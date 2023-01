Bitcoin Kurs Prognose: Institutionelle Adoption als neuer Kurstreiber – darum könnte BTC bald explodieren

Während der digitale Währungsmarkt heute tendenziell seitwärts läuft und der Bitcoin Kurs nahe der 23.000 $ verharrt, gibt es positive News einer fortschreitenden Krypto-Adoption. Die Akzeptanz von Unternehmen oder Staaten kann ein vermehrtes Engagement von Privatanlegern bedingen. Zugleich sind News schon per se bullisch, da die Erwartungen auf eine steigende Akzeptanz bereits in höheren Kursen münden. Nun sieht ein neuer Matrixport-Bericht ein steigendes Engagement institutioneller Anleger in den USA, was grundsätzlich ein bullisches Zeichen für den Bitcoin ist. Ebenfalls gibt es im US-Staat Arizona einen neuen Gesetzesentwurf, der Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel positionieren möchte. Sollte dies wirklich in den USA irgendwann gelingen, würde der Bitcoin Kurs wohl explodieren.

Matrixport-Studie: Institutionelle Investoren weiter in Bitcoin

Matrixport identifiziert in einem neuen Bericht institutionelle Investoren in den USA als Treiber der aktuellen Rallye. Demnach sei das Interesse trotz Bärenmarkt (oder gerade wegen günstiger Kurse) ausgeprägt. Nach den Daten von Matrixport zeigen sich US-Institutionelle für rund 85 % der Käufe verantwortlich.

US institutions are driving the #Bitcoin rally, accounting for 85% of buying



Strong returns during US trading hours point to institutional investors being the buyers



Will this trend continue?





Dies wertet das Unternehmen als Indikator für den nächsten Bullenmarkt. Dabei referiert man insbesondere auf die Handelszeiten beim Bitcoin. Wenn der Bitcoin beispielsweise in den US-Trading-Stunden am besten performt, spricht dies für ein großes Interesse von US-Institutionellen. Die aktuellen Kursgewinne in Höhe von 40 % sollen zu 35 % während der Handelszeiten in den USA zustande gekommen sein. Dies indiziert zumindest eine signifikante Beteiligung der institutionellen Akteure im wichtigsten Kapitalmarkt der Welt.

#Bitcoin +40% this year? Smart #investors are using recent US #CPI data as a confirmation signal to buy Bitcoin and other crypto assets. 85% of the move happening during US market hours = institutions are buying. Allocate $100 million into crypto? https://t.co/niRBFtbR3u pic.twitter.com/xzSS2mBIAS — Matrixport (@realMatrixport) January 27, 2023

Unterstützend für die These zeigen die On-Chain-Daten, dass im letzten Monat Krypto-Wale mit über 1000 BTC ihre Position ausbauten. Demnach erreichte vor wenigen Tagen die Anzahl der Adressen mit über 1000 Coins ein Monatshoch bei 2,046.

Bitcoin in Arizona: Gesetz möchte Bitcoin zum Zahlungsmittel im Bundesstaat machen

Ein neuer Gesetzesentwurf wurde im Senat des US-Bundesstaats Arizona eingereicht. Die Senatorin Wendy Rogers möchte mit dem Gesetz Bitcoin zum legalen Zahlungsmittel für Dienstleistungen und Güter machen. Damit soll Arizona zum beliebten Standort für innovative Finanzdienstleistungen werden – das Gesetz ist schon der zweite Versuch, den Bitcoin als Zahlungsmittel in Arizona einzuführen.

Sollte das Gesetz konkreter werden, wäre der Bitcoin ein legales Zahlungsmittel, das frei verwendet werden kann und umfassend akzeptiert wird. Mit einem gezielten Verfahren möchte man die Adoption durch Unternehmen vorantreiben. Zugleich werden auch steuerliche Vorteile für den Handel mit Bitcoin erwägt. Dann könnte man den Bitcoin als Zahlungsmittel gegenüber dem Staat verwenden – sollten beispielsweise Steuern bezahlt werden müssen.

Eine Abstimmung wird in den nächsten Monaten erwartet. Eine Einführung des Bitcoins wäre ein Novum in den USA. Dennoch bleiben Zweifel vorhanden, ob der Senat wirklich in der überwiegenden Mehrheit für das Gesetzesvorhaben plädiert.

Bitcoin Kurs heute: BTC nahe 23.000 $ – Konsolidierung vor dem nächsten Pump?

In den vergangenen 24 Stunden korrigierte der Bitcoin Kurs um rund 1 %. Dabei wurde BTC zwischen 22.638 und 23.211 $ gehandelt. Aktuell dippte der Bitcoin Kurs leicht unter die Marke von 23.000 $. Das Handelsvolumen lag in den letzten 24 Stunden bei rund 24 Milliarden $ und bedeutet damit einen Rückgang von rund ein Viertel nach Daten von CoinMarketCap. Der Kurs tendiert seitwärts in der definierten Range zwischen rund 22.500 und 23.300 $.

Derweil werden die Investoren wieder positiver. Der Bitcoin Fear and Greed Index verbesserte sich auf einen Wert von 55 – Investoren sind wieder leicht gierig. Angst oder sogar extreme Angst beherrschen das Sentiment aktuell nicht.

Bitcoin Fear and Greed Index is 55 – Greed

Current price: $22,963 pic.twitter.com/R3gTve8pup — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) January 27, 2023

Sollte man jetzt in Bitcoin investieren?

Kurzfristig verharrt der Bitcoin rund um 23.000 $. Die Konsolidierung schreitet hier voran. Für ein klar bullisches Setup bräuchte es weitere Signale. Wer langfristig an der potenziellen Adoption von Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, partizipieren möchte, kann sich schon 2023 eine Position aufbauen. Bärenmärkte waren historisch der beste Zeitpunkt, um ein Engagement auf- oder auszubauen. Alternativ können risikoaverse Investoren eine DCA-Strategie anwenden, um in regelmäßigen Intervallen unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung BTC zu akkumulieren.

Nach dem zitierten Bericht von Matrixport beginnt ein Bullenmarkt historisch mit dem Kauf von Bitcoin. Später kommt es dann zu einer Outperformance von Altcoins. Diesbezüglich scheint auch ein Blick für mehr Diversifikation auf etablierte Altcoins und Layer-1 sinnvoll. Für noch mehr Renditepotenzial evaluieren Investoren eigenständig zukunftsträchtige Presales a la Meta Masters Guild oder Fight Out, die das Portfolio mit kurzfristigem 10x Potenzial aufwerten können.

Autor: Daniel Robrecht

