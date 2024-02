Bitcoin Kurs Prognose: So könnte es nach dem Durchbruch der 52.000 Dollar weitergehen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat kürzlich einen signifikanten Meilenstein erreicht, indem er die symbolträchtige Marke von 50.000 Dollar durchbrochen hat. Seitdem befindet sich der Kurs in einer Konsolidierungsphase um 52.000 Dollar und Analysten sind überwiegend bullisch für die unmittelbare Zukunft des BTC-Preises. Der Durchbruch der 50.000 Dollar wirft vor allem eine spannende Frage auf: Steht vielleicht sogar schon bald ein neues Allzeithoch bevor?

Bitcoins aktuelle Kursentwicklung – so steht es um den BTC-Preis

In den letzten Tagen hat Bitcoin erneut seine aktuelle Stärke am Kryptowährungsmarkt unter Beweis gestellt, indem er in eine beeindruckende Rallye-Phase eingetreten ist. Der Kurs von Bitcoin ist heute wieder deutlich über die Marke von 52.000 Dollar hinausgeschossen und liegt aktuell bei 52.390 Dollar. Die Entwicklung folgt auf eine Phase der Konsolidierung der Gewinne seit dem letzten signifikanten Kursanstieg in der vergangenen Woche. Am 17. Februar war der Kurs kurzzeitig unter die Marke von 51.000 Dollar gefallen, hat sich jedoch schnell erholt und nähert sich nun erneut dem Jahreshöchststand von 52.800 Dollar.

Die Performance von Bitcoin in den letzten sieben Tagen zeigt einen Anstieg von 9 Prozent, während der Kurs im letzten Monat um beeindruckende 26 Prozent gestiegen ist. Trotz einer kurzen Verschnaufpause in der aktuellen Rallye bleibt die Marktstimmung äußerst positiv. Bemerkenswert ist, dass der Kurs nach einer Korrektur bis auf 50.500 Dollar auf starken Support bei der 50.000-Dollar-Marke gestoßen ist, die seit ihrem Durchbrechen kontinuierlich gehalten hat.

Sollte es zu einer weiteren Konsolidierung oder einem Rückgang kommen, wird die Marke von 50.000 Dollar als stärkste Unterstützung dienen. Für den Fall, dass der Kurs tiefer fällt, befindet sich die nächste starke Unterstützungsebene bei 48.000 Dollar. Die aktuellen Indikatoren deuten jedoch mehr auf eine Fortsetzung des bullischen Trends hin. Ein Durchbruch über die 53.000-Dollar-Marke könnte den Kurs schnell in Richtung 55.000 Dollar treiben. Sollte dies gelingen, wären die 60.000 Dollar und ein neues Allzeithoch nicht mehr weit entfernt.

Der bullische Durchbruch von Bitcoin mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Billion Dollar unterstreicht diesen positiven Trend zusätzlich. Das Handelsvolumen von Bitcoin, welches sich aktuell auf über 18 Milliarden Dollar beläuft, befindet sich in einer Konsolidierungsphase und ist leicht rückläufig. Dies könnte darauf hinweisen, dass viele Investoren und Händler aktuell auf den nächsten Kurspush warten.

Die anhaltende Unterstützung und das Interesse der Investoren könnten in naher Zukunft zu weiteren Kursanstiegen führen, insbesondere wenn es Bitcoin gelingt, die nächsten psychologischen Widerstandsmarken zu durchbrechen. Analysten gehen aktuell auf jeden Fall mehrheitlich davon aus, dass Bitcoin schon bald ein neues Allzeithoch erreichen könnte.

IntoTheBlock geht von 85 Prozent Chance für neues Allzeithoch in nächsten 6 Monaten aus

Ein gutes Beispiel für den bullischen Bias vieler Analysten ist aktuell unter anderem die Krypto-Analysefirma IntoTheBlock. Sie hat in ihrem neuesten Newsletter eine umfassende Einschätzung zur Wahrscheinlichkeit eines neuen Allzeithochs für Bitcoin innerhalb der nächsten sechs Monate veröffentlicht. Mit einer sorgfältigen Analyse verschiedener Marktindikatoren und -bedingungen bietet IntoTheBlock eine Perspektive, die auf fünf Schlüsselkatalysatoren basiert, welche die Preise von Bitcoin in die Höhe treiben könnten.

Einer der betrachteten Indikatoren ist die Summe der Gesamtgebühren, die für die Nutzung der Bitcoin-Blockchain aufgewendet werden. Trotz eines Rückgangs der Bitcoin-Gebühren um 35 Prozent hat der Preis seinen höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht. Im Gegensatz dazu stiegen die Gebühren auf der Ethereum-Blockchain um 61,5 Prozent, was auf eine steigende On-Chain-Nachfrage hindeutet. Ein weiterer wichtiger Indikator sind die Nettoflüsse von und zu zentralisierten Börsen. Hier zeigt sich ein Abfluss von 160 Millionen Dollar in Bitcoin, was auf eine Akkumulationsphase hindeutet.

We give Bitcoin 85% odds of hitting all-time high in the next 6 months.

Angesichts des jüngsten Kurs-Impulses, welcher den Bitcoin auf 52.000 Dollar trieb, stellt sich die Frage, ob und wann neue Höchststände erreicht werden könnten. IntoTheBlock identifiziert fünf Hauptkatalysatoren, die BTC vor dem Sommer zu neuen Höhen führen könnten:

Halving: Die bevorstehende Halbierung der Bitcoin-Block-Rewards im April 2024 wird die Miner-Rewards halbieren, was kurzfristig zu einem Rückgang der Hash-Rate führen könnte. Allerdings wird eine schnelle Erholung der Hash-Rate erwartet, die die Sicherheit des Netzwerks stärkt und den Verkaufsdruck durch Miner verringert.

Die bevorstehende Halbierung der Bitcoin-Block-Rewards im April 2024 wird die Miner-Rewards halbieren, was kurzfristig zu einem Rückgang der Hash-Rate führen könnte. Allerdings wird eine schnelle Erholung der Hash-Rate erwartet, die die Sicherheit des Netzwerks stärkt und den Verkaufsdruck durch Miner verringert. ETFs: Die Einführung von Bitcoin Spot ETFs hat bereits zu signifikanten Zuflüssen geführt, insbesondere nach dem erfolgreichen Start des IBIT ETF von Blackrock. Eine anhaltende Nachfrage nach Bitcoin Spot ETFs könnte die Nachfrage weiter steigern.

Die Einführung von Bitcoin Spot ETFs hat bereits zu signifikanten Zuflüssen geführt, insbesondere nach dem erfolgreichen Start des IBIT ETF von Blackrock. Eine anhaltende Nachfrage nach Bitcoin Spot ETFs könnte die Nachfrage weiter steigern. Geldpolitische Lockerung: Die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, einschließlich Zinssenkungen, könnte die Marktbedingungen verbessern und die Preise von Bitcoin und anderen hochrisiko Vermögenswerten ankurbeln.

Die Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve, einschließlich Zinssenkungen, könnte die Marktbedingungen verbessern und die Preise von Bitcoin und anderen hochrisiko Vermögenswerten ankurbeln. Wahlen: Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und die politische Neigung der Federal Reserve könnten ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Krypto-Märkte haben.

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und die politische Neigung der Federal Reserve könnten ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Krypto-Märkte haben. Treasuries: Die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin durch institutionelle Anleger und Unternehmen könnte den Preis weiter unterstützen. Da Unternehmen nun auch die Möglichkeit haben, Bitcoin durch einen Spot ETF in ihre Treasuries zu integrieren, könnte dies weiteren Kaufdruck auslösen.

Aufgrund dieser Katalysatoren schätzt IntoTheBlock die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin innerhalb der nächsten sechs Monate neue Allzeithochs erreicht, auf 85 Prozent. Trotz frt optimistischen Einschätzung weist IntoTheBlock jedoch auch auf mögliche Risikofaktoren wie geopolitische Konflikte oder unerwartete Verkaufsdruckfaktoren hin, die den Markt belasten könnten.

Im Angesicht der aktuell so bullischen Stimmung im Kryptomarkt, wenden sich immer mehr Anleger auch kleineren und jüngeren Kryptoprojekten zu. Das Besondere bei Investitionen in kleine Altcoins: Zwar sind sie anfälliger für Volatilität, doch im Falle eines Bull Runs profitieren sie im Mittel meist noch wesentlich stärker als Bitcoin und Co, was natürlich auch zu noch höheren Renditen für Anleger führt. Eine besonders interessante Investitionsoption stellt hier aktuell der neue Memecoin $SPONGE dar.

Dieser Coin könnte noch stärker als Bitcoin von einer Krypto-Rallye profitieren

$SPONGE vom Kryptoprojekt Sponge V2 könnte in der aktuellen Marktphase besonders hervorstechen. Mit seiner innovativen Strategie, die das Staking von V1-Tokens für V2-Tokens und ein Play-to-Earn-Spiel umfasst, bietet Sponge V2 sowohl langfristige Anreize für die Community als auch kurzfristige Gewinnchancen für neue Investoren. Die Kombination aus einer aktiven Community, der Möglichkeit, durch Staking an der Wertentwicklung des Projekts teilzuhaben, und dem Potenzial eines neuen Memecoins macht $SPONGE zu einem interessanten Kandidaten für Anleger, die über den traditionellen Kryptomarkt hinausblicken möchten.

Während Bitcoin weiterhin den Weg für den Gesamtmarkt ebnet und als Leitwährung fungiert, bieten Projekte wie Sponge V2 eine spannende Ergänzung für das Portfolio von Krypto-Investoren. Eine aktuelle Staking-Rendite von 191 Prozent und über 10 Millionen Dollar in gestaketen Coins verdeutlichen die Attraktivität des starken Frnachise-Projektes für viele Investoren.

