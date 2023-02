Bitcoin Kurs Prognose: Deutlicher Rücksetzer für BTC – ist der Bärenmarkt zurück?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Aktienmarkt beendet den letzten Handelstag der Woche erneut mit einem deutlichen Minus. Die positive Korrelation zwischen Aktien & BTC kehrte am Freitag zurück. Denn auch der digitale Währungsmarkt erlebt einen der schwärzesten Tage im laufenden Jahr. Dabei fällt der Bitcoin sogar etwas stärker als der marktbreite Durchschnitt. Bei Redaktionsschluss standen für den Bitcoin Kurs rund 3,3 % Verluste für die vergangenen 24 Stunden zu Buche, sodass sich die Kursverluste in der letzten Woche auf über 6 % summieren. Der Bitcoin wird bei rund 23.115 $ gehandelt und unterbot somit am Freitag wichtige Support-Level. Der deutliche Rücksetzer bringt Bullen zunächst in Bredouille. Ist der Bärenmarkt nun zurück und wie könnten sich Bitcoin-Händler kurzfristig am Wochenende positionieren?

Bitcoin Kurs heute: Deutlicher Rücksetzer, Handelsvolumen gibt nach, Unterstützung verloren

In den letzten 24 Stunden fiel der Bitcoin Kurs um rund 3 % und wurde dabei zwischen 22.978 und 24.042 $ gehandelt. Zunächst konnte sich der Bitcoin Kurs über weite Strecken des Tages oberhalb der 23.800 $ behaupten. Dann gab es jedoch im Laufe des Nachmittags aufkommenden Verkaufsdruck. Der Bitcoin Kurs fiel unmittelbar unter das relevante Support-Level bei rund 23.850 $. Die 23.300 bis 23.400 $ konnten ebenfalls den Ausverkauf nicht aushalten. Während der Bitcoin Kurs sogar kurz unter 23.000 $ dippte, wurde dieses Kursniveau sofort gekauft. Seitdem konsolidiert der Bitcoin Kurs knapp oberhalb der 23.000 $. Das Handelsvolumen ging in den letzten 24 Stunden um rund 12 % zurück.

Unterhalb der 23.300 $ dürfte die kleinere Unterstützung bei 23.000 $ nicht allzu lange Halt bieten. Sollte sich der Kurs nicht wieder oberhalb der 23.300 $ positionieren und am Wochenende in einer Gegenbewegung diese Unterstützungszone zurückerobern, dürfte zeitnah ein weiterer Ausverkauf auf rund 22.600 $ anstehen. Mit einem Kursrutsch auf 22.300 $ wären die kürzlich erfolgten Kursgewinne wieder vernichtet. Dann dürfte auch der langfristige Abwärtstrend, der eigentlich nachhaltig durchbrochen schien, wieder in den Fokus der Bitcoin-Händler rücken.

Zinssorgen zurück: Inflation hartnäckiger als gedacht

Krypto-immanente Ursachen für den heutigen Ausverkauf gibt es eigentlich nicht, zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir eine Kapitalflucht erlebten. Abermals dürfte trotz erster Anzeichen einer Entkoppelung von Kryptos und Aktien die Makroökonomie der Schuldige sein. Denn neue US-Inflationsdaten verschärfen die Sorgen vor einer Fortsetzung von Quantitative Tightening der Federal Reserve. Schließlich wurden jüngste Januar-Daten zum PCE in den USA gemeldet.

Der PCE (Personal Consumption Expenditures) ist ein wichtiger Indikator für die Inflation in den USA, der von der Fed besonders stark berücksichtigt wird. Er misst die Ausgaben der Verbraucher für Waren und Dienstleistungen. Im Gegensatz zum CPI (Consumer Price Index – hierzulande VPI), der auf einer festen Warenkorb-Zusammenstellung basiert, wird der PCE regelmäßig an Veränderungen im Konsumverhalten angepasst. Ergo handelt es sich um einen besonders realitätsnahen Indikator zur Beurteilung der Inflationsentwicklung. Die Veröffentlichung der monatlichen PCE-Daten ist somit ein wichtiger Termin für Ökonomen und Marktteilnehmer, um die aktuelle Entwicklung der Teuerung in den USA zu bewerten.

Core PCE inflation in January



Three-month annualized rate: 4.8%

Six-month annualized rate: 5.1%

12-month change: 4.7% pic.twitter.com/jmw9ZOYdsy — Nick Timiraos (@NickTimiraos) February 24, 2023

Der PCE stieg im Januar annualisiert um 5,4 %, sodass die Dynamik sowohl über dem Vormonat als auch den Erwartungen des Marktes lag. Nun gehen Investoren davon aus, dass die Fed möglicherweise den geldpolitischen Kurs wieder strafft und die Zinsen im März um 0,5 % anhebt.

Bitcoin Kurs Prognose: Vorsicht – jetzt kommt alles darauf an!

Kurzfristig müssen sich Bitcoin-Händler nach unten orientieren. Die makroökonomischen Belastungsfaktoren nehmen wieder zu, das Sentiment wird bearischer. Zugleich unterbot der Bitcoin den parabolischen Aufwärtstrend, wichtige Unterstützungen wurden in den letzten 24 Stunden durchbrochen.

Bestenfalls können die Bullen bei einem allgemein rückläufigen Handelsvolumen am Wochenende nun eine technische Gegenbewegung etablieren, die den BTC zumindest über 23.300 $ treibt und eine Konsolidierung auf diesem Niveau erfolgreich abschließt.

Wer sich kurzfristig nicht von der Geldpolitik der Fed und den Sorgen der Anleger abhängig machen möchte, könnte auf einen Krypto-Presale setzen. Denn hier ergeben sich die Preise (noch) nicht aus dem Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Mittlerweile konnte der Metaverse-Coin Fight Out mit Fokus auf die Fitness-Welt über 4,6 Millionen $ einsammeln. Da der Preis alle 12 Stunden steigt, lohnt sich das frühzeitige Investieren besonders. Abverkäufe à la Bitcoin wird es bis Ende März nicht geben.

