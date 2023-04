Bitcoin Kurs Prognose: Kann der wichtige Widerstand bei 30.000 Dollar doch noch überwunden werden?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten drei Wochen hat sich der Bitcoin-Preis bei rund 28.000 $ eingependelt, nachdem er seit Jahresbeginn eine atemberaubende Rallye mit einem Anstieg um etwa 70 % hingelegt hatte. Trotz dieses stagnierenden Trends deuten die Daten der Optionsmärkte darauf hin, dass Anleger weiterhin optimistisch in Bezug auf den Bitcoin sind.

Der 25 % Delta-Options-Skew von Bitcoin-Optionen, die in sieben, 30, 60, 90 und 180 Tagen auslaufen, lag am Dienstag alle im Bereich von 2-5. Dies bedeutet, dass die Handelsabteilungen ähnliche Preise für den Schutz von Aufwärts- und Abwärtstrends durch Verkaufs- und Kaufoptionen verlangen.

Ein Delta von 25 % oder höher deutet darauf hin, dass es eine höhere Nachfrage nach Calls als nach Puts gibt, was als positives Zeichen gewertet werden kann. Es bedeutet, dass Anleger eher bereit sind, sich gegen einen Preisanstieg abzusichern oder darauf zu wetten.

Besonders wichtig ist der 180-Tage-Skew, der zuletzt bei 5,4 lag, was in der Nähe des höchsten Niveaus seit Ende 2021 liegt. Dies ist ein gutes Zeichen für die längerfristigen Bullen, da es darauf hindeutet, dass der Markt die längerfristigen Aussichten von Bitcoin immer positiver bewertet. Obwohl der Bitcoin-Preis seit einiger Zeit stagniert, deuten die Daten der Optionsmärkte darauf hin, dass Anleger immer noch optimistisch in Bezug auf die Kryptowährung sind und auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends eingestellt sind.

Analysten Van de Poppe prognostiziert einen Kurszuwachs auf 50.000 Dollar

Der Kryptowährungsexperte und Analyst Van de Poppe ist der Meinung, dass Bitcoin aufgrund seiner aktuellen Marktkapitalisierung von über der 200-EMA und 200-MA kurzfristig eher stabil bleiben wird. Er glaubt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Bitcoin in nächster Zeit unter diese Niveaus fallen wird. Van de Poppe empfiehlt derzeit Altcoins wie Ethereum (ETH) als vielversprechendere Investitionen als Bitcoin.

Obwohl er erwartet, dass der Kryptowährungsmarkt in den kommenden Monaten weiter steigen wird, sagt Van de Poppe voraus, dass Bitcoin einen schwierigen Weg vor sich hat und dass der Kurs erst einmal sinken muss, bevor er signifikante Gewinne erzielen kann. Derzeit befindet sich Bitcoin knapp unter seinem Hauptwiderstand von 28.600 $ und um diese Hürde zu überwinden, schlägt Van de Poppe vor, dass ein Sweep in der Unterstützung notwendig ist, wobei das kritische Niveau bei $27.600 liegt. Wenn die Unterstützung hält, könnte Bitcoin wieder ansteigen und seinen Aufstieg fortsetzen, bis er eventuell den Wiederstand bei 30.000 Dollar durchbricht.

Dennoch glaubt er, dass Ethereum derzeit die bessere Investition ist als Bitcoin, da es in Bezug auf die Entwicklung und Adoptionsrate vorne liegt. Insgesamt erwartet Van de Poppe, dass der Kryptowährungsmarkt in den kommenden Monaten weiterhin wachsen wird, wobei Bitcoin möglicherweise 40.000 bis 50.000 Dollar erreichen kann.

30.000 Dollar in greifbarer Nähe – können die Bullen den Kurs pushen und Dips aufkaufen?

Der Bitcoin-Preis hat in den letzten Wochen stagniert und befindet sich innerhalb der Grenzen einer technischen Wimpelstruktur. Dies kann zu einem Ausbruch in beide Richtungen führen, wobei ein Ausbruch nach oben den bevorstehenden Test der 30.000-Dollar-Marke infrage stellt und ein Ausbruch nach unten die Tür für einen erneuten Test der Unterstützung im Bereich von 25.500 Dollar öffnet.

Trotzdem deuten die technischen Indikatoren auf einen längerfristigen Aufwärtstrend hin. Die Bullen werden wahrscheinlich jeden kurzfristigen Pullback aggressiv aufkaufen, da Bitcoins jüngste Erholung und das „goldene Kreuz“ Anfang Februar sehr bullische langfristige technische Zeichen für die Kryptowährung sind. Auch verschiedene Metriken, die die Netzwerkaktivität betreffen, und längerfristige On-Chain-Indikatoren signalisieren einen neuen Bullenmarkt. Darüber hinaus können Kryptowährungen in diesem Jahr wahrscheinlich weiterhin Rückenwind vom makroökonomischen Hintergrund erhalten, da das US-Wachstum schwächer wird und die Probleme der Banken weiter zunehmen.

Allerdings ist dies nicht sicher, da die Fed vielleicht nicht in der Lage ist, mit Zinssenkungen zu beginnen, was das Risiko einer Verschärfung der US-Rezession mit sich bringen würde. Trotzdem sagt eine Analyse der längerfristigen Marktzyklen von Bitcoin recht eindeutig, dass ein neuer Bitcoin-Bullenmarkt begonnen hat. Der faire Preis von Bitcoin beträgt derzeit etwa 45.000 Dollar und könnte im nächsten Marktzyklus nach dem Halving auf über 500.000 Dollar ansteigen. Das populäre Bitcoin Rainbow Chart von Blockchaincenter.net zeigt auch, dass sich Bitcoin auf dem aktuellen Niveau in der „BUY!“-Zone befindet, nachdem er sich von der „Basically a Fire Sale“-Zone Ende 2022 erholt hat.

