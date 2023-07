Bitcoin Kurs Prognose: Kommt der Bullenmarkt trotz der aktuell mageren Kursperformance von BTC?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Inmitten der sich stetig wandelnden Krypto-Landschaft gibt es wieder einmal ein erhöhtes Aufkommen an Diskussionen rund um Bitcoin. Der erfahrene Krypto-Analyst und Trader Ali Martinez hat kürzlich in einem Tweet ein Kaufsignal auf einem Bitcoin-Chart identifiziert und erklärt, was die Kryptowährung jetzt tun muss, um ihre Position über den $30,000-$31,000 Level wiederherzustellen.

Dieses Ereignis kommt zu einer Zeit, in der Bitcoin ein neues Interesse von institutionellen Akteuren wie BlackRock und Fidelity erlebt, die Bitcoin ETFs bei der SEC beantragen. Aber wie könnte sich diese Situation in der nahen Zukunft entwickeln? In diesem Artikel untersuchen wir verschiedene Aspekte, die den Bitcoin-Kurs beeinflussen könnten.

Aktuelles Kursgeschehen: Technische Analyse und die Rolle der Wale

Ali Martinez, ein bekannter Krypto-Analyst und Trader, hat also vor Kurzem auf Twitter ein Kaufsignal auf einem Bitcoin-Chart ausgemacht. Laut Martinez hat der TD Sequential Indikator ein solches Signal für Bitcoin angezeigt. Interessanterweise hat er auch eine DOJI-Candle entdeckt, die eine bevorstehende bärische Preisumkehr für Bitcoin andeutet.

#Bitcoin | The TD Sequential presents a buy signal on $BTC 12-hour chart, coupled with the formation of a reversal doji candlestick. #BTC must avoid closing below $29,800 to gain the strength to validate the bullish signal and climb to $30,600 or even $31,300. pic.twitter.com/SiDknRbOlV — Ali (@ali_charts) July 19, 2023

Martinez ist der Meinung, dass, wenn es Bitcoin gelingt, nicht unter das Niveau von $29,800 zu fallen, der bullische Druck stark genug werden könnte, um das bullische Signal zu bestätigen und auf bis zu $30,600 oder sogar $31,300 zu steigen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wird die führende digitale Währung laut CoinMarketCap mit $29,980 gehandelt.

Bitcoins Bewegungen werden jedoch nicht nur durch technische Analysen beeinflusst. Große Kryptowährungsbesitzer, die in der Szene als „Wale“ bekannt sind, spielen eine bedeutende Rolle in der Preisbewegung. Kürzlich überwies ein Wal, wie der Tracker @lookonchain auf Twitter berichtete, 4,451 BTC an die Binance-Börse, was einem Gegenwert von $133.7 Millionen entspricht. Derselbe Wal hat bereits im Januar rund 5,000 BTC eingezahlt, was damals etwa $188 Millionen entsprach. In der Folge sank der Bitcoin-Preis um etwa 4,2 %.

A whale deposited 4,451 $BTC ($133.7M) to #Binance an hour ago.



The last time the whale deposited a large amount of $BTC(5,000 $BTC, worth $118M) to #Binance was on Jan 30, and the price of $BTC dropped by ~4.2% after depositing. pic.twitter.com/v5YzDKXYIC — Lookonchain (@lookonchain) July 19, 2023

Zukunftsausblick: Der Einfluss eines Bitcoin ETFs und die Bedeutung der Marktstimmung

Die Möglichkeit eines Bitcoin ETFs (Exchange Traded Fund) hat die Krypto-Welt in Aufregung versetzt, da sie das Potenzial hat, eine erhebliche Menge an Kapital in den digitalen Vermögensmarkt zu lenken. Raoul Pal, ehemaliger Goldman Sachs-Manager und derzeitiger CEO von Real Vision, ist überzeugt, dass die Genehmigung eines solchen ETFs einen enormen Zustrom von Kapital in den Bitcoin-Markt auslösen würde. Laut Pal könnte der Effekt so groß sein, dass die „Angst, etwas zu verpassen“ (FOMO) viele Investoren dazu verleiten könnte, in den Bitcoin-Markt einzusteigen und massiv in die führende Kryptowährung zu investieren.

Der Einfluss eines Bitcoin ETFs hängt jedoch nicht nur von seiner bloßen Existenz ab, sondern auch von der allgemeinen Marktstimmung. Laut Pal ist ein ETF irrelevant, wenn der Markt keine positive Dynamik aufweist. Er beobachtet jedoch, dass der breite Krypto-Markt bereits eine Art „Frühlingszeit“ erlebt, in der die Dinge anfangen, sich aufzuwärmen.

Quelle: BTC Echo

Wenn der Bitcoin-Preis aufgrund dieser positiven Marktstimmung weiter steigt und zum Zeitpunkt der ETF-Genehmigung $40,000 erreicht, glaubt Pal, dass dies zu einer „blinden positiven Panik“ führen würde. Die Investoren, so Pal, sind sich der zyklischen Natur von Bitcoin als Anlageklasse bewusst und wissen, dass die Renditen bei einem Aufwärtstrend enorm sein können.

Aber auch Altcoins könnten von der Einführung eines Bitcoin ETFs profitieren. Pal vertritt die Ansicht, dass der erwartete massive Kapitalzufluss in Bitcoin auch ein Wachstum bei anderen Krypto-Assets auslösen könnte. Investoren könnten ihre Bitcoin-Gewinne umverteilen und in andere digitale Assets wie Ethereum (ETH), Solana (SOL) und sogar Non-fungible Tokens (NFTs) investieren.

Kurz gesagt, der potenzielle Einfluss eines Bitcoin ETFs und die Bedeutung der Marktstimmung sind entscheidende Faktoren für die Zukunft von Bitcoin und anderen Krypto-Assets. Sollte ein ETF genehmigt werden und die positive Marktstimmung anhalten, könnte dies eine bedeutende Entwicklung für den gesamten Krypto-Markt bedeuten.

Globale Entwicklungen: Unterstützung aus der Politik und Einfluss großer Namen in der Kryptobranche

Die globalen Entwicklungen in Bezug auf Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin haben in letzter Zeit bedeutende Unterstützung aus der politischen Arena erhalten. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist der US-Kongressabgeordnete Ritchie Torres, der SEC-Vorsitzenden Gary Gensler kritisiert hat für seine seiner Meinung nach ungünstige Haltung gegenüber Kryptowährungen.

Judge Analisa Torres’s decision in the Ripple case establishes what I call the Torres Doctrine, rejecting @SECGov Chair Gary Genler’s indiscriminate assault on crypto.



Digital assets aren’t securities in themselves but can be part of investment contracts, which are securities. https://t.co/KkyElR4f6Z — Rep. Ritchie Torres (@RepRitchie) July 18, 2023

Er lobte insbesondere den jüngsten Erfolg von Ripple Labs gegen die SEC und forderte Gensler auf, die durch die Gerichtsentscheidung geschaffene Klarheit anzuerkennen. Torres glaubt, dass die SEC ihre Ressourcen auf die Verfolgung von schlechten Akteuren konzentrieren sollte, die sich an Betrug und Marktmanipulation beteiligen, anstatt einen allgemeinen Ansatz gegenüber Kryptowährungen zu verfolgen.

Eine weitere globale Entwicklung ist die anhaltende Unterstützung von Bitcoin durch namhafte Persönlichkeiten in der Kryptobranche. Cathie Wood, CEO von Ark Invest, hat Bitcoin als eine Art Versicherungspolice bezeichnet, insbesondere im Licht der Bankausfälle im März. Sie lobte die Kryptowährung für ihre Dezentralisierung und Transparenz, Eigenschaften, die das Risiko schwerer Rezessionen wie der von 2008 bis 2009 mildern. Wood bekräftigte ihre Preisprognose für Bitcoin auf $1,5 Millionen bis 2030, was ihre wachsende Zuversicht in die Kryptowährung widerspiegelt. Ihre Aussagen haben dazu beigetragen, weitere Verluste im BTC-Wert zu verhindern und das Vertrauen in die langfristige Stabilität von Bitcoin zu stärken.

NEW: Cathie Wood tells Bloomberg her confidence on $1,500,000 #Bitcoin "has increased" pic.twitter.com/Bi4ef301D0 — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 18, 2023

Dieser neue Memecoin könnte jetzt die beste Investitionsalternative zum Bitcoin darstellen

In der ständig wachsenden Welt der Kryptowährungen ist es immer schwieriger geworden, den Überblick zu behalten und die potenziell lukrativen Gelegenheiten zu identifizieren. Ein neuer Anwärter auf den Thron der Krypto-Investitionen ist der Memecoin $EVILPEPE, der im Rahmen des Kryptoprojekts Evil Pepe ins Leben gerufen wurde.

Evil Pepe ist mehr als nur eine einfache Kryptowährung; es handelt sich um ein vollständiges Ökosystem, das darauf abzielt, Anwendern sowohl Unterhaltung als auch finanziellen Gewinn zu bieten. Die Kryptowährung $EVILPEPE, die eine entscheidende Rolle in diesem Ökosystem spielt, bietet ein einzigartiges Investitionspotential.

Mit dem PreSale, der bald starten soll, können Anleger die Möglichkeit nutzen, sich frühzeitig an diesem aufregenden neuen Projekt zu beteiligen. Der PreSale ist eine fantastische Gelegenheit, $EVILPEPE-Token zu einem vorteilhaften Preis zu erwerben, bevor sie der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Wie bei jeder Investition besteht zwar ein gewisses Risiko, doch die frühe Beteiligung an einem vielversprechenden Projekt wie Evil Pepe könnte hohe Renditen bringen, wenn es sich durchsetzt.

Der Coin könnte sich als eine lohnende Alternative zu Bitcoin herausstellen, vor allem für diejenigen, die auf der Suche nach neuen und aufregenden Projekten in der Kryptowelt sind. Das Projekt bietet nicht nur die Chance auf finanziellen Gewinn, sondern auch die Teilnahme an einem unterhaltsamen und engagierten Gemeinschaftsprojekt. Während Bitcoin seinen festen Platz in der Kryptowelt hat, bietet $EVILPEPE eine andere Art von Erfahrung – eine, die Spaß und Finanzen verbindet.