Denn die Blöcke der Blockchain haben begrenzte Kapazitäten. Sind diese gefüllt, muss man auf den nächsten Block warten. Transaktionsgebühren steigen explosiv an, wenn man priorisiert behandelt werden möchte. All dies sind Gründe, warum der Bitcoin nicht umfassend als Zahlungsmittel genutzt wird und auch werden kann.

Bei Visa sind es aktuell über 50.000 Transaktionen pro Sekunde, womit der führende Kreditkartenanbieter wohl die logische Wahl für die globale Zahlungsabwicklung in der Zukunft wäre. Doch das Bitcoin Lightning Netzwerk könnte die Lösung sein und die Krypto-Adoption mittelfristig stark antreiben.

Bullische Bitcoin Kurs Prognose: Das Lightning Netzwerk wird alles ändern

Das Bitcoin Lightning Network möchte die Skalierbarkeit von Bitcoin verbessern. Dabei setzt man auf eine Off-Chain-Lösung, sodass das Bitcoin Lightning Network als Layer-2-Sklalierungslösung fungiert ? vereinfacht gesagt ähnlich wie Polygon bei Ethereum, nur eben anders und auf die Anwendungsfälle vom Bitcoin zugeschnitten. Das Lightning Netzwerk verfügt über die gleichen Sicherheitsmerkmale und erhöht die Leistungsfähigkeit, sodass hier theoretisch bis zu 40 Millionen Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden könnten.

#Bitcoin's Lightning Network has a theoretical throughput of 40 MILLION transactions per second.

That's over 1,000 times as many as Visa. — Davinci Jeremie (@Davincij15) December 11, 2022

Das Lightning-Netzwerk ergänzt somit die Blockchain beim Bitcoin und wendet sogenannte Zahlungskanäle an, um die Transaktionen schnell abzuwickeln. Diese werden immer nur in den Zahlungskanälen stattfinden, zwischenzeitlich gibt es keine Änderungen in der Blockchain. Die Schlussbestände werden erst dann auf der Blockchain notiert, wenn der Zahlungskanal geschlossen wird. Die dem Bitcoin hohe Sicherheit ist garantiert, da für die Verbindung der beiden Ebenen ebenfalls kryptografische Beweise erforderlich sind.

Treibt das Lightning Netzwerk den Bitcoin Kurs über 100.000 $?

Das Lightning Netzwerk soll den Bitcoin weiterentwickeln und schnelle sowie preiswerte Transaktionen für alle Nutzer ermöglichen. Technologisch steckt das Netzwerk noch in den Anfängen, eine Weiterentwicklung ist dringend erforderlich, wird jedoch forciert. Die Marktpotenziale scheinen in diesem Bereich gigantisch. Vielleicht ist es dann doch irgendwann die Funktion als Zahlungsmittel, die den Bitcoin Kurs über 100.000 $ treibt.

Fantasie bietet das Bitcoin Lightning Netzwerk allemal. Dies zeigt beispielsweise auch der Umstand, dass auf der letzten Bitcoin-Konferenz internationale Zahlungen für Afrika eingeführt wurden, die über das Bitcoin Lightning Network abgewickelt werden können. Damit möchte man in Afrika die Zugänglichkeit zum Finanzwesen (nur nicht dem Traditionellen) erhöhen und gesetzliche Zahlungsmittel disruptieren ? eine Chance, insbesondere für die wichtigen Auslandsüberweisungen, die nach Afrika versendet werden.

Africa?s first #bitcoin conference kicks off today. @kenziesigalos reports on topics including:

-The Lightning Network disrupting legacy payment systems

-Bitcoin as a bank

-Bitcoin mining as a way to harness stranded renewable energy and create microgrids https://t.co/Q4UkbUOXV0 pic.twitter.com/2P7aA4DlwW — CNBC (@CNBC) December 5, 2022

