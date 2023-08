Bitcoin Kurs Prognose: Ist ein weiterer Kursrückgang unausweichlich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz einiger optimistischer Momente in der jüngeren Vergangenheit weisen aktuelle Markttrends auf eine mögliche Fortsetzung des rückläufigen Trends des Bitcoins hin. Doch ist ein weiterer Kursrückgang bei Bitcoin wirklich unausweichlich?

Bärische Tendenzen für Bitcoin

In den letzten zwei Wochen hat Bitcoin [BTC] im Bereich von $29.000 bis $29.900 gehandelt. Diese Periode war gekennzeichnet durch eine verringerte Volatilität, mit Ausnahme eines kurzen Anstiegs auf $30.000 am 1. und 2. August, gefolgt von einer raschen Korrektur.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hatte Bitcoin noch keine tägliche Handelssitzung unter $29.000 geschlossen. Allerdings deutete die jüngste Ablehnung aus dem $30.000-Bereich auf eine weiterhin bärische Tendenz hin. Ein Anstieg des Verkaufsdrucks könnte BTC in Richtung der $26.000-Demand-Zone führen.

Die negative Korrelation zwischen Bitcoin und den Aktienmarktindizes deutet darauf hin, dass trotz der Käuferstärke in der traditionellen Finanzwelt BTC einen bemerkenswerten Mangel an Nachfrage verzeichnete. Der Relative Strength Index (RSI) zeigte seit dem 24. Juli einen steigenden bärischen Schwung und blieb unter der neutralen 50er-Marke.

Auch die Bilanz des Börsenflusses zeigte in den letzten vier Tagen Abflüsse. Dies deutete darauf hin, dass die Anleger BTC von den Börsen abzogen, was wiederum auf eine Akkumulation hindeutet. Die „age consumed“-Metrik von Bitcoin zeigte zudem gelegentliche Spitzen im Juli, mit der jüngsten am 27. Juli, aber seitdem nichts Bedeutendes. Die Anzahl der aktiven Adressen blieb in den letzten Tagen stabil, was auf eine gute Netzwerkbeteiligung der Benutzer hinweist.

So könnte sich der Bitcoin-Kurs dementsprechend in den kommenden Tagen entwickeln

Seit vergangenem Sonntag scheint Bitcoin (BTC/USD) also in einer engen Handelsspanne gefangen zu sein, die durch Widerstand und Unterstützung bei ungefähr $30.000 bzw. $29.000 definiert wird.

Blickt man zudem auf wichtige technische Indikatoren wie den Relative Strength Index (RSI) und die Moving Average Convergence Divergence (MACD), so deutet sich eine bärische Aussicht für Bitcoin in der aktuellen Phase an. Diese Indikatoren sind häufig nützliche Werkzeuge für Analysten, um potenzielle Trends in den Preisbewegungen einer Anlage zu erkennen.

Wenn man das Bitcoin-Preisdiagramm auf Tradingview betrachtet, zeigt sich ein anhaltender Abwärtstrend, wobei die digitale Währung auf ein Niveau von $29.000 gefallen ist. Diese bärische Dynamik könnte andauern und den Preis von Bitcoin möglicherweise noch weiter senken, vielleicht sogar in Richtung der $28.200-Marke.

Es ist durchaus denkbar, dass Bitcoin bei dieser anhaltenden Abwärtsbewegung auf Unterstützung beim Niveau von $28.200 stoßen könnte. Solche Unterstützungsniveaus sind oft psychologische Schwellen, an denen Investoren kaufen könnten, in der Erwartung, dass der Preis nicht weiter fallen wird. Sollte jedoch dieses Unterstützungsniveau durchbrochen werden, könnte der nächste wahrscheinliche Zielwert für den Preis von Bitcoin bei $27.500 liegen.

Diese Entwicklung könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der Markt zunehmend vorsichtig oder pessimistisch gegenüber Bitcoin wird. Investoren könnten auf weitere Nachrichten oder Entwicklungen im Krypto-Markt warten, die das Vertrauen wiederherstellen und den Trend umkehren könnten.

Abschließend ist zu sagen, dass, die aktuellen Signale eindeutig bärisch erscheinen. Daher sollten Investoren und Händler besonders wachsam sein und ihre Strategien sorgfältig in Übereinstimmung mit ihren Risikotoleranzen und Anlagezielen abwägen. Der Handel mit Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, bleibt eine komplexe und risikoreiche Unternehmung, die sorgfältige Überlegung und Analyse erfordert.

yPredict: Eine interessante Altcoin-Alternative zu Bitcoin, die auf AI setzt

yPredict ist eine vielversprechende Kryptowährung, die als Alternative zu Bitcoin immer mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Projekt nutzt künstliche Intelligenz (AI), um den Kryptohandel zu vereinfachen und Investoren präzise Vorhersagen zu ermöglichen. Mit einem innovativen Ansatz und fortschrittlichen Technologien hat yPredict das Potenzial, sich als eine der führenden Altcoins in der Kryptobranche zu etablieren.

Das yPredict-Projekt setzt auf die leistungsstarke KI-Technologie, um den Kryptomarkt zu analysieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Algorithmen und maschinellem Lernen ist yPredict in der Lage, komplexe Muster und Trends im Kryptohandel zu erkennen und Investoren wertvolle Einblicke zu bieten. Dieser datengetriebene Ansatz ermöglicht es den Nutzern, fundierte Entscheidungen zu treffen und das volle Potenzial des Kryptomarktes auszuschöpfen.

Der $YPRED-Token ist das Herzstück des yPredict-Ökosystems und fungiert als Eintrittskarte in die Welt des KI-gesteuerten Handels. Investoren können $YPRED nutzen, um Zugang zur Plattform zu erhalten und von den fortschrittlichen Funktionen und Vorhersagen von yPredict zu profitieren. Der aktuell laufende PreSale von $YPRED ist ein großer Erfolg und hat bereits überwältigende 3 Millionen Dollar eingespielt. Dies deutet auf ein hohes Interesse und Vertrauen seitens der Investoren hin.

Als Alternative zu Bitcoin bietet yPredict eine attraktive Möglichkeit für Anleger, die nach innovativen Projekten suchen, die auf KI-Technologie setzen. Während Bitcoin zweifellos als digitales Gold und führende Kryptowährung anerkannt ist, eröffnet yPredict mit seiner KI-gesteuerten Herangehensweise neue Horizonte für den Kryptohandel. Investoren, die das Potenzial des KI-basierten Handels erkennen und von den Chancen eines aufstrebenden Altcoin profitieren wollen, könnten in yPredict eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit sehen.