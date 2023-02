Bitcoin Kurs Prognose: Moderate Verluste für BTC – das könnte jetzt passieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den vergangenen 24 Stunden gab es volatile Bewegungen am digitalen Währungsmarkt. Nachdem Kryptos zunächst deutlich im Plus notiert hatten, folgte im Anschluss eine Korrektur. Der Bitcoin Kurs notiert aktuell in den letzten 24 Stunden rund 1 % im Minus, damit summieren sich die Wochenverluste auf rund 6 %. Das Handelsvolumen stieg zum Wochenstart um rund 45 % auf 23 Milliarden $. Dennoch scheint die aktuelle Entwicklung fragil. Stellt sich die Frage, ob in einer wichtigen Woche die Bullen oder Bären die Oberhand behalten. Sehen wir zeitnah die 25.000 $ oder fällt der Bitcoin möglicherweise sogar erneut unter 20.000 $? Die Bitcoin Kurs Prognose:

Bitcoin Kurs heute: BTC konsolidiert zwischen 23.000 und 24.000 – Entscheidung naht

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Bitcoin Kurs zwischen 23.175 und 23.867 $ gehandelt. Hier dürften auch maßgebliche Zonen zu verorten sein. Denn der Bitcoin Kurs bewegt sich zwischen 23.200 und 23.800 $ in einem weitgehenden Niemandsland, das durchaus eine weitere Konsolidierung bedingen könnte.

Sicherheit in unsicheren Zeiten: „Bitcoin definitiv kein Wertpapier“, so die SEC

Von der vorangetriebenen Regulierung in den USA droht zumindest für den Bitcoin kurzfristig kein Ungemacht. Vielmehr könnte der Bitcoin für risikoaverse Anleger als Zufluchtsort fungieren, da keinerlei Regulierung durch die SEC zu befürchten ist. Der Chef der US-Börsenaufsicht, Gary Gensler, gab nun in einem Interview mit dem New York Magazine laut, dass alle Kryptowährungen mit Ausnahme von BTC als Wertpapiere behandelt werden sollten, da es immer gewisse zentrale Akteure gebe. Zweifelsfrei wird hensler Probleme haben, diese Rechtsauffassung vor Gericht zu belegen. Dennoch genießt der Bitcoin hingegen eine Sonderstellung aufgrund seines dezentralen Netzwerks, so die SEC.

US-Außenministerin Janet Yellen betonte derweil in den vergangenen Tagen ebenfalls die Bedeutung eines starken Regulierungsrahmens für Kryptowährungen.

30.000 $ Kursziel: Krypto-Trader sieht nächste BTC-Rallye

Währenddessen sieht der namhafte Krypto-Trader @CryptoKaleo mit über 500.000 Followern auf Twitter weiterhin die 30.000 $ als eine Art Magnet, die den Bitcoin Kurs zeitnah anziehen dürften. Fraglich bleibt jedoch, inwieweit diese individuelle Kurs Prognose ein zeitlicher Parameter enthält. Denn zuletzt stellten sich eher die 25.000 $ als Magnet dar, wenn auch als kurzfristig überwindbares Hindernis.

Bitcoin Kurs Prognose: Kommt jetzt die Trendwende?

In der vergangenen Handelswoche dominierten Gewinnmitnahmen an den Finanzmärkten, vornehmlich aufgrund sich verschlechternder Bedingungen am Immobilienmarkt und der Befürchtung einer anhaltenden Inflation. Anleger präferierten zuletzt defensive Werte und den US-Dollar, was auch den Bitcoin-Kurs belastete. Der S&P 500 verzeichnete vergangene Woche sogar den stärksten Tagesverlust des Jahres. Obwohl der Bitcoin kurzfristig auf ein Verlaufstief in den letzten zehn Tagen fiel, konnten Käufer den Kurs über der psychologischen Marke von 23.000 US-Dollar halten.

Demgegenüber geht der Bloomberg-Experte Mike McClone von einem weiterhin intakten Abwärtstrend aus – Anleger müssten sich demnach weiter nach Süden orientierten. Mike McGlone, seines Zeichens leitender Makrostratege bei Bloomberg Intelligence, sieht den Bitcoin kurzfristig bearisch da der Markt zuletzt Schwierigkeiten hatte, die Widerstandszone bei 25.000 US-Dollar zu durchbrechen. Der nach unten tendierende 50-Wochen-Durchschnitt sei demnach maßgeblich für die weitere Abwärtsbewegung.

Headwinds Remain Strong; Markets Have Bounced – “Don't fight the #Fed" was the dominant headwind for markets in 2022, and remains so in 1Q. #Bitcoin $25,000 resistance may prove significant for all risk assets pic.twitter.com/L1OTtI1GHx — Mike McGlone (@mikemcglone11) February 26, 2023

Für mittelfristige Zuversicht aller Bitcoin-Holder könnte man den jüngsten Tweet des Krypto-Influencers Crypto Rover betrachten. Denn die Bestrebungen der Börsenaufsicht und der Banken, die Bedeutung von Bitcoin für die Zukunft zu negieren, scheinen allesamt auf der logischen Annahme zu basieren, dass ein dezentrales Konzept wie der Bitcoin die Macht der zentralisierten Finanzinstitutionen mittelfristig deutlich schwächen könnte.

Kurzfristige Bitcoin Kurs Prognosen, die Short-Potenzial indizieren, könnten von langfristig überzeugten HODLern somit ignoriert werden. Denn der Bitcoin bleibt das Basis-Investment, das augenscheinlich sogar Gary Hensler nichts anhaben kann. Wer taktisch orientierter und kurzfristiger handelt, könnte sich unterhalb von 25.000 $ dann auch auf der Short-Seite positionieren.

Bitcoin Alternativen: Zwei Krypto-Presales mit 10x Potenzial

Der Bitcoin Kurs bewegt sich in einer etablierten Seitwärtsrange. Zweistellige Renditen sind hier vorerst erst wieder möglich, wenn der Ausbruch über die 25.000 $ technisch bestätigt wird. Alternativ könnte man den Blick auf zwei Krypto-Presales werfen, die bereits im laufenden Vorverkauf attraktive Buchgewinne garantieren.

Fight Out (FGHT): Der Fight Out Presale nähert sich dem Meilenstein von 5 Millionen $. Da der Preis alle 12 Stunden linear angehoben wird, winken im Vorverkauf attraktive Buchgewinne. Zugleich wird der Presale von einem attraktiven Bonusangebot begleitet – nebst 5 % Empfehlungsbonus können zusätzliche Bonus-Token in Höhe von 67 % verdient werden. Fight Out setzt auf ein umfassendes Move-2-Earn-Konzept, das beispielsweise innovative digitale Avatare oder Metaverse-Elemente erfasst.

C+Charge (CCHG): Weniger als 2 Tage dauert die vierte Vorverkaufsphase bei der umweltfreundlichen Kryptowährung C+Charge. Im Anschluss wird der Preis erneut angehoben. Die ersten beiden Partnerschaften konnte man mit Flowcarbon und Perfect Solutions Turkey bereits verkünden. In Zukunft soll das grüne Ökosystem die Adoption von E-Mobilität fördern. In einem gigantischen Wachstumsmarkt ergeben sich für Nutzer und Früh-Investoren gleichermaßen lukrative Chancen.

