Bitcoin Kurs Prognose: Kann die 30.000-Dollar-Marke in diesem Monat geknackt werden?

Bitcoin ist in den letzten Monaten eines der meistdiskutierten Themen in der Finanzwelt gewesen. Mit zunehmendem Handelsvolumen und einer wachsenden Zahl von Anlegern, die in den Markt einsteigen, wird es immer schwieriger vorherzusagen, wohin sich der Bitcoin-Kurs als nächstes entwickeln wird.

Am 2. Februar verriet Cathie Wood, CEO von ARK Investment Management, dass sie nicht erwartet hatte, dass Unternehmen und Regierungen Bitcoin so schnell annehmen würden, wie sie es getan haben. Sie und ihr Team waren von der Geschwindigkeit, mit der Bitcoin angenommen wurde, überrascht. Wood bleibt bei ihrer Überzeugung, dass Bitcoin in naher Zukunft ein drastisches Wachstum erleben wird. Sie prognostiziert, dass BTC innerhalb von 5 Jahren etwa 670.000 $ erreichen wird.

Wie verhält sich der Bitcoin Kurs aktuell?

Heute wird der Marktpreis von Bitcoin bei 22.865 $ verzeichnet, mit einem Rückgang von 2,3 % in den letzten 24 Stunden. Darüber hinaus liegt das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 22 Milliarden Dollar, und laut CoinMarketCap-Ranking nimmt Bitcoin die Spitzenposition ein. Schließlich liegt seine Marktkapitalisierung bei 441 Milliarden Dollar.

Aus technischer Sicht hat Bitcoin trotz der Hilfe einer Aufwärtstrendlinie eine wichtige Benchmark von 23.250 $ unterschritten. Dieses Unterstützungsniveau war eine bedeutende Unterstützung für den Anstieg der Kryptowährung.

Es wird erwartet, dass der BTC zunächst unter der Marke von 23.000 $ bleibt, da ein Anstieg des Angebots den Preis bis auf 22.400 $ fallen lassen könnte. Dieser Ausbruch könnte zu weiterem Verkaufsdruck führen und die BTC-Preise noch weiter nach unten treiben.

Die BTC-Preise könnten die Widerstandsmarke von $23.400 erreichen und, falls sie durchbrochen wird, auf $23.850 oder $24.500 ansteigen. Ein bullischer Ausbruch über diese Marke wäre ein optimistisches Zeichen für BTC.

Kann der Bitcoin in den kommenden Jahren ein neues Allzeithoch erreichen?

Anfang Februar enthüllte Cathie Wood, CEO von Ark Invest, dass ihr Team eine Fehleinschätzung bei der Annahme der Unterstützung von Kryptowährungen durch Unternehmen und Regierungen gemacht hatte. Sie berichtete, dass ihre Firma stark in Bitcoin investiert hat und vorhersagt, dass dessen Wert exponentiell steigen wird.

Wood räumte ein, dass das Jahr 2022 keine guten Nachrichten für den Kryptomarkt gebracht habe. Doch ihrer Meinung zufolge waren die, deren Geld verloren gegangen ist, zentralisierte Dienste wie unter anderem FTX, da Bitcoin eine globale, automatisierte digitale Währung war und ist, die auf etablierten Regeln basiert.

Wood ist nach wie vor zuversichtlich, dass Bitcoin in den nächsten Jahren an Wert gewinnen wird. Laut ihrer Prognose sollte ein einzelner Bitcoin innerhalb von fünf Jahren rund 670.000 Dollar kosten und könnte bis 2030 einen Wert von 1,48 Millionen Dollar erreichen – das ist eine satte Wertsteigerung von 6.326 % gegenüber dem aktuellen Wert.

Wood hat vor kurzem ihre Ansichten über Bitcoin geändert und glaubt nun, dass wohlhabende Personen sehr davon profitieren können, wenn sie in Bitcoin investieren, um ihr Vermögen vor Inflation zu schützen. Sie gibt zu, dass es ein Fehler war, dass sie kein Vertrauen in die Kryptowährung hatte.

Susan Wood hält an ihrer Bitcoin-Vorhersage fest

Trotz dieser großen Verluste, welche der gesamte Kryptowährungssektor im letzten Jahr erleiden musste, hat der ARK-Invest Management (unter der Leitung von Cathie Wood) weiterhin Kryptowährungen und Aktien von Kryptounternehmen gekauft. Außerdem glauben sie, dass Bitcoin bald ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

Cathie hat einen wachsenden Trend beobachtet, dass Unternehmen Bitcoin in ihre Bilanzen aufnehmen, wobei Tesla, Block (ehemals Square) und MicroStrategy die größten Befürworter sind. Infolgedessen werden die Anleger ermutigt, an ihrem Glauben an Bitcoin festzuhalten. Sie glaubt, dass dies zwar manchmal entmutigend sein kann, aber man muss dem Prozess einfach vertrauen und kleine Schritte machen.

Eine Reihe von Unternehmen, die Bitcoin hielten, blieben von Verlusten im Jahr 2021 nicht verschont. Tesla zum Beispiel hat in einem behördlichen Bericht eine Wertminderung in Höhe von 204 Mio. USD für seine Bitcoin-Vermögenswerte im Jahr 2022 angegeben. Letztes Jahr, als der Bitcoin-Preis fiel, reduzierte das Unternehmen seine Krypto-Vermögenswerte um 75 %. Dies führte dazu, dass andere Länder einen genaueren Blick auf den Schritt El Salvadors im Jahr 2021 warfen, als es die erste Nation wurde, die Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte.

Trotz der jüngsten Rückschläge wie der FTX-Kernschmelze sind Cathie Wood und ARK weiterhin zuversichtlich, was ihre bedeutende Bitcoin-Investition angeht. Der Forschungsdirektor von ARK, Frank Downing, hat sogar kommentiert, dass sie in ihrem Glauben an die Kern-Blockchain-Technologie von Bitcoin nur noch mehr bestärkt wurden.

Wood merkte in einem Tweet an, dass das Bitcoin-Netzwerk trotz des tragischen FTX-Vorfalls nicht ins Stocken geriet, was sie als Beweis für seine Transparenz und seine Fähigkeit ansieht, in schwierigen Zeiten intakt zu bleiben. Ihre jüngsten Behauptungen zeigen, dass sie zuversichtlich ist, dass Bitcoin in den kommenden Jahren einen massiven Wertanstieg erleben wird.

