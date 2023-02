Bitcoin Kurs Prognose: Kurs fällt unter 22.000 Dollar – kommt nun die große Korrektur?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin befindet sich seit ein paar Tagen in einem stetigen Abwärtstrend. Er wurde heute früh in der Nähe von $22.000 gehandelt und ist seitdem stetig gesunken. Trotzdem ist es jetzt nicht an der Zeit, in Panik zu geraten und seine Kryptobestände zu verkaufen.

Der Preis hat das Potenzial, im Laufe der Zeit wieder anzusteigen, solange es keine größeren Änderungen der Vorschriften oder staatliche Eingriffe in den Markt gibt. Die Frage, die sich viele Investoren nun stellen ist jedoch, ob vor einem erneuten Preisanstieg noch eine größere Korrektur droht und welche Rolle Kraken in den aktuellen Entwicklungen spielt.

Kraken unter dem Mikroskop: SEC untersucht Krypto-Börse wegen möglicher Verstöße

Einer der Gründe für den starken Verkaufstrend auf dem Kryptomarkt ist ein Bericht der SEC, die gegen die Kryptobörse Kraken ermittelt. Berichten zufolge wird die Börsenaufsichtsbehörde gegen die Kryptobörse Kraken wegen Verstößen gegen die Wertpapiergesetze ermitteln. Bloomberg spekuliert bereits seit einigen Tagen über eine mögliche Einigung und deutet an, dass diese bald stattfinden könnte.

Kraken ist eine Handelsplattform für digitale Krypto-Assets, auf der Kunden Bitcoin, Ethereum und Dogecoin kaufen und verkaufen können. Der laut CoinGecko-Daten nach Volumen viertgrößte Austausch wurde von Bundesbehörden des Fehlverhaltens beschuldigt. Im November stimmte Kraken zu, dem Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums 362.158,70 US-Dollar für offensichtliche Verstöße gegen Sanktionen gegen den Iran zu zahlen. Im September sagte Anthony Ripley, der neue CEO von BCH (Bitcoin Cash), dass das Unternehmen keine Pläne habe, Münzen oder Token von der Liste zu nehmen, die von der SEC als Wertpapiere eingestuft werden.

JUST IN: #Crypto exchange Kraken shuts down staking following SEC charges. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 9, 2023

Im Januar erhob die SEC Anklage gegen zwei große Kryptobörsen – Genesis und Gemini. Die Anklage lautete auf das Angebot nicht registrierter Wertpapiere. Der Vorsitzende der Börsenaufsichtsbehörde Gary Gensler ist der Ansicht, dass viele Kryptowährungen – aber nicht Bitcoin – nicht registrierte Wertpapiere sind. Bei Wertpapieren handelt es sich um Anlageinstrumente, mit denen über öffentliche und private Märkte Kapital beschafft wird.

Die Zahl der Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Behörde versucht, diesen Bereich zu regulieren, um die Sicherheit und das finanzielle Wohlergehen der Menschen zu gewährleisten.

Today we charged Kraken with failing to register the offer and sale of their crypto asset staking-as-a-service program, whereby investors transfer crypto assets to Kraken for staking in exchange for advertised annual investment returns of as much as 21 percent. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) February 9, 2023

Laut Gensler ist die Kryptowährungsbranche „im Wesentlichen nicht konform“, obwohl es bereits klare Regeln zum Schutz der Verbraucher gibt. Nichtsdestotrotz muss mehr getan werden, um die Sicherheit der Anleger zu gewährleisten. Börsen für digitale Vermögenswerte werden von den US-Aufsichtsbehörden nach dem Zusammenbruch des Mega-Unternehmens Mt. Gox im Dezember 2017 genau unter die Lupe genommen. Dennoch ist der Markt unsicher und die Anleger halten sich vom Krypto-Markt fern.

SEC-Krypto-Aktion gegen Kraken lässt Coinbase-Aktien sinken

Coinbase-Aktien schlossen mit einem Minus von mehr als 14 %. Der CEO des Unternehmens, Brian Armstrong, hat seine Besorgnis über Gerüchte geäußert, dass die Securities and Exchange Commission neue Durchsetzungsmaßnahmen erwägt. Viele zentralisierte Börsen, darunter auch Coinbase, bieten Kunden die Möglichkeit, ihre digitalen Vermögenswerte ohne Rendite zu halten. Beim Krypto-Staking entscheiden sich die Anleger dafür, ihr Vermögen bei einem Blockchain-Validator zu sperren, der den Nachweis für korrekte Transaktionen auf der Blockchain verifiziert.

Aktienkurs von Coinbase

Für jeden Token, der dank dieses Prozesses eingefroren wird, könnten die Anleger im Gegenzug 5-20 % mehr Token vom Validierer erhalten. Armstrong twitterte über einen „schrecklichen Weg“, den die SEC einschlagen würde, wenn sie Ether als Wertpapier einstufen würde.

Der Kryptowährungsmarkt ist unberechenbar, volatil und stark von der Stimmung abhängig. In der aktuellen Marktsituation zögern die Anleger aufgrund der verschärften Regulierung und der unsicheren Regulierung, zu investieren. Die aktuelle SEC-Untersuchung zu den Kraken-Nachrichten hat die Anleger vorerst vom Kryptomarkt ferngehalten.

Bitcoin-Preis aktuell

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei 21.705 $, und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 31 Milliarden $. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um fast 4,5 % gefallen. Mit einer Live-Marktkapitalisierung von 422 Mrd. $ steht CoinMarketCap derzeit an erster Stelle. Aus technischer Sicht ist der BTC/USD-Handel extrem rückläufig. Er wird derzeit bei circa 21.700 $ gehandelt und hat vor kurzem ein 61,8 % Fibonacci-Retracement auf diesem Niveau durchlaufen; das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass der Preis kurzfristig in Richtung 20.000 $ fällt. Es wird erwartet, dass der Bitcoin-Widerstand in der Nähe seines Durchschnittswerts von $22.300 oder $22.775 bleibt.

Führende technische Indikatoren wie der Relative Strength Index und die Moving Average Convergence Divergence deuten beide auf einen rückläufigen Markt hin. Es besteht ein starker Verkaufsdruck, da sowohl der RSI als auch der MACD den Wert von 25 erreicht haben und Histogramme unter null erzeugen. Darüber hinaus ist eine bärische Engulfing-Kerze ein Zeichen dafür, dass die Anleger stark verängstigt sind.

Sollte Bitcoin unter $21.600 fallen, erwarten wir, dass die nächste Unterstützung bei etwa $21.400 liegt. Es wird erwartet, dass die Unterstützungsniveaus nahe beieinander bleiben, um den Bitcoin-Preis stabil zu halten.

