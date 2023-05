Bitcoin Kurs Prognose: Geht es nun wieder bullisch für BTC weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten Tagen hat der Bitcoin-Kurs einige bemerkenswerte Schwankungen und Richtungslosigkeit erfahren, was bei Anlegern und Händlern zu einer gewissen Unsicherheit geführt hat. Trotzdem gibt es einige vielversprechende Anzeichen und positive On-Chain-Daten, die darauf hindeuten, dass der Markt vielleicht wieder bullisch werden könnte. In diesem Artikel werden wir die Faktoren beleuchten, die den Kursverlauf von Bitcoin beeinflussen könnten, und untersuchen, ob die führende Kryptowährung die 30.000-Dollar-Marke erfolgreich überwinden kann. Dabei berücksichtigen wir auch die Marktaktivitäten von Kleinanlegern und den Anstieg der Bitcoin-Transaktionen.

Tägliche Bitcoin-Transfers auf neuem Allzeithoch

Die Schwankungen auf den Kryptowährungsmärkten führen zu einer Auf- und Abbewegung des Bitcoin-Kurses. In den vergangenen 40 Tagen hat sich die führende Kryptowährung eher unentschlossen verhalten. Obwohl die meisten Anleger aufgrund des stagnierenden Preises besorgt sind, gibt es dennoch einige bemerkenswerte positive On-Chain-Indikatoren. Daten von The Block zeigen, dass die Anzahl der täglichen Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk in einem 7-Tage-Durchschnitt einen Höchststand erreicht hat. Der durchschnittliche Transaktionswert im BTC-Netzwerk über die letzten 7 Tage ist auf 408.000 gestiegen.

Trotz des noch nicht erreichten Höchststandes des Kryptowährungsinteresses aufgrund des Bitcoin-Kurses sorgen neue Rekordzahlen für Verwirrung. Experten assoziieren die neuen Höchststände bei den Transaktionszahlen mit dem in den letzten Wochen beobachteten Trend der Bitcoin Ordinals.

Das wachsende Interesse der Anleger an Ordinals spiegelt sich in den Metriken des On-Chain-Daten-Trackers Dune Analytics wider. Die Metrik für tägliche Registrierungen erreichte am 29. April 2023 einen neuen Höchststand von 233.000. Bitcoin Ordinals ist ein Protokoll, das die Erstellung von NFTs im BTC-Netzwerk ermöglicht.

So verhält sich der Kurs des Bitcoins aktuell

Der Bitcoin-Kurs befindet sich aktuell bei 28620 und hat in den letzten 24 Stunden eine Kursveränderung von -2,2 Prozent erlebt. Das Handelsvolumen innerhalb dieses Zeitraums liegt bei 18,2 Milliarden Dollar, während die Marktkapitalisierung von Bitcoin derzeit bei 553 Milliarden Dollar angesiedelt ist.

In Bezug auf die technische Analyse ist die nächste wichtige Widerstandszone für den Bitcoin-Kurs bei 29500 Dollar zu finden, von welcher der Kurs in der Nacht zurückgewiesen wurde. Sollte der Kurs über diese Marke steigen, könnten wir eine Fortsetzung des Aufwärtstrends und weitere Kursgewinne erwarten. Auf der anderen Seite befindet sich die nächste signifikante Unterstützungszone bei 28400 Dollar. Falls der Kurs unter diese Schwelle fällt, könnte dies eine Konsolidierung oder sogar eine kurzfristige Trendwende signalisieren. Übergeordnet bleibt der Trend für Bitcoin weiterhin mittelfristig bullish.

Einzelhändler häufen Bitcoin so schnell wie nie zuvor an

Der führende On-Chain-Analyst von Glassnode, einem Anbieter von On-Chain-Statistiken, berichtet, dass „Shrimps“, also Unternehmen mit weniger als einem Bitcoin (BTC) in ihrem Besitz, monatlich 28.000 neue BTC anhäufen – ein Rekordwert in der Geschichte des Netzwerks. Dies geschieht, während der BTC-Preis ins Stocken gerät. Nach beunruhigenden Preisrückgängen am 19. April hat sich der Kurs in der letzten Woche merklich erholt, was für Händler und Besitzer ermutigend ist.

Obwohl allgemein erwartet wird, dass die Preise in den kommenden Handelssitzungen ansteigen, hat es BTC bisher nicht geschafft, die Marke von 30.000 $ oder 31.000 $ zu überschreiten. Am 26. April stiegen die Preise, um erneut den Widerstand bei 30.000 $ zu testen, schafften es jedoch nicht, die Höchststände vom April 2023 zu durchbrechen. Diese Grenze stellt die unmittelbare Liquidationslinie dar, welche das Aufwärtsmomentum begrenzt hat. Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, müssen Käufer diese Grenze durchbrechen. Abhängig von der Händlerbeteiligung könnte BTC in den Tagen vor dem mit Spannung erwarteten Halving im Jahr 2024 auf über 32.000 $ steigen.

Die Ansammlung von Coins durch „Shrimps“, hauptsächlich Kleinanleger, die ihre Bestände und Adressbereiche erweitern, zeigt das Vertrauen in BTCs Zukunft. Am 28. April hatten über 44 Millionen einzigartige Adressen weniger als 1 BTC, während 888.000 Adressen zwischen 1 und 10 BTC hielten.

Trotz dessen, dass es möglich ist, dass ein Besitzer mehrere Adressen kontrolliert, betrachtet Glassnode jede Transaktion, bei der die UTXOs nicht kombiniert werden, als eine separate „Entität“, um die Trendanalyse zu vereinfachen. Diese „Entitäten“ können dann entsprechend der Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Münzen kategorisiert werden, was eine klarere Darstellung des BTC-Besitzes ermöglicht.

