Bitcoin Kurs Prognose: Kommt es zum Bruch der 100.000 US-Dollar?

In den letzten Tagen ging es beim Bitcoin mit starken Turbulenzen zur Sache. Die Anleger und Großinvestoren reagieren bereits mit Zurückhaltung bzw. reduzieren ihre Positionen am Markt. Doch wie könnte es in den kommenden Tagen weitergehen? Kommt es zum Bruch der 100.000 US-Dollar nach unten oder gelingt es dem Bitcoin, sich nachhaltig zu fangen? Wir haben die Situation rund um Bitcoin genauer betrachtet, während sich der Meme-Coin in großen Schritten seinem initialen Börsenlisting nähert!

Bitcoin mit einer leichten Erholung

Für den Bitcoin läuft es derzeit alles andere als nach Plan. Erst vor wenigen Stunden sah es ganz danach aus, dass der Altcoin auf die magische Preismarke von 100.000 US-Dollar zurückfällt. Doch dann folgte zumindest eine leichte Erholung. Blickt man zum aktuellen Zeitpunkt auf die Entwicklung der vergangenen sieben Tage zurück, dann steht noch ein Negativ von rund 1.5 Prozent zu Buche, in Verbindung mit einem Preis von knapp über 105.000 US-Dollar. Innerhalb der vergangenen vier Wochen kommt der Bitcoin zudem auf einen Verlust von 5,9 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt in diesem Zusammenhang 2,1 Milliarden US-Dollar.

Der Bitcoin ist allerdings nicht die einzige Kryptowährung, die solch eine Entwicklung in den letzten Tagen und Wochen verzeichnet hat. Auch zahlreiche andere Kryptowährungen, von klein bis groß, haben zuletzt eine analoge bzw. zum Teil noch schlechtere Entwicklung zu verzeichnen gehabt. Solana steht trotz leichter Kursgewinne noch immer rund 10 Prozent innerhalb von einem Monat im Minus. Der BNB-Token schließt sich mit mehr als 14 Prozent nahtlos an. Einzig Ripple zeigt mit einem Zugewinn von zwei Prozent eine andere Tendenz. Doch woran liegt es, dass es zu solch zahlreichen Verlusten kommt?

Die Gründe für die Verluste beim Bitcoin im Überblick

Der Hauptgrund für die schlechte Entwicklung ist die zuletzt pessimistische Marktstimmung, infolge des Shutdowns in den USA. Eine Vielzahl von Anlegern und Investoren zogen sich nahezu panisch aus dem Markt zurück. Die Spot-ETFs verzeichneten zahlreiche Abflüsse, die die Entwicklung in Richtung 100.000 US-Dollar drehen ließen. Doch auf der anderen Seite sorgte auch der Shutdown für eine Gegenbewegung in den vergangenen Stunden, denn wie mittlerweile bekannt wurde, könnte eine Einigung im Haushaltsstreit getroffen werden. Doch sollte man genau jetzt in den Bitcoin investieren oder doch lieber in eine andere Kryptowährung investieren?

Jetzt in Bitcoin investieren oder Finger weg?

Ein Kauf von Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt ist mit einer Vielzahl von Risiken verbunden, denn die Chance ist groß, dass sich die aktuelle Erholung als nicht nachhaltig erweist. Demnach könnte es in den kommenden Tagen nochmals abwärts gehen, in Richtung 100.000 US-Dollar. Betrachtet man das Investment in Bitcoin allerdings langfristig, sprich über einen Zeitraum von mehreren Jahren, dann könnte sich der aktuelle Zeitpunkt als langfristig renditereich erweisen. Preise von 200.000 US-Dollar und höher könnten demnach bereits im kommenden Jahr zur Realität werden.

Bitcoin Hyper: Die Investmentalternative zum Bitcoin!

Es besteht kein Zweifel daran, dass Bitcoin Hyper zu den aufstrebenden Kryptowährungen am Krypromarkt gehört und damit eine echte Alternative zum Bitcoin darstellt. Das Potenzial, das damit in Verbindung steht, wird als äußerst hoch eingestuft. Ein wesentlicher Faktor dabei ist die derzeit noch geringe Marktkapitalisierung des Tokens, die bei initialem Börsenlisting im unteren Millionenbereich liegen wird. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung von Bitcoin beispielsweise, wie bereits erwähnt, bei rund 2,1 Billionen US-Dollar. Entsprechend groß muss die Nachfrage sein, damit sich der Altcoin nochmals in seinem Wert verdoppelt.

Doch es sollte nicht viel Zeit verstrichen werden, denn der Kaufpreis für einen Token steigt in regelmäßigen Abständen an, ein weiteres Mal bereits in rund zwei Tagen. Der Kauf selbst kann über die Projektwebsite in nur wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, die unterhalb dieses Abschnitts direkt verlinkt ist. Dabei gilt es zu beachten, dass der Zugriff auf die Tokens mit dem Börsenlisting einhergeht, von da an kann über die Tokens frei verfügt werden. Empfehlenswert ist es, die Tokens im Staking zu belassen und damit gleich doppelt in der Zukunft zu profitieren.

