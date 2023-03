Bitcoin Kurs Prognose: Preis stürzt ab und verunsichert Anleger noch weiter

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Heute erreichte der Wert von Bitcoin den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten und fiel kurzzeitig unter die 20.000-Dollar-Marke auf einen Tiefststand von 19.853 Dollar. Auch Ether, die zweitwertvollste Kryptowährung, verzeichnete einen ähnlichen Abwärtstrend im Wert. Diese Entwicklung wird zum Teil auf die restriktive Haltung der US-Notenbank zurückgeführt, die Hinweise darauf gibt, dass die nächste Zinserhöhung über den Marktkonsens hinausgehen wird. Diese Unsicherheit sorgt bei Händlern und Anlegern für Verunsicherung. Zusätzlich haben auch jüngste Razzien der Regierung den Kryptowährungsmarkt weiter in den Abwärtstrend gedrückt, wodurch es für den Sektor schwierig wird, eine positive Dynamik zu gewinnen.

Aktuell wird Bitcoin für 19.969 $ gehandelt, mit einem Handelsvolumen von 36 Milliarden $ innerhalb von 24 Stunden. In diesem Zeitraum fiel der Preis von Bitcoin um 8,16 %. Auf CoinMarketCap steht Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von 385 Mrd. $ an der Spitze. Experten zufolge liegen die nächsten Widerstände für Bitcoin bei 20.400 $ und bei 22.000 $. Ein Schlusskurs über 22.600 $ könnte ein bullisches Momentum in Richtung 23.000 $ auslösen. Wenn jedoch die Marke von 20.000 $ nicht überwunden wird, könnte dies zu einem weiteren Rückgang des Bitcoin-Preises in Richtung 19.000 $ oder sogar 18.400 $ führen.

Crash verursacht massive Liquidationen – das sind die Ursachen:

In den letzten 24 Stunden hat der Kryptomarkt einen massiven Ausverkauf erlebt. Nach Daten von Coinglass wurden in dieser Zeit 308 Millionen Dollar aus dem Kryptomarkt liquidiert, wobei Bitcoin allein eine Liquidation von 120 Millionen Dollar erlitt und um 8 % fiel. Der Ethereum-Preis fiel ebenfalls um mehr als 7 %, was zu einer Liquidation von 75 Millionen Dollar führte. Der größte Liquidationsauftrag in Höhe von 9,49 Millionen Dollar wurde an der Kryptobörse Bitmex verzeichnet. Binance registrierte jedoch die Liquidation von rund 106 Millionen Dollar und OKX folgte mit einer Liquidation von 74 Millionen Dollar.

Es wird berichtet, dass der Aktienmarkt und die Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte in den letzten 24 Stunden kumulativ rund 2 Billionen US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren haben. Der Absturz des Aktienkurses der Silicon Valley Bank um massive 60 % hat die Kunden verunsichert und könnte der Auslöser für den Absturz der Handelsmärkte sein. Ein Zusammenbruch der SVB wäre die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA und ist eine große Alarmglocke für die Handelsmärkte.

Der Kryptowährungsmarkt hat auch aufgrund des stärkeren US-Dollars Verluste erlitten. Die Äußerungen von Fed-Vorsitzenden Jerome Powell über eine mögliche Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation haben die Marktstimmung beeinflusst und den US-Dollar gestärkt. Dies hat dazu geführt, dass Anleger ihr Geld von risikoreicheren Anlagen wie Kryptowährungen in sichere Anlagen umschichten. Der starke US-Dollar hat somit zum negativen Druck auf den Kryptowährungsmarkt beigetragen und die jüngsten Verluste bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen verursacht. Die allgemeine Marktstimmung ist vorsichtig, da die Händler und Anleger unsicher sind und die Federal Reserve weitere Hinweise auf ihre Absichten geben könnte.

Im März 2023 wurden zudem etwa 50.000 Bitcoins im Wert von 1 Milliarde US-Dollar von Konten, die von den Strafverfolgungsbehörden in den Vereinigten Staaten beschlagnahmt wurden, transferiert. Die meisten Überweisungen erfolgten intern, mit 9.861 BTC, die an Coinbase geschickt wurden und der Rest auf zwei Wallet-Adressen aufgeteilt wurde.

Dieser unerwartete Transfer hat bei Händlern und Anlegern Besorgnis hinsichtlich möglicher zukünftiger Marktturbulenzen ausgelöst. Es ist unklar, wie sich dieser massive Transfer auf den Markt auswirken wird, da es nicht bekannt ist, ob die Empfänger die Gelder verkaufen oder behalten werden. Wenn die Empfänger die Bitcoins verkaufen, könnte dies den Verkaufsdruck erhöhen und die BTC-Preise senken. Wenn die Empfänger die Bitcoins jedoch behalten, könnte dies das zirkulierende Angebot an BTC reduzieren, was zu einem Preisanstieg führen könnte.

Der letzte und ebenfalls hochrelevante Grund für den aktuellen Crash ist der Kollaps der Kryptofreundlichen Silvergate Bank. Sie hat angekündigt, ihren Betrieb einzustellen, was die Kryptomärkte am Donnerstag auf einen Abwärtskurs geschickt hat. Infolgedessen sind Bitcoin und Ethereum in den letzten 24 Stunden um jeweils etwa 8 % gefallen. Für Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, bedeutet dies, dass sie zum ersten Mal seit Januar 2023 unter die Marke von 20.000 US-Dollar zurückgekehrt ist. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 20 % gegenüber dem Höchststand von 25.000 US-Dollar, der im Februar erreicht wurde.

Wie wird es im Angesicht all dieser negativen Nachrichten für den Bitcoin-Kurs weitergehen?

Es ist schwierig, eine genaue Vorhersage darüber zu treffen, wie der Bitcoin-Kurs in Zukunft aussehen wird, da er von vielen Faktoren beeinflusst wird. Angesichts der aktuellen negativen Nachrichten, wie der Schließung der kryptofreundlichen Bank Silvergate und der Liquidationen in Höhe von 307 Millionen US-Dollar bei Kryptohändlern, ist es jedoch wahrscheinlich, dass der Kryptowährungsmarkt weiterhin eher schwach bleibt und die Preise noch etwas weiter sinken.

Ein weiterer Faktor, der sich auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte, ist die jüngste restriktive Haltung der US-Notenbank und die mögliche Zinserhöhung zur Eindämmung der Inflation. Dies hat den US-Dollar gestärkt und könnte dazu führen, dass Anleger ihr Geld von risikoreicheren Anlagen wie Kryptowährungen abziehen.

Andererseits könnte es auch positive Katalysatoren für das Preiswachstum geben, wie die Klarheit über die Haltung der Regulierungsbehörden zu Kryptowährungen und die mögliche Zunahme von auf Blockchain-Netzwerken basierenden Projekten und Innovationen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich diese Faktoren auf den Markt auswirken werden und Anleger sollten vor allem in den kommenden Tagen mit Investitionen vorsichtig sein, da sie aktuell Gefahr laufen in ein

Dieses Projekt wird sich Analysten zufolge besser entwickeln als die meisten anderen Kryptowährungen, da es einen einzigartigen Use Case hat

Die Elektrofahrzeugindustrie hat in den letzten Jahren ein enormes Wachstum erfahren, und die Anzahl der umweltfreundlichen Technologien hat ebenfalls zugenommen. Eine der innovativen Lösungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren, ist das C+Charge-Projekt, das darauf abzielt, die Kohlenstoffverschmutzung zu reduzieren und eine gesündere Umwelt für zukünftige Generationen zu schaffen. C+Charge-Tokens bilden das Ökosystem von C+Charge, das Anreize für Menschen schafft, die Umwelt zu schützen und gleichzeitig potenziell erhebliche finanzielle Vorteile zu erzielen.

C+Charge hat ein Expertenteam zusammengestellt, um die größten Schwachstellen des bestehenden Elektrofahrzeugsystems zu ermitteln, wie mangelnde Transparenz, Regulierung, Zahlungslösungen und unzureichende Anreize für Menschen, die Elektrofahrzeuge nutzen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Organisationen der Elektroautobranche will C+Charge eine Lösung für alle bestehenden Probleme bieten und die Branche voranbringen.

Die Plattform hat auch einen einzigartigen Kohlenstoff-Token in Zusammenarbeit mit Flowcarbon entwickelt, den Goodness Nature Token (GNT). Benutzer können Token sammeln und damit EV-Ladedienste an Partnerstationen bezahlen. C+Charge arbeitet auch an einem innovativen Peer-to-Peer-Zahlungssystem mit dem C+Charge-Token (CCHG) im Zentrum des Ökosystems. Token-Inhaber können Kohlenstoffgutschriften nutzen, was C+Charge zu einem der grünsten Krypto-Projekte macht.

Das Projekt hat bereits ein beeindruckendes Finanzierungsziel erreicht, indem es einen Vorverkäuf seines CCHG-Tokens durchführt. Das öffentliche Angebot des Tokens hat am 25. Dezember 2022 begonnen und befindet sich derzeit in der sechsten Phase des Vorverkaufs, in der bereits mehr als 2,65 Millionen US-Dollar gesammelt wurden. Investoren erkennen das Potenzial von C+Charge-Token aufgrund des innovativen Ansatzes, der Zusammenarbeit mit führenden Elektroauto-Organisationen und der Schaffung von Anreizen für umweltbewusstes Handeln.