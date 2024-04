Bitcoin Kurs Prognose: Neues Allzeithoch in Sicht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Nachdem der Kurs von Bitcoin heute einen signifikanten bullischen Ausbruch verzeichnet hat, richten sich die Blicke der Anleger gespannt auf die nächste Phase. Kann Bitcoin die Momentumwelle reiten und ein neues Allzeithoch erreichen? Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Halvings und der sich verändernden Marktbedingungen könnte dies schneller passieren als man denken könnte. Doch welche möglichen Szenarien gibt es noch und wie könnte es nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs weitergehen?

Kurs schießt erneut über 72.000 Dollar hinaus

Bitcoin erlebte heute einen bemerkenswerten Aufschwung, der das lang ersehnte bullische Momentum endlich in eine markante Preisexplosion ummünzte. Nach Tagen positiver Anzeichen schafften es die Bullen nun am Morgen, den Kurs in nur wenigen Stunden von einem Stand nahe 69.000 Dollar auf über 72.000 Dollar zu katapultieren, was ein Tagesplus von annähernd 4 Prozent markiert.

Der rapide Anstieg folgt auf eine Phase der Unsicherheit, in der Bitcoin nach Erreichen seines jüngsten Allzeithochs vor einem Monat zunächst stark einbrach, sich aber rasch wieder erholte, um die 70.000-Dollar-Marke erneut zu testen. Eine weitere Korrektur letzte Woche führte erneut zu einem Einbruch, aus dem sich Bitcoin jedoch zügig erholte und ein höheres Tief formte.

Aus den höheren Tiefs und tieferen Höhen seit dem Erreichen des Allzeithochs hat sich ein bullisches Pennant-Muster gebildet, das sich um den Point of Control bei 68.000 Dollar konzentrierte. Mit dem heutigen Anstieg gelang es Bitcoin, aus diesem Muster auszubrechen und seine Marktkapitalisierung deutlich über 1,4 Billionen Dollar zu steigern. Auch das Handelsvolumen zeigte sich revitalisiert, mit einem Anstieg von über 50 Prozent in den letzten 24 Stunden auf nunmehr über 30 Milliarden Dollar.

Trotz eines leichten Rückgangs des Marktanteils um 0,1 Prozent auf 52,7 Prozent in den letzten 24 Stunden, bleibt die Marktposition von Bitcoin unangefochten dominant. Angesichts dieser Entwicklungen steht nun die Frage im Raum, ob Bitcoin es bereits heute oder in den kommenden Tagen schaffen wird, ein neues Allzeithoch zu setzen und die Marke von 80.000 Dollar ins Visier zu nehmen.

Wie wird es für Bitcoin vor dem Halving nun weitergehen?

Nach dem bullischen Ausbruch aus dem Pennant-Muster, das sich im Laufe des letzten Monats im Chart herauskristallisiert hatte, betritt Bitcoin jetzt eine breite Widerstandszone, die sich von 71.500 Dollar bis 74.000 Dollar erstreckt. Es wird eines erheblichen bullischen Momentums bedürfen, um diese Preisspanne schnell zu überwinden. Im optimistischsten Szenario könnte der impulsive Aufwärtstrend sich fortsetzen und Bitcoin in den kommenden Tagen ein neues Allzeithoch in Richtung 75.000 Dollar erreichen. Ein bullischer Retest des alten Allzeithochs könnte den Weg in Richtung 80.000 Dollar ebnen.

Besonders im Hinblick auf das unmittelbar bevorstehende Halving, das bei vielen Anlegern Erwartungen an große Volatilität und impulsive Preisbewegungen weckt, könnte dieses Szenario Realität werden. Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Entwicklung etwas länger hinzieht, da viele Investoren zögern, auf dem aktuellen Niveau in den Markt einzusteigen. Bitcoin könnte zunächst in eine Konsolidierungsphase mit einem Supportniveau bei etwa 71.000 Dollar eintreten. Nach einer Phase des Abwägens und einer Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau könnte sich der Kurs zum Zeitpunkt des Halvings dann entweder weiter nach oben oder nach unten bewegen.

Natürlich darf auch ein bearisches Szenario nicht außer Acht gelassen werden. Möglicherweise befinden sich so viele Anleger in Erwartung des Halvings in einer Warteposition, dass nicht genügend Kaufkraft vorhanden ist, um die Rallye fortzusetzen oder das aktuelle Niveau zu halten. In diesem Fall könnte Bitcoin wieder in den Bereich von 69.000 Dollar zurückfallen und dort unterhalb des Allzeithochs weiter konsolidieren.

Unabhängig davon, welchen Weg Bitcoin einschlagen wird, neigen immer mehr Anleger dazu, auf dem Höhepunkt zu zögern, Bitcoin zu kaufen. Stattdessen investieren sie lieber in kleinere und neuere Coins mit mehr Aufwärtspotenzial, die in gleichem oder sogar noch größerem Maße von Bitcoins Rallye profitieren könnten.

