Bitcoin Kurs Prognose: Preis fällt über Nacht um 5 % – droht nun der Crash unter 20.000 Dollar?

Der Kryptowährungsmarkt hat in den letzten Stunden einen erheblichen Rückschlag erfahren, wobei sowohl Bitcoin (BTC) als auch Ethereum (ETH) um etwa 5 % ihres Wertes gefallen sind. Diese Abwärtsbewegung hat bei vielen Marktteilnehmern die Frage aufgeworfen, wie tief BTC noch fallen wird.

Der Preis von Bitcoin ist in den letzten Stunden um mehr als 5 % von 23.500 $ auf 22.240 $ gefallen. Diese Bewegung hat zu einem Verlust von etwa 22 Milliarden Dollar des gesamten Marktwertes von Bitcoin geführt, der derzeit bei 432,9 Milliarden Dollar liegt.

Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt bei 22.430 $ und das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 26 Mrd. $. Die technischen Aussichten für das BTC/USD-Paar deuten darauf hin, dass ein symmetrisches Dreiecksmuster bei der Marke von 23.250 $ verletzt wurde, was bedeutet, dass ein Ausbruch den BTC-Kurs der Unterstützungszone bei 22.046 $ aussetzen könnte. Ein weiterer Durchbruch dieses Niveaus könnte den BTC-Kurs in Richtung der 21.450 $-Marke drücken.

Die Bildung einer bearish engulfing Kerze deutet auf eine starke Verkaufstendenz hin. Sollte die Kerze jedoch oberhalb dieses Niveaus schließen, besteht die Möglichkeit eines bullischen Ausbruchs mit einem Ziel von 22.800 $ oder sogar noch höher, in Richtung der 23.750 $-Marke.

Die anhaltende Schwäche der Silvergate Bank könnte ein entscheidender Faktor für den jüngsten Rückgang des BTC-Wertes sein. Der Rückgang des BTC-Preises begann, als die Silvergate Bank ihre Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 bekannt gab, die weit unter den Erwartungen der Anleger lagen. Dies hat die Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fiat-An- und -Ablauframpe erhöht und Investoren veranlasst, sich Gedanken über die Stabilität von Kryptowährungen und ihren Beziehungen zu traditionellen Banken zu machen.

Ein weiterer Faktor, der zum Rückgang des BTC-Preises beigetragen hat, ist die jüngste Ankündigung der US-Behörden, mehr finanzielle Verbindungen zwischen Kryptowährungsunternehmen und FDIC-versicherten Institutionen zu kappen. Die Behörden haben Bedenken hinsichtlich der Risiken von Kryptowährungen für den Finanzsektor geäußert und versucht, den Banken zu verbieten, Geschäfte mit Kryptounternehmen zu tätigen. Diese Maßnahmen haben Investoren verunsichert und könnten dazu beitragen, den Rückgang des BTC-Preises zu beschleunigen.

Darüber hinaus haben die Investoren auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Zinserhöhungen auf die Kryptomärkte geäußert. Infolge einer Reihe positiver US-Wirtschaftsdaten hat die US-Notenbank angedeutet, dass sie möglicherweise gezwungen sein wird, die Zinssätze höher und längerfristig anzuheben. Dies hat zu einem Anstieg der Marktzinsen und einer allgemeinen Schwäche an den Kryptomärkten geführt.

Trotz dieser Bedenken gibt es jedoch auch positive Entwicklungen, die auf eine zukünftige Erholung des BTC-Preises hinweisen. Der technische Ausblick für das BTC/USD-Paar deutet auf eine mögliche Unterstützung bei der 20.000 $-Marke hin, was wiederum bedeutet, dass der BTC-Preis möglicherweise bald seinen Tiefpunkt erreicht hat. Darüber hinaus gibt es auch Hoffnung auf eine Erholung des BTC-Preises durch die Ankündigung neuer regulatorischer Maßnahmen und die Verabschiedung von Kryptowährungsgesetzen, die das Vertrauen der Investoren in den Kryptomarkt stärken könnten.

Das Silvergate Debakel genauer erklärt:

Ein Experte der Digital Asset Exchange Matrixport, hat jüngst seine Vermutung geäußert, dass der starke Rückgang der BTC-Preise auf die Kontroverse um die verzögerte Einreichung des 10-K-Finanzberichts der Silvergate Bank zurückzuführen ist. Zusammen mit den verstärkten Bemühungen der US-Regulierungsbehörden, die Beziehungen zwischen Banken und Kryptowährungsunternehmen zu begrenzen, hat dies laut Thielen die Unsicherheit erhöht und könnte den Rückgang der BTC-Preise ausgelöst haben.

Die Silvergate Bank gab am Mittwochabend bekannt, dass sich die Einreichung ihres Jahresberichts aufgrund von Verlusten infolge des FTX-Zusammenbruchs im November und behördlichen Untersuchungen an verschiedenen Fronten verzögern würde. Daraufhin hat die unsichere Lage der Silvergate Bank dazu geführt, dass wichtige Partner ihre Verbindungen abgebrochen haben und die Bank selbst Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit geäußert hat, den Betrieb fortzusetzen.

Die Kryptowährungsmärkte sind aufgrund dieser Entwicklungen auf die Tiefststände von Mitte Februar zurückgefallen, die derzeit als Unterstützungsniveau dienen. Obwohl die Märkte innerhalb einer Handelsspanne konsolidiert haben, die in den letzten sechs Wochen mehr als 1 Billion Dollar erreicht hat, bleiben die Anleger aufgrund der zunehmenden regulatorischen Bedenken und der unsicheren Lage der Bank vorsichtig.

Die verstärkten Bemühungen der US-Regulierungsbehörden, die Beziehungen zwischen Banken und Kryptowährungsunternehmen zu begrenzen, haben ebenfalls zu den Preissenkungen beigetragen. Infolgedessen sind die Anleger besorgt, dass eine stärkere Regulierung der Branche zu weiteren Preissenkungen führen könnte. Auch die wachsende Besorgnis über Zinserhöhungen hat zu den Verlusten bei den BTC-Preisen beigetragen, da die globalen Kryptomärkte aufgrund einer Reihe positiver US-Wirtschaftsdaten zurückgegangen sind. Die US-Notenbank könnte in naher Zukunft gezwungen sein, die Zinssätze möglicherweise höher und längerfristig anzuheben.

Wie es nun mit dem Bitcoin-Kurs weitergeht, steht noch offen

Viele Anleger sind aktuell unsicher und ratlos aufgrund des jüngsten Abverkaufs am Kryptomarkt. Sie haben diesen Rückgang nicht kommen sehen und wissen nicht, wie es mit dem Kurs weitergeht. Die unvorhersehbare Natur dieses Rückgangs hat zu einer Verunsicherung unter den Anlegern geführt, die sich fragen, ob dies der Beginn einer längeren Korrekturphase ist oder ob es sich um eine vorübergehende Volatilität handelt. Viele suchen nach Informationen und Analysen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und ihr Portfolio zu schützen.

Expterten sagen, dass neben Silvergate und der FED auch ein scharfer Margin-Call bei einer großen Transaktion auf der Binance-Plattform als Auslöser für den heutigen Kursverfall zu benennen ist. Die Trading-Ressource Skew zitierte eine große Binance-Spot-Verkaufstransaktion, die direkt in einen Bereich von aufgestapelten Long-Positionen lief und schließlich zu einem Margin-Call führte.

Wie unvorbereitet die Mehrheit der Händler auf den Rückschlag war, zeigt sich daran, dass die Liquidationen von Long-Positionen am 3. März ein Mehrmonatshoch erreichten. Allein die Liquidationen von BTC-Long-Positionen beliefen sich auf 72,9 Millionen US-Dollar, während Cross-Crypto-Liquidationen auf 205 Millionen US-Dollar anstiegen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln wird und ob der BTC-Preis sich wieder erholen kann. Einige Händler haben bereits ihre Abwärtsziele um die 20.000-Dollar-Marke herum angegeben, die ursprünglich im Januar als Unterstützung beansprucht wurde. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies erreicht wird und wie lange der Kursverfall anhalten wird.

C+Charge – ein Projekt, das unabhängig von der Performance des Bitcoin explodieren wird

Das C+Charge-Projekt hat das Ziel, das Problem des Aufladens von Elektrofahrzeugen zu lösen und umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu fördern. Das Projekt bietet eine innovative Lösung, indem es den Verbrauchern Emissionsgutschriften in Form von Token bietet, nachdem sie ihr Elektroauto aufgeladen und bezahlt haben. Diese können dann als Kryptowährung auf der C+Charge-Plattform gehandelt werden. Das Projekt verwendet Blockchain-Technologie und die damit in Verbindung stehende Dezentralisierung, um für mehr Gerechtigkeit am Markt zu sorgen und gleiche Möglichkeiten für alle zu schaffen, die von diesem Belohnungssystem für Elektrofahrzeuge profitieren möchten.

Im Vergleich zu anderen Projekten hat C+Charge das Potenzial, unabhängig vom Bitcoin und anderen Kryptowährungen gut zu performen. Das liegt daran, dass das Projekt auf einer starken Idee basiert, die auf einer wachsenden Nachfrage nach umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln aufbaut. Das C+Charge-Projekt ist somit nicht nur für Kryptoanleger eine interessante Alternative, sondern auch für umweltbewusste Verbraucher.

Bisher gibt es kein Emissionsgutschriftsystem für Elektrofahrzeuge, was bedeutet, dass Verbraucher keine Belohnung für die Verwendung von umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln erhalten. C+Charge hat das Potenzial, diese Lücke zu schließen und das Bewusstsein für umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu stärken. Aktuell besteht bereits die Möglichkeit, durch den C+Charge-PreSale frühzeitig in das Projekt zu investieren.