Bitcoin Kurs Prognose: Doch kein neues Alzeithoch vor dem Halving?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der letzten Woche verharrte Bitcoin in einer entscheidenden Konsolidierungsphase unterhalb eines kritischen Widerstandspunktes bei 72.000 Dollar. Die aktuellen Entwicklungen lösen nun Spekulationen darüber aus, ob ein neues Allzeithoch vor dem bevorstehenden Halving doch nicht realisiert wird.

Kurs von BTC fällt Ostermontag wieder unter 70.000 Dollar

Gerade befindet sich Bitcoin also in einer Konsolidierungsphase und der Preis pendelt zwischen 69.000 und 71.500 Dollar. Zum Ende des Monats unternahmen die Bullen in der letzten Nacht einen erneuten Versuch, den Kurs über die 72.000-Dollar-Marke zu drücken, scheiterten jedoch knapp, woraufhin zu Beginn des Ostermonats eine leichte Korrektur einsetzte. Der Kurs fiel unter 70.000 Dollar auf ein aktuelles Niveau von 69.680 Dollar, womit der Preis wieder in den unteren Bereich der Konsolidierungsphase zurückkehrte, ohne jedoch eindeutig bearisch zu durchbrechen. Das resultierte in einem Rückgang von knapp über 1 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden.

Quelle: CoinMarketCap

Der aktuellen Konsolidierung ging eine starke Erholung voraus, bei der die Bullen Bitcoin innerhalb weniger Tage von einem Korrekturtief von knapp über 60.000 Dollar wieder über die Marke von 70.000 Dollar hievten. Viele Analysten hatten erwartet, dass daraufhin schnell ein Anstieg auf ein neues Allzeithoch folgen würde, doch der Widerstand bei 72.000 Dollar konnte bisher nicht überwunden werden. Trotz der Herausforderung bleibt Bitcoin in einer sehr soliden Position. Die Marktkapitalisierung liegt nach wie vor bei knapp 1,4 Billionen Dollar, und das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 50 Prozent auf 25 Milliarden Dollar gestiegen.

Angesichts der aktuellen Kursschwäche stellen sich viele Anleger nun die Frage, ob und wann sich die Rallye fortsetzen wird, oder ob eine weitere korrektive Phase bevorsteht.

Droht sich die letzte Korrektur jetzt etwa fortzusetzen?

Bitcoin befindet sich derzeit an einem kritischen Kurspunkt, der die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen könnte. Sollten die Bären es schaffen, den Preis weiter unter die Marke von 69.000 Dollar zu drücken, könnte dies negative Auswirkungen auf die Kursstruktur haben. In einem solchen Szenario wären weitere Rücksetzer in Richtung 67.500 Dollar zu erwarten. Sollte auch an dieser Schwelle kein Support gefunden werden, könnte der Kurs weiter in den niedrigeren Bereich der 60.000 Dollar abrutschen. Im besten Fall könnte sich bei etwa 62.500 Dollar ein höheres Tief bilden, gefolgt von einem anschließenden Aufwärtsimpuls. Dies würde die bullische Struktur sogar stärken, und pünktlich kurz vor dem Halving in drei Wochen könnte die Rallye weitergehen.

Quelle: TradingView

Trotz der aktuellen Schwäche besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sich die Rallye direkt fortsetzt. Bitcoin könnte entweder noch etwas weiter in der aktuellen Range handeln oder auch direkt in den kommenden Stunden oder Tagen einen neuen Versuch unternehmen, über die Marke von 72.000 Dollar auszubrechen. Sollte dies gelingen, am besten mit einem Retest des Schlüsselniveaus, wäre das Allzeithoch nur noch einen Katzensprung entfernt, und Bitcoin könnte leicht darüber steigen. In Antizipation des nahenden Halvings könnte sich die Rallye dann leicht weiter fortsetzen und den Kurs in bisher ungeahnte Höhen Richtung 80.000 Dollar oder sogar darüber hinaus treiben. Eventuell wäre sogar die magische Marke von 100.000 Dollar noch erreichbar, wenn die Bullen eine ähnlich impulsive Rallye initiieren können, wie sie es vor einem Monat getan haben.

Investitionen in Bitcoin erscheinen im Kontext möglicher weiterer Gewinne während des Bull Runs zwar immernoch sinnvoll, aber viele Anleger verlagern ihr Interesse derzeit eher auf Altcoins, die von einer solchen Entwicklung in noch größerem Ausmaß profitieren könnten und noch viel mehr Aufwärtspotenzial haben. Ein solcher Coin ist beispielsweise der TUK Token des jungen Krypto-Startups eTukTuk, der aktuell viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Während Bitcoin konsolidiert, investieren Anleger vermehrt in vielversprechende Altcoin-Alternativen wie TUK

Der TUK-Token repräsentiert ein äußerst junges Kryptowährungsprojekt, so jung, dass es bislang noch nicht einmal an Börsen gelistet wurde. Derzeit befindet sich der Token noch in der PreSale-Phase, einer Entwicklungsstufe, in der Anleger die Möglichkeit haben, zu deutlich vergünstigten Konditionen und somit unter dem erwarteten Listingpreis zu investieren. Mit einem aktuellen Preis von nur 0,029 Dollar pro Coin hat das Projekt bereits fast 2,7 Millionen Dollar an Funding eingenommen.

Investoren werden hauptsächlich von zwei wesentlichen Aspekten zum Investment in TUK angezogen. Zum einen verfolgt das dahinterstehende Projekt, eTukTuk, ambitionierte und zugleich sinnvolle Ziele. Es strebt danach, eine Lösung für die Probleme der Luftverschmutzung und des Verkehrschaos zu bieten, indem es ein elektrisches TukTuk entwickelt und eine solarbetriebene Ladeinfrastruktur aufbaut. Die Innovation zielt darauf ab, konventionelle TukTuks mit Verbrennungsmotoren zu ersetzen. Sollte das Projekt erfolgreich sein, steht es vor einer möglichen großen Expansion ausgehend von seinem aktuellen Entwicklungsstand.

Der zweite Anreiz für Investoren neben der potenziellen zukünftigen Kurssteigerung von TUK ist der attraktive Staking-Mechanismus des Tokens. Durch einfaches Staking können Investoren eine jährliche Rendite von 99 Prozent erzielen. Die beiden Faktoren zusammen führen dazu, dass immer mehr Anleger auf das Projekt aufmerksam werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.