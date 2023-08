Bitcoin Kurs Prognose: Könnte die Phase der geringen Volatilität bald vorüber sein?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sogenannte „Wale“, Großinvestoren, die erhebliche Mengen an Bitcoin halten, sind bekannt dafür, erheblichen Einfluss auf den Markt auszuüben. In jüngerer Zeit haben Analysen eine Zunahme der Wal-Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk erfasst. Diese Bewegungen könnten entscheidende Indikatoren für die zukünftige Richtung des Bitcoin-Preises sein, und viele fragen sich, was diese Veränderungen wirklich bedeuten. In diesem Artikel werden wir die neuesten Daten und Erkenntnisse untersuchen, um zu entschlüsseln, was hinter dieser Zunahme der Wal-Aktivitäten steckt, und wie es die Prognose für den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnte.

Die aktuelle Stille im Bitcoin-Markt: Das ungewöhnliche Phänomen niedriger Volatilität

Die weltweit größte Kryptowährung, mit einem Marktwert von 571,31 Milliarden US-Dollar, ist bekannt für ihre oft unberechenbaren und äußerst volatilen Preisschwankungen. In letzter Zeit zeigt sich jedoch ein bemerkenswert niedriges Niveau an Volatilität, was einige Experten als die Ruhe vor dem Sturm interpretieren.

Der Kryptowährungsexperte und On-Chain-Analyst James Check, bekannt als Checkmatey in den sozialen Medien, hat kürzlich das Ausmaß der Stille in Bitcoin hervorgehoben. Er wies darauf hin, dass der Unterschied zwischen den oberen und unteren Bollinger-Bändern für Bitcoin nur 2,9 % beträgt, was auf eine außergewöhnlich enge Spanne hinweist. Laut Check ist Bitcoin in der Vergangenheit nur zweimal in einen derart begrenzten Bereich seiner Bollinger-Bänder eingetreten: im September 2016 und Januar 2023. Dies könnte auf die Ruhe vor dem Sturm hindeuten.

Checks Grafik mit dem Titel „Bitcoin Bollinger Bands Range“ zeigt, dass die Kryptowährung den engen Bereich in den Bollinger-Bändern von September 2016 und Januar 2023 mit einem Aufwärtstrend durchbrochen hat. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Stille durch eine erhebliche Aufwärtsbewegung unterbrochen werden könnte.

Für diejenigen, die nicht vertraut sind, sind Bollinger-Bänder beliebte technische Analyseinstrumente, die zur Messung der Preisvolatilität verwendet werden. Der derzeit enge Bereich zwischen diesen Bändern deutet auf eine Phase geringer Volatilität hin. Daten von CoinGecko, die zeigen, dass Bitcoin in den letzten 24 Stunden innerhalb einer engen Spanne von $29,143 bis $29,445 gehandelt wurde, bestätigen diese Periode niedriger Volatilität.

Abnorme Volatilität in Bitcoin: Mögliche Rückkehr großer Investoren

Seit seiner Gründung ist Bitcoin für seine hohe Volatilität bekannt, was die jüngste Periode der niedrigen Volatilität abnormal macht. Darüber hinaus zeigen die Daten, dass Bitcoin das niedrigste Handelsvolumen seit November 2020 verzeichnet hat. Die Abnahme der Volatilität der größten Kryptowährung hat dazu geführt, dass sie sogar eine niedrigere Volatilität als der S&P 500, Technologieaktien und Gold aufweist, das für seinen äußerst stabilen Wert bekannt ist.

BITCOIN ON THE LOWEST LEVEL OF #VOLATILITY



Last time with a similar level:

Nov 2018

July 2020

Jan 2023#Crypto #CryptoUpdate #BTC pic.twitter.com/67hyErXpHP — TopCryptoKungfu (@TopCryptoKungfu) August 14, 2023

Marktexperten und Beobachter gehen davon aus, dass die Zurückhaltung großer Investoren, in den Markt einzutreten, durch eine mögliche positive Entwicklung wie die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF durch die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde (SEC) umgekehrt werden könnte. Sie erwarten, dass dies zur Rückkehr großer Investoren in den Markt führen und die derzeitigen Marktbedingungen mit niedriger Volatilität stören wird.

Somit bietet das aktuelle Marktverhalten von Bitcoin ein faszinierendes Studienobjekt, das sowohl für langfristige Investoren als auch für Marktanalysten von Interesse sein könnte. Die nächste Entwicklung könnte entscheidend sein, um zu verstehen, ob die aktuelle Stille tatsächlich die Ruhe vor einem kommenden Sturm ist.

Neuer Web3-Coin $LPX könnte sich zu interessanter Alternativinvestition zum Bitcoin entwickeln

In einer sich rasch verändernden Kryptolandschaft, die von Innovationen und Entwicklungen geprägt ist, tritt der neu aufkommende Web3-Coin $LPX als mögliche Alternative zum etablierten Bitcoin in Erscheinung. Mit seinem fundierten Ansatz und dem laufenden PreSale, der bereits beträchtliche Investitionen von über 1,25 Millionen Dollar angezogen hat, könnte $LPX eine vielversprechende Option für Anleger darstellen, die nach Diversifizierung und Wachstumspotenzial suchen.

Während Bitcoin zweifellos als Pionier und Kryptograt am Horizont bekannt ist, stellt sich die Frage, ob alternative Kryptowährungen wie $LPX einen ebenso beeindruckenden Weg einschlagen könnten. Launchpad XYZ, die Plattform hinter $LPX, hat sich auf den Aufbau eines umfassenden Web3-Ökosystems fokussiert, das Dezentralisierung, Sicherheit und Innovation kombiniert. Diese gezielte Ausrichtung auf die Zukunft des Internets könnte $LPX zu einer aussichtsreichen Option für Investoren machen, die auf der Suche nach innovativen Projekten sind.

Der laufende PreSale von $LPX, der bereits beträchtliche Mittel gesammelt hat, spiegelt das wachsende Interesse der Anleger an diesem aufstrebenden Projekt wider. Der PreSale ermöglicht es Investoren, frühzeitig in $LPX zu investieren und von einem möglicherweise bevorstehenden Erfolg zu profitieren. Dieses Modell stellt sicher, dass diejenigen, die an die langfristige Vision von Launchpad XYZ und $LPX glauben, von Anfang an dabei sein können.