Bitcoin Kurs Prognose: Positive Signale – beginnt jetzt der Bullenmarkt?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der aktuelle Bitcoin-Preis liegt bei rund 28.000 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden um fast 2 Prozent nachgegeben. In den letzten sieben Tagen hat der Kurs hingegen um 13,5 Prozent und in den letzten 30 Tagen um 19 Prozent zugelegt. Dieser Anstieg des Bitcoin-Kurses kommt in einer Zeit, in der sich viele Menschen auf der ganzen Welt Sorgen um die finanzielle Stabilität machen. Ein Grund dafür sind die jüngsten Bankenzusammenbrüche, die in den Medien viel Aufmerksamkeit erhalten haben. Zusätzlich zu diesen Bedenken hat auch die US-Notenbank, die Federal Reserve, ihre Geldpolitik gelockert und die Zinssätze gesenkt, um die Wirtschaft zu stützen.

Obwohl die Inflation immer noch über dem Zielwert der Federal Reserve liegt, hat die Zentralbank ihren Ton bezüglich weiterer Zinserhöhungen abgeschwächt und die Märkte reagieren darauf mit aggressiven Wetten auf eine Zinssenkung in der zweiten Hälfte des Jahres 2023.

Inmitten dieses Umfelds hat der Bitcoin-Preis in den vergangenen zwei Wochen deutlich zugelegt und hat ein Handelsvolumen von 28,6 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden. Seit einigen Tagen konsolidiert sich das BTC/USD-Paar um die 28.000 Dollar-Marke, nachdem es die Widerstandsmarke von 27.750 Dollar durchbrochen hatte. Analysten spekulieren, dass der Bitcoin-Preis weiter steigen könnte und ein Potenzial hat, zwischen 29.250 und 30.700 Dollar zu erreichen, wenn dieser Aufwärtstrend anhält.

Allerdings gibt es auch das Risiko, dass der Preis unter die Unterstützungsniveaus von 26.700 oder 25.200 Dollar fallen könnte. In diesem Fall könnte das nächste Unterstützungsniveau bei 23.150 Dollar liegen. Investoren und Händler sollten sich dieser möglichen Risiken bewusst sein und ihre Strategien entsprechend anpassen.

Benjamin Cowen prognostiziert massiven Bitcoin-Pump

Der renommierte Krypto-Experte Benjamin Cowen erwartet in diesem Jahr einen signifikanten Anstieg des Bitcoin-Preises, der viele Menschen schockieren wird. Cowen prognostiziert jedoch auch einen Preisrückgang später im Jahr, der zu Panikverkäufen führen wird. In einem Strategiegespräch mit Altcoin Daily-Moderator Austin Arnold vergleicht Cowen die derzeitige Situation mit der Preisentwicklung von Bitcoin im Jahr 2015. Er erwartet, dass sich ein ähnliches Muster in diesem Jahr wiederholen wird. Cowen glaubt, dass der Preisrückgang eher ein normales Ereignis sein wird, um die Menschen kurz vor dem nächsten Halving zum Aufgeben zu zwingen und kurz bevor die quantitative Lockerung wieder aufgenommen wird.

Cowen ist der Meinung, dass der König der Kryptowährungen bei einer Änderung der Geldpolitik der Federal Reserve im Jahr 2024 voraussichtlich einen Bullenlauf einleiten wird. Er erwartet, dass die Fed bis dahin die Zinserhöhungen gestoppt und die quantitative Lockerung wieder aufgenommen haben wird, bei der die Fed Geld in den Markt einspeist, z.B. durch den Kauf von Anleihen.

Obwohl Bitcoin noch nie Zinssätze dieser Höhe gesehen hat, ist Cowen der Ansicht, dass die Fed diese Zinserhöhungen nicht unbegrenzt fortsetzen kann. Sobald die quantitative Lockerung und niedrigere Zinssätze wieder aufgenommen werden, was spätestens 2024 der Fall sein dürfte, ist dies das Bull-Szenario für Bitcoin. Cowen sieht dies als ein weiteres Plus für Bitcoin, insbesondere angesichts der jüngsten Entwicklungen bei den Banken.

Er ist sich zudem sicher, dass der jüngste Anstieg des Bitcoin-Preises hauptsächlich auf eine Verschiebung der Liquidität von Altcoins in BTC zurückzuführen ist. Sobald jedoch die Liquidität erschöpft ist, erwartet er, dass der Bitcoin-Preis sinken wird. „Meine beste Erklärung dafür, was derzeit bei Bitcoin vor sich geht, ist, dass es eine Menge Liquiditätsbewegungen vom Altcoin-Markt zurück zu Bitcoin gibt, und ich denke, dass dies in der Dominanz zum Ausdruck kommt.“ Cowen sieht dies als Grund für den gegenwärtigen Anstieg des Bitcoin-Preises. Aber was passiert, wenn die Kryptowährungsliquidität aufgebraucht ist und das System das nicht mehr unterstützen kann? Cowen erwartet, dass dies der Fall sein wird, wenn Bitcoin wieder fällt und die Furcht erlebt wird.

Spot- und Futures-Volumen nimmt stark zu

Der Bitcoin-Markt verzeichnet derzeit ein höheres Handelsvolumen, was darauf hindeutet, dass ein neuer Bullenmarkt begonnen hat. Laut The Block stieg das durchschnittliche Bitcoin-Handelsvolumen an den Börsen in der vergangenen Woche auf rund 24 Milliarden US-Dollar und erreichte damit den höchsten Wert seit 2021.

Im März stieg das Handelsvolumen der an den Börsen gehandelten Bitcoin-Futures auf fast 1 Billion Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit September letzten Jahres. Es wird erwartet, dass es am Ende des Monats sogar den höchsten Stand seit Juli oder Juni letzten Jahres erreichen wird. Bitcoin-Futures sind Derivate des zugrunde liegenden Bitcoin-Vermögenswerts, die eine Garantie für die Lieferung des Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft darstellen.

Bitcoin-Optionen wurden in diesem Monat ebenfalls verstärkt gehandelt. Mit fast 25 Milliarden Dollar wurden im März mehr Bitcoin-Optionen gehandelt als in jedem anderen Monat seit Mai letzten Jahres. Bitcoin-Optionen ermöglichen es Investoren, auf Preisschwankungen zu setzen oder sich dagegen abzusichern. Da es sich um eine komplexe Anlageklasse handelt, entfällt ein großer Teil des Handelsvolumens auf institutionelle und professionelle Handelsabteilungen.

Steigende Volumina bei Bitcoin-Optionen können ein Zeichen dafür sein, dass institutionelle Investoren vermehrt in den Handel einsteigen. Ein weiterer Hinweis auf den institutionellen Handel ist der jüngste Anstieg des offenen Interesses an Bitcoin-Optionen. Am Mittwoch, dem 22. März, erreichte das offene Interesse den höchsten Stand seit November 2021, als Bitcoin das letzte Mal ein Allzeithoch erreichte, und betrug 12,14 Milliarden Dollar.

C+Charge – das nachhaltige Kryptoprojekt, das sich 2023 noch besser entwickeln wird als der Bitcoin

C+Charge ist eine vielversprechende Investitionsalternative zu etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, die sich auf Elektrofahrzeuge und Emissionsgutschriften konzentriert. Im Gegensatz zu Bitcoin und anderen führenden Coins bietet C+Charge einen konkreten Anwendungsfall und ein solides Fundament, was es zu einem attraktiven Investment macht. C+Charge bietet Elektrofahrzeugbesitzern die Möglichkeit, Rabatte beim Aufladen ihrer Fahrzeuge zu erhalten, indem sie Emissionsgutschriften in Form von Tokens erhalten. Das Projekt integriert Blockchain-Technologie und Dezentralisierung, um eine gerechtere Verteilung von Emissionsgutschriften zu ermöglichen, anstatt sie nur großen Unternehmen wie Elektroautoherstellern und Ladestationsnetzwerken vorzubehalten.

Ein Prozent jeder Ladevorgangstransaktion wird für den Erwerb von Emissionsgutschriften auf dem offenen Markt verwendet und an Elektroauto-Besitzer verteilt. Um am Belohnungssystem von C+Charge teilzunehmen, müssen Verbraucher den Web3-Token CCHG des Projekts erwerben, der als Zahlungsmittel an C+Charge-Partner-Ladestationen akzeptiert wird. Investoren können sich am Vorverkauf von C+Charge beteiligen und von einem günstigen Preis profitieren.

Das Projekt hat das Potenzial, sich zu einem führenden Web3-Projekt zu entwickeln und eine bedeutende Rolle im Jahr 2023 zu spielen. Im Vergleich zu Bitcoin und anderen führenden Coins bietet C+Charge eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit mit einem stabilen System und einem echten Anwendungsfall, die das Potenzial hat, besser zu performen als viele andere Coins.