Bitcoin Kurs Prognose: Massiver Pump bei BTC – das ist der Grund

Was eine Entwicklung für den Bitcoin. Mittlerweile steht für die vergangenen sieben Tage ein Pump von rund 35 % für BTC zu Buche, obgleich man doch eigentlich unter einem denkbar schwierigen Makro-Umfeld leidet. Denn die Fed befindet sich an einem Scheideweg ihrer Geldpolitik, gefangen zwischen kriselnden Banken, einer robusten Wirtschaft und einer grassierenden Inflation. Doch dies macht Bitcoin-Bullen augenscheinlich wenig aus. Der Bitcoin Kurs pumpt kräftig über 27.500 $ und könnte nun schneller als erwartet die 30.000 $ erreichen. Das Momentum ist bullisch, die relative Stärke offensichtlich. Schauen wir uns die Top 10 des digitalen Währungsmarkts an, konnte bis auf Solana (SOL) kein anderer Coin mithalten. Die Erholung der Kryptos wird maßgeblich vom Bitcoin getragen, der seine Marktdominanz auf über 45 % ausbaut.

Bitcoin Kurs heute: Massiver Pump, Gewinnmitnahmen werden wahrscheinlicher

Der Bitcoin Kurs konnte in den letzten sieben Tagen um rund 37 % steigen. Zunächst brach man auf Stundenbasis den Abwärtstrend und der Bitcoin pumpte wieder über die psychologisch wichtige Grenze von 25.000 $. In den letzten 24 Stunden stieg der Kurs um rund 10 % und wurde dabei zwischen 25.095 und 27.811 $ gehandelt. Hier wurde das Widerstandslevel von 25.900 $ überwunden. Der wichtige Widerstand bei 26.500 $ stellte für die Bullen ebenfalls kein Problem dar. Rund um 28.000 $ wartet nun eine multiple Widerstandszone, die nun von den Bullen ins Auge gefasst werden dürfte. Zwar nähert sich der Relative Strength Indikator dem überkauften Zustand, dennoch bleibt hier noch Raum für weitere Kursgewinne, bevor kurzfristig eine Konsolidierung anstehen dürfte.

Die steigende Wahrscheinlichkeit von Gewinnmitnahmen wird ebenfalls von dem Supply-on-Exchanges untermauert. Denn das Exchange Inflow Volume erreichte ein neues 8-Monats-Hoch.

#Bitcoin $BTC Exchange Inflow Volume (7d MA) just reached a 8-month high of $55,553,570.64



Previous 8-month high of $54,488,044.38 was observed on 13 November 2022



View metric:https://t.co/dzmYWUYjoL pic.twitter.com/ImTxOnHfqz — glassnode alerts (@glassnodealerts) March 17, 2023

Das vormalige Hoch wurde am 13. November 2022 erreicht. Zwar gab es im Anschluss keinen drastischen Abverkauf. Doch rund zwei Monate konsolidierte der Bitcoin in einer Seitwärtsrange. Zweifelsfrei ist die Situation aktuell eine andere. Während im November zuvor bereits der massive Abverkauf stattfand, befinden wir uns aktuell in einem Pump.

Lockere Geldpolitik durch die Hintertür? Der Gelddrucker läuft wieder

Kryptowährungen, insbesondere der Bitcoin, erleben derzeit eine starke Rallye, die nun neue Verlaufshochs in 2023 erreichte. Die Sorge um eine mögliche Bankenkrise und deren Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben dazu geführt, dass viele Investoren in Kryptowährungen investieren. Augenscheinlich werden diese mehr als Hafen vor Turbulenzen angesehen. Kryptos statt TradFi könnte man das Handeln der Anleger interpretieren.

Während die Zinserhöhungen und die Straffungen in der Geldpolitik den Bärenmarkt (mit-)verursachten, gibt es nun eine erste Trendwende. Die Federal Reserve hat in Reaktion auf die jüngsten wirtschaftlichen Ereignisse wieder Geld in den Markt gepumpt, um eine mögliche Krise abzufedern. Quantitative Easing durch die Hintertür beflügelt Kryptowährungen im März 2023 und verstärkt auch die Erwartungen, dass die Fed bald den Pivot bekanntgibt. In der Vergangenheit war die lockere Geldpolitik einer der massiven Kurstreiber, der die Bitcoin Kursentwicklung parabolisch beschleunigte.

$27,000 AGAIN!!! #bitcoin pumps while banks collapse and the money printer overheats — Ivan on Tech – Building Moralis Web3 (@IvanOnTech) March 17, 2023

If you don’t understand why #Bitcoin is pumping and will continue to pump, here it is.



I expect a new ATH sometimes next year based on this. #BTC



The FED bailout of depositors is just another elegant form of quantitative easing.



Source in next tweet. #BTCUSD pic.twitter.com/KomIjwarg7 — Duo Nine discord.gg/ycc (@DU09BTC) March 17, 2023

Jetzt Bitcoin kaufen?

Obwohl es viele Banken gibt, die derzeit in Schwierigkeiten stecken, gibt es keinen kausalen Zusammenhang zum Kryptomarkt. Die eigentliche Ursache für die Schwierigkeiten scheint vielmehr auf Stress vom Anleihenmarkt zurückzuführen, der gerade unter den steigenden Zinsen ächzt. Banken sitzen auf Buchverlusten, bedingt durch die Fed-Politik. Müssen diese realisiert werden, entstehen Liquiditätslücken. Das neue Narrativ heißt „Bitcoin statt zentralisierte Banken“ und könnte den Kurs im Hinblick auf die Historie noch deutlich höher treiben.

Der Fear and Greed-Index notiert aktuell bei 64 im Bereich der Gier. Marktteilnehmer im digitalen Währungsmarkt werden wieder euphorischer.

Bitcoin Fear and Greed Index is 64 – Greed

Current price: $27,407 pic.twitter.com/kIFnmMbcQs — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) March 18, 2023

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.