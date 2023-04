Bitcoin Kurs Prognose: Krypto-Trader wirft gigantisches Kursziel in Raum – 170.000 $! Kann BTC jetzt wirklich um 466 % steigen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Immer wieder geistern Kursziele durch die Krypto-Community, die mitunter doch etwas ambitioniert scheinen. Doch denkt man an die Anfangsphase des Bitcoins zurück, hätte wohl manch ein Früh-Investor eine derartige Performance nicht für möglich gehalten. Sechsstellige Kursziele für den Bitcoin sind beileibe nichts Neues. In einem bullischer werdenden Sentiment nimmt auch die Anzahl an optimistischen Ausblicken in die Bitcoin-Zukunft wieder zu. Und ja – zweifelsfrei gewinnt der Bitcoin an Momentum und eine weiterhin positive Performance scheint in den nächsten Monaten möglich. Auch die 50.000 $ in der ersten Jahreshälfte scheinen durchaus erreichbar, wenn das makroökonomische Umfeld dies zulässt. Doch der Krypto-Trader TAnalyst sieht den nächsten Bullenmarkt nun gekommen – mit einem Kursziel von 170.000 $ für BTC.

Der Bitcoin Kurs läuft in den letzten 24 Stunden weitgehend seitwärts. In den letzten sieben Tagen stieg der Bitcoin um 8,5 %, sodass BTC nun eine Marktkapitalisierung von 586 Milliarden $ hat. Damit beträgt die Marktdominanz aktuell 46,1 %. Aktuell sehen wir eine konsolidierende Seitwärtsbewegung nach Pump über die 30.000 $, die am Samstag historisch mit einem rückläufigen Handelsvolumen einhergeht. Dieses sank in den vergangenen 24 Stunden um 42,5 % auf 12,9 Milliarden $.

Auf dem 2-Tages-Chart kratzt der Bitcoin Kurs aktuell an einem wichtigen Widerstand, den es zu überwinden gilt. Die zuletzt parabolische Kursentwicklung deutet jedoch die Stärke der Bullen im aktuellen Marktsentiment an. Nach einer kurzen Konsolidierung könnten höhere Kursziele anvisiert werden.

Krypto-Analyst sieht massives Kurspotenzial: Fünfter Bull-Run beginnt, 170.000 $ Bitcoin Kurs Prognose

@AurelienOhayon, CEO von xorstrategy und Krypto-Trader mit über 100.000 Followern auf Twitter, ruft den nächsten Bullenmarkt aus. Denn seiner Meinung nach deuten Makro-Daten für BTC einen neuen Bull-Run an – den Fünften in der noch jungen Historie. Hier berechnet er auch gleich ein mathematisches Kursziel, das bei 170.000 $ liegt.

#BITCOIN THE BULL RUN OF THE 5TH CYCLE BEGINS.



Bitcoin's target is mathematically calculable : 170K pic.twitter.com/NxGw8icB57 — TAnalyst (@AurelienOhayon) April 13, 2023

In einem anderen Tweet zeigt der Analyst im Wochenchart die zyklische Entwicklung des Bitcoin Kurs in einer eingezeichneten Range. Die letzten Zyklen haben demnach rund 1000 Tage gedauert und in der ersten Hälfte das neue ATH erreicht. Zwischen den Verlaufshochs liegen stets rund 1200 Tage. Sieht man nun die Trendwende gekommen, dürfte der Bitcoin Kurs im späteren Verlauf des Jahres 2024 das neue Hoch erreichen. In diesem Chart sieht der Krypto-Analyst sogar ein Kursziel von 300.000 $ im Bereich des Möglichen.

Doch zweifelsfrei gibt es auch einige Kritik, an derartigen Vorhersagen, die zweifelsfrei den Krypto-Tradern Aufmerksamkeit bringen. Dass auch nachweislich mathematische Kurs Prognosen nicht vor Fehlern gefeit sind, verdeutlicht schon ein einfacher Umstand. Denn es existieren diverse Kursziele, die sich mitunter deutlich unterscheiden. Es kommt eben in einer Bitcoin Kurs Prognose auch immer auf subjektive Annahmen an. Verschiedene Indikatoren können unterschiedliche Ergebnisse bedeuten. Deshalb sollte man gewisse Kursziele immer mit Vorsicht genießen. Zweifelsfrei halten aber auch wir eine bullische Kursentwicklung vom Bitcoin für wahrscheinlich, der im nächsten Bullenzyklus über 100.000 $ erreichen könnte. Doch dass wir uns bereits in diesem Bull-Run befinden, bedarf eben noch einer weiteren Bestätigung.

Bitcoin Alternative: Ecoterra könnte mehr als 466 % pumpen – über 100 % Buchgewinne vor ICO möglich

