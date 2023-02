Bitcoin Kurs Prognose: folgt auf den jüngsten Pump ein ebenso großer Dump?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, erlebte am Freitag eine deutliche Abwärtskorrektur, wobei Bitcoin 38,2 % seiner jüngsten Gewinne einbüßte. Ethereum hatte einen vergleichbaren Rückgang zu erleiden. Infolgedessen stellen sich viele Händler und Anleger die Frage, ob es sich bei diesem Rückgang um eine vorübergehende Korrektur oder den Beginn eines länger anhaltenden Abwärtstrends handelt. In dieser Analyse werden wir die technischen Faktoren bewerten, die BTC beeinflussen, und Vorhersagen über seine zukünftige Entwicklung machen.

Trotz herausfordernder Inflationsstatistiken und einer strengeren Regulierung von Stablecoins wird die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung derzeit bei über 23.720 $ gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 3 % gegenüber dem Vortag entspricht, an dem Bitcoin dafür über 10 % auf über 25.000 Dollar gepumpt ist.

Congratulations!#BTC breaks 25,000, look for a continued price rise in the near future! pic.twitter.com/msEGiwX2Wl — OpenBlock (@OpenBlockWallet) February 16, 2023

Die Gründe für diesen Preisanstieg können zum Teil den kryptofreundlichen Gesetzen Dubais zugeschrieben werden, die das Wachstum des Sektors durch die Ansiedlung von Web3- und Kryptofirmen sowie von etablierten Unternehmen, die innovative Technologien wie Kryptowährungen, NFTs und das Metaverse nutzen, gefördert haben. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Kryptowährungen weiter wächst, selbst angesichts allgemeiner wirtschaftlicher Herausforderungen und regulatorischen Gegenwinds.

BREAKING: Abu Dhabi launched $2 billion initiative to back Web3 and #Crypto startups pic.twitter.com/vXccOBU91t — Keyur Rohit (@CryptoKingKeyur) February 15, 2023

Während neue Regulierungen eine Schwierigkeit für die Entwicklung des Kryptowährungsmarktes darstellen, senden einige Anleger ihre Liquidität von riskanteren Altcoininvestitionen zurück zu Bitcoin. Dies ist wahrscheinlich auf die Tatsache zurückzuführen, dass Bitcoin die einzige Kryptowährung ist, die der SEC-Vorsitzende als Ware eingestuft hat, was ihm einen einzigartigen Vorteil in Bezug auf regulatorische Klarheit und Stabilität bietet.

Trotz dieser regulatorischen Herausforderungen bleibt Bitcoin eine beliebte Wahl für Anleger, die sich am Kryptowährungsmarkt beteiligen möchten. Die Reaktionen von Bitcoin und anderen Kryptowährungen auf neue Vorschriften und Entwicklungen des Marktes werden interessant zu beobachten sein.

Krypto-Fundamentaldaten verstehen: Einen bullischen Markt analysieren

Trotz des jüngsten regulatorischen Vorgehens der US-Regierung gegen Kryptowährungen hat der Markt einen starken Anstieg der Preise erlebt, wobei viele Kryptowährungen starke Zuwächse verzeichneten. Besonders deutlich wurde dies beim jüngsten Anstieg von Bitcoin, der unerwartet wieder auf die Beine kam und eine breitere Rallye am Markt auslöste.

Obwohl die Regulierungspolitik der US-Regierung den Markt vor Herausforderungen stellen könnte, deutet der jüngste Kursanstieg darauf hin, dass die Anleger weiterhin Vertrauen in das Potenzial von Kryptowährungen haben. Der jüngste Anstieg auf dem Markt für Kryptowährungen fällt zeitlich mit der Einführung des Bitcoin NFT Ordinals-Protokolls und einem neuen Rekord in der durchschnittlichen Blockgröße zusammen.

What's going on with #Bitcoin ?



Despite news of heavy #US regulatory moves and SEC crackdown, bitcoin is flirting with $25k. One reason for this renewed interest is named Ordinals, a protocol which enables #BTC's version of #NFT's



1/4#Crypto #ETH pic.twitter.com/A0Qvekvb64 — *Julius Specht (@specht_julius) February 16, 2023

Nach den jüngsten Daten von Blockchain.com hat die durchschnittliche Größe eines Bitcoin-Blocks zum ersten Mal seit der Einführung des neuen Protokolls die 2,5-Gigabyte-Marke überschritten. Dieser Anstieg der Blockgröße deutet auf eine steigende Nachfrage nach Bitcoin hin und unterstreicht die zunehmende Nutzung des Netzwerks.

Da sich der Kryptowährungsmarkt weiter entwickelt, wird die Einführung neuer Protokolle und Technologien eine wichtige Rolle bei der Gestaltung seiner Zukunft spielen. Die Einführung des Bitcoin NFT Ordinals-Protokolls und die Rekordgröße der durchschnittlichen Blockgröße sind positive Indikatoren dafür, wie Innovation und technologischer Fortschritt die Kryptowährungsmärkte vorantreiben.

#bitcoin wallets filled with #btc reached an ATH for number of Non-zero addresses reached 44,089,657



Conviction that #bitcoin will win has never been higher



Charts by @glassnode pic.twitter.com/i095xRKR07 — Bitcoiner (@_AustinHerbert) February 14, 2023

Neben dem jüngsten Aufschwung des Kryptowährungsmarktes hat Bitcoin weitere Zuwächse erfahren, die auf einen kurzen Anstieg der Netzwerkaktivität zurückzuführen sind, durch den etwa 44 Millionen BTC-Wallets, die nicht auf Null stehen, zur Benutzerbasis hinzukamen. Dieser Anstieg der Netzwerkaktivität unterstreicht das wachsende Interesse an der Kryptowährung, was zu ihrem jüngsten Aufwärtstrend beigetragen hat.

Der Anstieg der BTC-Preise wird auch von der Zunahme der Short-Liquidationen beeinflusst. In den letzten 24 Stunden haben Händler Short-Positionen auf BTC im Wert von etwa 85,87 Mio. $ aufgelöst und damit erheblich zum Kursanstieg von Bitcoin beigetragen.

Bitcoin-Kurs aktuell

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt der Bitcoin-Preis bei 23.720 $ und es gab innerhalb der letzten 24 Stunden ein Handelsvolumen von 38 Milliarden $. Innerhalb dieser Zeitspanne ist der Preis des Bitcoin um mehr als 3 % gesunken. Aktuell ist Bitcoin an der Spitze von CoinMarketCap und hat eine Marktkapitalisierung von 457 Mrd. $.

Aus technischer Sicht ist es Bitcoin nicht gelungen, die 25.300 $-Marke zu überschreiten, und hat einen starken Rückgang erlebt, um das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level bei 23.700 $ zu erreichen.

Sollte der Preis weiterhin unter die 23.700 $-Marke fallen, könnte dies auf einen bärischen Ausbruch hindeuten und Bitcoin dem nächsten Unterstützungsbereich bei der 23.300 $-Marke aussetzen, der durch das 50%-Fibonacci-Retracement-Level unterstützt wird.

