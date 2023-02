Bitcoin Kurs Prognose – schafft es das digitale Gold über die 25.000 $ Marke

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hielt sich in den vergangenen Tagen in der Nähe des Jahreshochs, knapp unter $25.000. Die Erholung des Bitcoins von den $21.000 in der letzten Woche und seine anhaltende Widerstandsfähigkeit hat viele Analysten überrascht.

Viele hatten angesichts der anhaltenden Stärke des US-Dollars, des Anstiegs der US-Renditen und des Rückgangs der US-Aktien eine Ausweitung des jüngsten Rückgangs von den Jahreshöchstständen vorausgesagt. Dieser Pessimismus führte dazu, dass Bitcoin in der vergangenen Woche unter erheblichen Abflüssen von Anlegern litt, wie aus dem jüngsten wöchentlichen Mittelflussbericht von CoinShares hervorgeht.

Dem Bericht zufolge verzeichneten Bitcoin-Investmentprodukte einen Abfluss von knapp 25 Mio. US-Dollar, wodurch die Mittelzuflüsse seit Monatsbeginn auf 5,1 Mio. US-Dollar sanken. In der vergangenen Woche ist auch die Anzahl der Wallet-Adressen im Netzwerk, die ein Guthaben ungleich Null aufweisen, stetig gesunken. Nach Angaben des Krypto-Analyseunternehmens Glassnode fiel die Zahl der Adressen mit einem Guthaben ungleich Null von einem Rekordhoch von 44,226 Millionen am Mittwoch auf knapp unter 44 Millionen am Sonntag.

Das bedeutete einen Rückgang von etwa 140.000 in dieser Woche, wobei die Rückgänge in allen wichtigen Adresskategorien zu beobachten waren. Adressen, die mindestens 0,1 BTC halten, fielen von einem Rekordhoch von rund 4,231 Millionen am Dienstag auf rund 4,225 Millionen am Sonntag. Die Zahl der Adressen, die mindestens 1 BTC halten, fiel zwischen Dienstag und Sonntag auf etwa 1.500.

Abflüsse aus Bitcoin-Investmentprodukten erfolgen normalerweise in Zeiten verstärkter Verkäufe und eines Abwärtsdrucks auf den BTC-Preis. Rückläufige Zahlen von Wallet-Adressen, die nicht Null sind, treten normalerweise auch zu Zeiten auf, in denen der BTC-Preis fällt, wobei Kleinanleger vermutlich kapitulieren. Trotzdem beendete Bitcoin die Woche mit einem Plus von über 11% und liegt bei einem aktuellen Stand von $24.700 im Monatsvergleich um etwa 7% höher.

Die Widerstandsfähigkeit von Bitcoin angesichts dieses Gegenwinds deutet darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin stark genug ist, um den Verkaufsdruck von Anlegern aufzufangen, die nach dem positiven Preisanstieg in diesem Jahr ihr Geld loswerden wollen. Zum Vergleich: Bitcoin ist derzeit im Jahresvergleich um knapp 50 % gestiegen.

Die Dynamik bei den neuen Adressen bleibt positiv

Analysten werden wahrscheinlich nicht zu viel in den jüngsten Rückgang der Adressen, die nicht null sind, hineininterpretieren, da diese nicht immer geradlinig ansteigen, selbst wenn sich der Bitcoin-Kurs gut entwickelt, wie es in letzter Zeit der Fall war. Glassnode’s New Address Momentum Indikator, der die gleitenden 30- und 365-Tage-Durchschnitte (DMA) der neuen Adressen verfolgt (und somit ein höheres Überzeugungssignal liefert), deutet weiterhin darauf hin, dass der Adressentrend im Bitcoin-Netzwerk positiv bleibt.

Der 30DMA der neuen Adressen überschritt den 365DMA Anfang Q4 2022 und hat sich seitdem weiter nach oben bewegt. „Eine gesunde Netzwerkadoption ist oft durch einen Anstieg der täglich aktiven Nutzer, einen höheren Transaktionsdurchsatz und eine erhöhte Nachfrage nach Blockspace (und umgekehrt) gekennzeichnet“, erklärt Glassnode.

Wenn der monatliche Wert (30DMA) über dem jährlichen Wert (365DMA) liegt, „deutet dies auf eine Ausweitung der On-Chain-Aktivität hin, die typisch für sich verbessernde Netzwerkgrundlagen und eine wachsende Netzwerkauslastung ist“. Infolgedessen ist es vielleicht nicht überraschend zu sehen, dass Bitcoin-Bullenmärkte oft mit Perioden zusammenfallen, in denen der 30DMA neuer Adressen sowohl steigt als auch über dem 365DMA liegt, was im Moment der Fall ist.

So könnte sich der BTC-Kurs weiter entwickeln

Einige Analysten führen die jüngste starke Performance von Bitcoin angesichts der regulatorischen und makroökonomischen Bedenken der USA auf den Optimismus über die jüngsten Entwicklungen in Asien zurück. Seit der Abkehr von seiner umstrittenen und wirtschaftshemmenden Nullzins-Politik im letzten Jahr hat China in diesem Jahr Liquidität in seine Finanzmärkte gepumpt. Die PBoC hat gerade 835 Milliarden CNY über Reverse Repos in das Bankensystem gepumpt, die größte Transaktion seit über einem Jahr.

Und die Menschen sind nicht nur über die Lockerung der Liquiditätsbedingungen in Asien begeistert. Hongkong hat offen seinen Wunsch geäußert, ein globales Kryptozentrum zu werden, und am Montag eine neue Gesetzgebung vorgeschlagen, die es Kleinanlegern ermöglichen würde, Blue-Chip-Kryptowährungen an lizenzierten Börsen zu handeln. Dies steht im krassen Gegensatz zu China, wo alle Krypto-Investitionen für Privatkunden verboten sind.

Analysten gehen davon aus, dass China Hongkong als Experimentierfeld für Kryptowährungen nutzt, bevor es möglicherweise sein eigenes Verbot aufhebt. In der Zwischenzeit könnte Hongkong als Einfallstor für chinesisches Kapital in die globalen Kryptomärkte dienen. „Meine Arbeitsthese ist (im Moment), dass die nächste Hausse im Osten beginnen wird“, verkündete Gemini-Mitbegründer Cameron Winklevoss am Wochenende auf Twitter.

Die sich entspannenden Liquiditätsbedingungen in Asien und die Hoffnung, dass eine regulatorische Lockerung in Hongkong die chinesischen Zuflüsse in Kryptowährungen erleichtern könnte, könnten die Preise in den kommenden Tagen und Wochen weiter stützen, selbst wenn die anstehenden US-Makrodaten auf eine immer noch heiße Konjunktur hindeuten, was zu einem weiteren Anstieg der Fed-Straffungswetten führen könnte.

Betrachtet man BTC/USD auf den vierstündigen Kerzenstäben, so scheint die Kryptowährung ein aufsteigendes Dreieck zu bilden. Solche Dreiecke deuten in der Regel auf einen zunehmenden Kaufdruck hin und bilden sich häufig vor einem Aufwärtsausbruch. Sollte Bitcoin den Widerstand im unteren Bereich der 25.000 $-Marke durchbrechen, wäre der Weg für eine rasche Erholung in Richtung 28.000 $ (dem Tiefststand von Ende Mai 2022) frei. Dies würde einen Anstieg von mehr als 13% von den aktuellen Niveaus bedeuten und Bitcoins Jahresgewinne auf fast 7,0% bringen.

Fight Out – dieses Kryptoprojekt wird besser performen als der Bitcoin

Die Ethereum-Blockchain ist bekannt dafür, dass viele Entwickler sie nutzen, um vielversprechende Plattformen und Projekte aufzubauen. Eines dieser Projekte ist Fight Out, das sich auf Metaverse Fitness konzentriert. Fight Out entwickelt eine Blockchain-Fitness-App und eine hochwertige Fitnessstudio-Kette, die durch fortschrittliche Move-to-Earn-Mechanismen unterstützt wird. Die Nutzer können ihre Gesundheit verbessern, Belohnungen verdienen und sich im Web3-Metaverse messen.

Fight Out ist eine Bewegungsplattform, die die Nutzer für das Absolvieren von Workouts belohnt, egal ob im Fitnessstudio oder zu Hause. Die Companion-App von Fight Out bereitet die Nutzer darauf vor, in der realen Welt und im Metaverse fit zu werden, indem sie Workouts anbietet, die auf ihre individuellen Ziele und Fähigkeiten zugeschnitten sind.

Die Fortschritte und Leistungen der Nutzer werden verfolgt, analysiert und in einem digitalen Avatar integriert, der mit dem Fight Out-Ökosystem verbunden ist. Die native Kryptowährung von Fight Out im Metaverse ist $FGHT. Mit $FGHT können die Nutzer in Ligen, Turnieren oder speziellen Spielmodi antreten und im Metaverse einkaufen. Der $FGHT-Vorverkauf läuft derzeit in der ersten Phase und wird zu einem Preis von 0,02393 USDT pro Token angeboten. Die Nutzer können $FGHT auch mit ETH und Kreditkarten kaufen. Frühe Investoren erhalten einen 50%igen Bonus auf den Kauf.