Bitcoin Kurs Prognose: Das ist der wohl größte Bitcoin-Bulle aller Zeiten – und er kauft immer weiter…

Der digitale Währungsmarkt hat zum Jahresende eine gesamte Krypto-Marktkapitalisierung von unter 800 Milliarden $. Dabei ist die Marktdominanz des Bitcoins nach Daten von CoinMarketCap zuletzt auf über 40 % gestiegen, sodass sich BTC aktuell besser als die Masse der Altcoins entwickelt. Dennoch verharrt der Bitcoin mit einem heutigen Kurs von rund 16.500 $ in einer zuletzt etablierten Range. Die seitwärtsgerichtete Konsolidierung verläuft auf einem niedrigen Niveau – während manch ein Anleger Kryptowährungen abschwört, bleiben andere Investoren bullisch. Der wohl größte Bitcoin-Bulle aller Zeiten ist Michael Saylor, CEO von MicroStrategy. Denn sein Unternehmen kaufte zuletzt weiter BTC und besaß am 27. Dezember 132.500 BTC in der Bilanz des Unternehmens.

MicroStrategy akkumuliert weiter BTC: Krypto-Wale sehen ebenfalls mittelfristiges Potenzial

Das börsennotierte Unternehmen MicroStrategy musste erneut der SEC die Bilanz übermitteln. Hieraus lässt sich entnehmen, dass zwischen dem 01. November und 21. Dezember rund 2400 Bitcoins gekauft wurden, zu einem durchschnittlichen Kurs von 17.871 $. Am 22. Dezember folgte dann ein kleinerer Verkauf von rund 709 Bitcoins, um Steuervorteile aus der Verrechnung der Kapitalverluste zu realisieren. Im Anschluss kaufte man am 24. Dezember bereits erneut 810 Bitcoins zu einem durchschnittlichen Kurs von rund 16.845 $.

MicroStrategy has increased its #Bitcoin Holdings by ~2,500 #BTC. As of 12/27/22 @MicroStrategy holds ~132,500 bitcoin acquired for ~$4.03 billion at an average price of ~$30,397 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/lcMeULcGQk — Michael Saylor (@saylor) December 28, 2022

Insgesamt vergrößerte MicroStrategy somit seinen Bitcoin-Bestand weiter und hatte nun zum Stichtag 132.500 Bitcoins in der Bilanz des Unternehmens. Der durchschnittliche Kaufkurs von 30.397 $ liegt fast 100 % über dem aktuellen Kursniveau. MicroStrategy ist deutlich in der Verlustzone. Anstatt die Verluste zu realisieren, senkt man jedoch durch kontinuierliche Zukäufe den durchschnittlichen Einstandskurs immer weiter.

On-Chain-Daten zeigen, dass Michael Saylor nicht der einzige bullische Krypto-Wal ist. Vielmehr kauften zuletzt insbesondere Groß-Investoren fleißig Bitcoins.

#Bitcoin $BTC Number of Addresses Holding 100+ Coins just reached a 1-year high of 16,133



Previous 1-year high of 16,132 was observed on 20 December 2022



View metric:https://t.co/ceqO9LHIvs pic.twitter.com/kRtvIK7Bei — glassnode alerts (@glassnodealerts) December 30, 2022

Michael Saylor bleibt der wohl größte Bitcoin-Bulle aller Zeiten

Dass Michael Saylor bullisch für den Bitcoin ist, sollte mittlerweile jeder wissen. Immer wieder werden hier sechsstellige Kursziele ausgerufen. Das Twitter-Profil von Michael Saylor gleicht einem Werbekanal für die älteste Kryptowährung der Welt. Während zweifelsfrei dem Bitcoin langfristiges Potenzial immanent ist und die dahinterstehende Technologie disruptiv wirken könnte, wäre ein differenziertes Herangehen teilweise wünschenswert. Michael Saylor sieht den Bitcoin als Allheilmittel und hebt ausnahmslos positive Züge hervor, obgleich beispielsweise das zweifelsfrei zukunftsträchtige Lightning-Netzwerk weiterhin technologischer Upgrades bedarf, um sich langfristig zur Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs zu eignen.

Eine Auswahl kürzlich erfolgter Bitcoin-Tweets von Michael Saylor folgt. Was man darüber denkt, bleibt jedem selbst überlassen. Doch Anspruch und Wirklichkeit stimmen hier zweifelsfrei überein – denn die bullischen Tweets werden von dem fortwährenden Kauf von BTC untermauert.

