Bitcoin Kurs Prognose: Geht es nach dem Chaos der vergangenen Woche nun wieder bergauf?

Nach einem Rückgang des Bitcoin-Kurses aufgrund von Problemen bei der Silicon Valley Bank und Silvergate hat sich der Kurs wieder erholt und verzeichnet innerhalb der letzten 24 Stunden einen Anstieg um fast 15%. Dies ist ein positives Signal für Bitcoin-Enthusiasten, da der Kurs nun bei über 23.500 $ gehandelt wird. Die US-Regulierungsbehörden haben Unterstützung angekündigt, um Kunden bei der Wiedererlangung verlorener Gelder zu helfen, was das Vertrauen in die Kryptowährung stärken könnte. Nach diesem Einbruch scheint der Bitcoin-Preis nun wieder im Aufwind zu sein, was möglicherweise auf das zunehmende Interesse an Bitcoin und die steigende Akzeptanz von Kryptowährungen zurückzuführen ist.

Aufsichtsbehörden der USA schreiten ein und schützen geschädigte Investoren

Um die US-Wirtschaft zu schützen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Bankensystem zu stärken, haben mehrere US-Aufsichtsbehörden eine Erklärung zu den jüngsten Problemen bei der Silicon Valley Bank und Silvergate abgegeben. In der Erklärung betonen Finanzministerin Janet Yellen, Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve Boards, und Martin Gruenberg, der Vorsitzende der FDIC, die Bedeutung von Maßnahmen zum Schutz von Einlagen und zur Gewährleistung des Zugangs zu Krediten für Menschen und Unternehmen.

@federalreserve @USTreasury @FDICgov issue statement on actions to protect the U.S. economy by strengthening public confidence in our banking system, ensuring depositors' savings remain safe: https://t.co/YISeTdFPrO — Federal Reserve (@federalreserve) March 12, 2023

Im Fall der Silicon Valley Bank hat Ministerin Yellen Maßnahmen genehmigt, um alle Einleger zu schützen. Die Abwicklung der Bank in Santa Clara, Kalifornien wird von der FDIC durchgeführt, und alle Einleger können ab dem 13. März ihr Geld abheben. Es wird betont, dass bei dieser Abwicklung keine staatlichen Mittel verloren gehen werden.

Darüber hinaus wurde auch die Signature Bank in New York von ihrer staatlichen Zulassungsstelle geschlossen, da die Behörden für die Bank eine ähnliche Ausnahmeregelung für systemische Risiken erlassen haben. Auch hier werden alle Einleger vollständig entschädigt und die Steuerzahler kommen nicht für Verluste auf. Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Bankensystem zu stärken und eine robuste und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

So steht es nun um den Bitcoin Kurs:

In den letzten Stunden konnte Bitcoin einen starken Anstieg von über 14 % verzeichnen und hat damit den Widerstand von 22.000 $ überschritten. Dieser Aufschwung erfolgte, nachdem die Kryptowährung eine starke Unterstützung bei 19.500 $ gefunden hatte und begann, über die Widerstandsniveaus von 20.500 $ und 21.200 $ zu steigen. Auf der Stunden-Chart des BTC/USD-Paares wurde eine wichtige Abwärtstrendlinie mit einem Widerstand bei 21.250 $ durchbrochen und das Paar durchbrach sogar die Widerstandszone bei 21.500 $. Der Bitcoin-Preis handelt nun deutlich über 23.000 $ und dem einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitt.

Derzeit handelt der Bitcoin-Preis deutlich über dem 23,6% Fib-Retracement-Level der Aufwärtsbewegung vom Tiefstkurs bei 19.549 $ bis zum Höchstkurs bei 23.665 $. Ein unmittelbarer Widerstand befindet sich in der Nähe der 24.000 $-Marke, gefolgt von einem größeren Widerstand im Bereich von 24.800 $. Ein Schlusskurs über dem ehemaligen Widerstand von 22.800 $ könnte in den kommenden Tagen einen weiteren ordentlichen Anstieg einleiten.

Sollte der Bitcoin-Preis den Widerstand von 22.600 $ nicht zu einem Support umwandeln können, könnte er nach unten korrigieren. Eine unmittelbare Unterstützung auf der Unterseite befindet sich in der Nähe der 23.000 $-Zone, gefolgt von einer weiteren wichtigen Unterstützung bei 212750 $. Falls der Preis weiter fallen sollte, könnten 22.150 $ als nächste Unterstützung dienen. Die nächste wichtige Unterstützung befindet sich in der Nähe der 21.800 $-Marke und des einfachen gleitenden 100-Stunden-Durchschnitts.

Technische Indikatoren zeigen, dass der MACD auf der Stunden-Chart im bullischen Bereich an Tempo verliert, während der RSI für BTC/USD sich jetzt im überkauften Bereich befindet. Der Bitcoin-Preis wird weiterhin von verschiedenen Widerstandsniveaus begleitet, einschließlich 23.600 $, 23.800 $ und 24.200 $, während wichtige Unterstützungsmarken bei 23.000 $ und 22.750 $ liegen.

Dieses nachhaltige Kryptoprojekt wird massiv vom aktuellen Boom des Bitcoin Kurses profitieren

Die Elektrofahrzeugindustrie erlebt in den letzten Jahren ein massives Wachstum und es entstehen immer mehr Lösungen auf Basis neuer und umweltfreundlicher Technologien. Ein innovatives Projekt namens C+Charge, welches auf der Blockchain-Technologie basiert, hat sich das Ziel gesetzt, die Kohlenstoffverschmutzung zu reduzieren und eine sauberere und gesündere Umwelt für zukünftige Generationen zu schaffen. Das Ökosystem von C+Charge basiert auf C+Charge-Tokens, die Anreize für Menschen schaffen, sich um die Umwelt zu kümmern und im Gegenzug potenziell erhebliche finanzielle Vorteile zu erhalten.

Ein Team von Experten wurde von dem Projekt zusammengestellt, um die Schwächen des aktuellen Elektrofahrzeugsystems zu untersuchen. Dabei wurden mangelnde Transparenz, Regulierung, Zahlungsmethoden und unzureichende Anreize für Nutzer von Elektrofahrzeugen als die Hauptprobleme des aktuellen Systems identifiziert. Um diese Probleme anzugehen und die Elektroautobranche voranzubringen, arbeitet C+Charge mit führenden Organisationen der Branche zusammen. In Zusammenarbeit mit Flowcarbon hat die Plattform den Goodness Nature Token (GNT), einen einzigartigen Kohlenstoff-Token, entwickelt. Das Ziel ist es, den Nutzern zu ermöglichen, Tokens zu sammeln und damit EV-Ladedienste an Partnerstationen zu bezahlen.

C+Charge arbeitet auch an der Schaffung eines revolutionären Peer-to-Peer-Zahlungssystems mit dem C+Charge-Token (CCHG) im Zentrum seines Ökosystems. Folglich werden Token-Inhaber in der Lage sein, Kohlenstoffgutschriften zu nutzen, was es zu einem der grünsten Krypto-Projekte macht.

C+Charge hat bereits ein beeindruckendes Finanzierungsziel erreicht, indem es einen starken Vorverkauf seines CCHG-Tokens durchführt. Das öffentliche Angebot des Tokens begann am 25. Dezember 2022 und befindet sich derzeit in der sechsten Phase des Vorverkaufs, in der bereits mehr als 2,78 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Insgesamt wird das C+Charge-Team über acht Vorverkaufsphasen Mittel sammeln.