Bitcoin Kurs Prognose: Marktstabilität, MicroStrategy’s Wiederinvestition und Preisanalysen für 2024

Bitcoin, der typische wilde Reiter der digitalen Währungen, hat sich in den letzten Tagen eher ungewöhnlich verhalten und einige Marktbeobachter zum Kopfkratzen gebracht. Was wird diese neue Ära für den Bitcoin-Kurs bedeuten? In unserem tiefgründigen Artikel tauchen wir tiefer in die komplexen Gewässer der Krypto-Ökonomie ein und erforschen, was die jüngste Flaute für die Zukunft von Bitcoin bedeuten könnte.

Der Kryptowährungshändler und Analyst Ali hat etwas Interessantes an Bitcoin bemerkt – eine Ähnlichkeit in der Preisdynamik zu einem bestimmten historischen Zeitraum. Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt der aktuellen Bitcoin-Landschaft ist die Aktivität der großen Akteure, insbesondere der Firma MicroStrategy. Das Unternehmen, geführt von Michael Saylor, hat kürzlich eine weitere große Investition in Bitcoin getätigt, was zu lebhaften Diskussionen und Spekulationen unter Krypto-Enthusiasten geführt hat.

Schließlich blicken wir auf die langfristige Bitcoin-Prognose. Während einige Anleger eine überaus rosige Zukunft für Bitcoin voraussagen und erwarten, dass der Preis der Kryptowährung in die Höhe schießen wird, fragen wir uns: Wie realistisch sind diese Vorhersagen eigentlich? Wir nehmen das populäre Stock-to-Flow-Modell unter die Lupe und untersuchen, welche Aussagen es über die zukünftige Wertentwicklung von Bitcoin treffen kann.

Ungewöhnliche Ruhe im Bitcoin-Markt: Preisstabilität und schwindendes Handelsvolumen

Momentan, hat sich Bitcoin, die führende Kryptowährung, acht Handelstage in Folge weniger als 1 Prozent bewegt. Eine solche Periode anhaltender Stabilität hat es seit Anfang Januar nicht mehr gegeben, und zuvor musste man bis Oktober 2018 zurückblicken, um eine ähnliche Stabilitätsphase zu finden.

Dieser plötzliche Wechsel der Dynamik ist für Bitcoin, das für seine unvorhersehbaren Preisbewegungen und konstante Volatilität bekannt ist, ein Novum. Nach einem 64-prozentigen Rückgang im Jahr 2022 konnte sich Bitcoin in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres um beeindruckende 80 Prozent erholen. Interessanterweise geht diese Erholung mit einer Verringerung der Handelsvolumina einher, was zu einer Marktstimmung führt, die einige Beobachter als ziemlich ungewöhnlich bezeichnen.

Aktuell hält sich Bitcoin in einer relativ engen Handelsspanne um die Marke von 29.000 $. Außerdem ist die vierwöchige Handelsspanne von Bitcoin mit nur 7,8 Prozent die geringste seit April 2016. Es gab nur acht weitere Zeiträume seit November 2013, als Bitcoin erstmalig die 1.000-Dollar-Marke überschritt, in denen die Handelsspanne unter 10 Prozent lag.

Interessanterweise bleiben die Bitcoin-Preisschwankungen trotz der erheblichen Aufregung innerhalb der Kryptogemeinschaft über potenzielle zukünftige Entwicklungen, wie etwa die Einführung eines Spot-Bitcoin-ETF in den USA, gedämpft. Die Volatilität von Bitcoin und Ether, betrachtet über die letzten 180 Tage, befindet sich auf einem Mehrjahrestief und war seit 2012 nur bei wenigen Gelegenheiten niedriger.

Es ist bemerkenswert, dass andere Anlageklassen, insbesondere Aktien von großen Technologieunternehmen, in jüngster Zeit erhebliche Bewegungen verzeichnet haben. Der Nasdaq 100 ist seit Anfang Juli bereits um 2 Prozent gestiegen.

Bitcoin-Preisanalyse und technische Prognosen: Ein Blick auf mögliche Szenarien

In einem jüngsten Tweet deutete der Kryptowährungsanalyst Ali darauf hin, dass das aktuelle Verhaltensmuster von Bitcoin (BTC) dem Aufwärtszyklus von 2013 bis 2017 ähnelt, wenn man die Preisbewegungen seit dem Allzeithoch von 2021 betrachtet. Wenn diese historische Parallele gültig ist, könnten wir einen signifikanten Anstieg des Bitcoin-Preises bis Ende dieses Jahres erleben.

#Bitcoin price history could be repeating itself! $BTC price trajectory post-2021 all-time high appears to be mirroring the 2013-2017 bullish cycle. pic.twitter.com/reCbCB8vCJ — Ali (@ali_charts) August 4, 2023

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung notierte Bitcoin bei CoinMarketCap mit einem Preis von 29.024,48 $, was einem Rückgang von 0,50 % innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht. Diese negative Tagesperformance beeinträchtigte auch die wöchentliche Performance von Bitcoin, was zu einem Gesamtverlust von 0,88 % in der vergangenen Woche führte. Trotz dieser täglichen Verluste konnte Bitcoin besser abschneiden als der Gesamtmarkt im betrachteten Handelstag. Die Dominanz von Bitcoin im Markt stieg innerhalb der letzten 24 Stunden um 0,04 % auf 50,35 % an.

MicroStrategys erneuter Bitcoin-Kauf: Kritik und Einblicke in die Anlagestrategie des Unternehmens



Am ersten Tag des August wurde bekannt, dass MicroStrategy seinen Bitcoin-Bestand durch den Kauf von weiteren 467 BTC um 14,4 Millionen Dollar erweitert hat, was den Gesamtbestand des Unternehmens auf bemerkenswerte 152.800 BTC erhöht. Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, gab bekannt, dass das Unternehmen insgesamt 4,53 Milliarden Dollar für diese digitalen Vermögenswerte ausgegeben hat, was einem durchschnittlichen Kaufpreis von 29.672 Dollar pro Bitcoin entspricht.

Dieser Schritt zog die Aufmerksamkeit und Kritik von einigen Marktteilnehmern auf sich. Insbesondere äußerte sich Peter Schiff Bedenken gegenüber der Investitionsstrategie von Saylor und stellte sie öffentlich in Frage. Er behauptete, dass der jüngste Kauf von Bitcoin durch MicroStrategy bereits einen Verlust von 5% verursacht habe und stellte Fragen zu den Gesamtverlusten, die die Aktionäre des Unternehmens seit seinem ersten Schritt in die Welt der Kryptowährungen erlitten haben. Saylor hat bisher noch nicht auf diese Herausforderung reagiert.

So you're already down 5% on that new $14.4 buy. How many billions have MSTR shareholders lost so far on the entire BTC position? — Peter Schiff (@PeterSchiff) August 2, 2023

Trotz dieser Kontroverse ist es erwähnenswert, dass die Bitcoin-Investition von MicroStrategy tatsächlich erhebliche Erträge generiert hat. Obwohl der Bitcoin-Preis derzeit tatsächlich etwas unter dem Durchschnittskaufpreis von MicroStrategy liegt, nämlich um 3%, hat die Bitcoin-Investition des Unternehmens zu bemerkenswerten Gewinnen geführt. Seitdem MicroStrategy begonnen hat, Bitcoin für seine Treasury zu kaufen, sind die Aktien des Unternehmens (MSTR) um beeindruckende 220% auf ihren aktuellen Wert gestiegen, wobei der Höchststand ein außerordentliches Wachstum von 965% darstellte und ein Allzeithoch von 1.315 $ pro Aktie erreichte.

Bitcoin-Preisanalyse für 2024: Das Stock-to-Flow-Modell und die Auswirkungen der nächsten Halbierung

Mit Blick auf das Jahr 2024 sind die Erwartungen an den Bitcoin-Preis hoch und optimistisch. Viele Anleger sehen voraus, dass der Preis für die Kryptowährung stark ansteigt, wobei einige Prognosen von 100.000 Dollar bis hin zu 1 Million Dollar reichen. Die Frage bleibt jedoch, wie realistisch diese Vorhersagen wirklich sind. Einer der Ansätze, der diese bullishen Erwartungen stützt, ist das sogenannte Stock-to-Flow-Modell (S2F), ein Bewertungsmodell, das den zukünftigen Preis von Bitcoin modelliert, indem es Bitcoin als eine wertbeständige Ware ähnlich wie Gold oder Silber betrachtet.

Das Stock-to-Flow-Modell versucht, den Wert von Bitcoin durch die Berechnung seiner relativen Knappheit zu ermitteln. Es teilt das aktuelle Angebot von Bitcoin durch die jährliche Produktionsrate. Aktuell sind 19,444 Millionen Bitcoins im Umlauf, was 92,6% des endgültigen Angebots von 21 Millionen Bitcoins entspricht. Der Gedanke ist, dass mit zunehmender Knappheit von Bitcoin der Wert der Kryptowährung steigen wird. Dieses Modell stützt sich auf zwei Hauptdaten: die Menge des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots und die Rate, mit der Bitcoin derzeit abgebaut wird.

Das Jahr 2024 wird besonders spannend sein, da dann die nächste Bitcoin-Halbierung stattfindet. Dabei wird die Belohnung für das Mining eines neuen Bitcoin-Blocks algorithmisch halbiert. Dieser Vorgang beeinflusst das Stock-to-Flow-Modell, da eine um 50% niedrigere Produktionsrate zu einem höheren vorgeschlagenen Wert für Bitcoin führt. Tatsächlich haben wir in der Vergangenheit, in den Jahren 2012, 2016 und 2020, nach jeder Halbierung einen „Sprung“ im Wert von Bitcoin beobachtet. Es gibt jedoch Kritikpunkte am Stock-to-Flow-Modell. Einerseits berücksichtigt es nur das Angebot an Bitcoin und ignoriert die Nachfrage. Andererseits kann dieses Modell zu sehr hohen und möglicherweise unrealistischen Preiszielen führen. Daher wird die Zeit zeigen, ob das Stock-to-Flow-Modell genaue Prognosen liefert und wie die Marktteilnehmer tatsächlich auf die Entwicklung von Bitcoin reagieren.

