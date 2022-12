Bitcoin Kurs Prognose: Gehört der BTC zum alten Eisen?

Kaum eine Kryptowährung wurde von den Turbulenzen auf dem Markt härter getroffen als der Bitcoin, abgesehen vom Terra/Luna vielleicht. Im November 2021 erreichte die „Mutter aller Kryptowährungen“ das bisherige AllTime High von rund 68.000 US-Dollar. Jetzt, rund ein Jahr später, liegt der Kurs bei rund 16.000 US-Dollar – und der Coin tut sich momentan enorm schwer, die magische 20.000 US-Dollar Marke zu durchbrechen.

Der BTC war der erste – doch danach hat sich mit dem Bitcoin nicht mehr viel getan

Wenn man von Kryptowährungen spricht, dann verbinden das die meisten Menschen ganz automatisch mit dem Bitcoin, schließlich war der BTC der Erste seiner Art. Vor rund 14 Jahren – also 2008 – tauchte im Internet erstmals ein Whitepaper für eine digitale Währung auf. Das Alias, unter dem das Whitepaper veröffentlicht wurde, ist heute weltbekannt – Satoshi Nakamoto und bis heute weiß niemand, wer dahintersteht.

Das Jahr 2008 schrieb übrigens auch traurige Finanzgeschichte. Die Immobilienblase in den USA platzte und die US-Bank Lehmann Brothers musste Insolvenz anmelden. Daraufhin verloren nicht nur viele Menschen in den USA ihr Haus und ihre Ersparnisse. Ebenso brach der weltweite Handel massiv ein und die deutsche Wirtschaft schrumpfte um 5 % – dem höchsten Wert seit 1946. Die älteren Leser werden sich vielleicht noch an das Buzzword „Abwrackprämie“ erinnern. In diesem Schatten entstand der Bitcoin. Im Januar 2009 wurde der erste Block auf der Blockchain geschrieben. Im Jahr 2010 war ein Bitcoin ganze 0,08 US-Dollar wert. Den größten Kurssprung um über 5.000 % machte die Mutter aller Kryptowährungen 2013, und zwar von 13,60 US-Dollar auf 745,30 US-Dollar. 2019 lag der Kurs für einen Bitcoin bei 7.000 US-Dollar, im November 2021 erreichte der Coin sein bisheriges AllTime High von rund 68.000 US-Dollar.

Wie sieht es aktuell beim Bitcoin aus?

Aktuell liegt der Bitcoin Kurs bei rund 16.700 US-Dollar. Damit ist der BTC weit von seinem bisherigen AllTime High entfernt, Investoren der ersten Stunde, also diejenigen, dieBitcoin zu einem Preis von 0,08 US-Dollar gekauft haben, werden sich vermutlich trotzdem immer noch freuen. Es sieht nicht danach aus, dass der Coin es dieses Jahr noch schaffen könnte, die magische 20.000 US-Dollar Marke zu durchbrechen.

Bitcoin Prognose: Ist der Bitcoin tot?

Wie schwierig Kryptoprognosen sind, haben die letzten Monate gezeigt. Der Markt und ist bleibt volatil, was Investitionen so interessant macht. Denn teilweise sind immer noch enorme Gewinne drin. Aber wie sieht es jetzt in Sachen Bitcoin aus? Ist der BTC eine sterbende Krytowährung? Brutal gesagt, gehört der Coin technisch gesehen schon längst zum alten Eisen. Dazu kommt die eingeschränkte Utility. Der Bitcoin wurde als Zahlungsmittel geschaffen – nur sind die Möglichkeiten dafür recht überschaubar. Trotzdem spricht so mancher davon, dass der Bitcoin das Zeug dazu hat, in absehbarer Zeit die 100.000 US-Dollar Marke zu durchbrechen. 2024 steht das nächste Halving des Coins an – wobei das Jahr nicht in Stein gemeißelt ist. Durch die Verknappung könnte der Wert steigen.Außerdem zeigen immer mehr Zentralbanken und institutionelle Investoren Interesse am Bitcoin, was ebenfalls einen Kursanstieg bedeutet könnte. Der Analyst PlanB ist sogar noch optimistischer. Er prophezeit Kursexplosionen von bis 1 Million US-Dollar. Bis es allerdings soweit ist, kann durchaus etwas an Zeit vergehen. Sterben wird der Bitcoin in absehbarer Zukunft trotzdem nicht. Dazu ist der Coin einfach bereits zu sehr im Finanzwelt-Mainstream angekommen.

