Bitcoin Kurs Prognose: Sorgen positive Analystenaussagen und On-Chain-Daten für den nächsten Push?

Die jüngsten positiven Analystenaussagen und vielversprechenden On-Chain-Daten in Bezug auf Wholecoiner werfen die Frage auf, ob der Bitcoin-Kurs kurz vor einem weiteren Aufschwung steht. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die aktuellen Prognosen und Trends, um herauszufinden, ob optimistische Aussagen der Analysten und starke On-Chain-Daten den Weg für eine mögliche Kurssteigerung ebnen. Bleiben Sie gespannt, während wir den Markt analysieren und ergründen, was die Zukunft für Bitcoin bereithalten könnte.

Renommierter Bitcoin Analyst sagt baldige Rallye voraus

In der vergangenen Woche verzeichnete die führende Kryptowährung Bitcoin plötzliche und deutliche Kursrückgänge. Dennoch startete BTC die neue Woche mit einem Anstieg. Während die Anleger auf eine Aufwärtsbewegung von Bitcoin warten, wird die Kryptogeld-Analyse von Michael Van de Poppe hinzugezogen, der den jüngsten Preisanstieg bewertet. Poppe bemerkt, dass es starke Bewegungen bei BTC gibt und der aktuelle Anstieg die Erwartungen an eine mögliche Rallye auf über 36.000 $ erhöht.

Strong movements on #Bitcoin as it swept all the lows in recent moves and grinds back up to $27.2K.



Patience, as flipping $27.2K is the first serious trigger for continuation upwards.



In that case, close to a temporary bottom & potentially new highs to $36-42K still possible. pic.twitter.com/bxhMYXopUP — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) May 14, 2023

Laut Poppe durchbricht Bitcoin mit seiner jüngsten Bewegung alle Tiefpunkte und zeigt dabei starke Dynamik, während es sich um die Marke von 27.200 $ bewegt. Das Überwinden dieser Marke könnte der erste wichtige Schritt für Bitcoin sein, um weiter nach oben zu gehen. In diesem Szenario scheint Bitcoin sich nahe dem Tiefpunkt zu befinden, und es besteht laut ihm immer noch Potenzial für neue Höchststände von 36.000 bis 42.000 $.

Zusätzlich dazu erwähnt Poppe, dass er erwartet, dass Bitcoin, falls der Aufwärtstrend am Wochenende an Fahrt gewinnt, erneut 26.400 $ erreichen wird, bevor es weiter nach oben geht. Poppe geht also davon aus, dass Bitcoin voraussichtlich steigen wird, wobei die Marke von 27.200 $ als Schlüsselpunkt für einen Bullenmarkt bleibt.

Zahl der Wholecoiner steigt auf über 1.000.000

Bitcoin hat einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht, da die Anzahl der Adressen, die mindestens einen Bitcoin halten, einen Rekordwert von über einer Million erreicht hat. Laut den Daten von Glassnode wurde dieser Meilenstein am 13. Mai erreicht und zeigt ein wachsendes Interesse an der Kryptowährung, trotz der Preisvolatilität und des Bärenmarktes. Aktuell gibt es insgesamt 1.000.527 Adressen von Wholecoinern, was etwa 15 Monate nachdem diese Wallets im Februar 2022 die Marke von 800.000 erreicht hatten.

Der jüngste Anstieg der Wholecoin-Adressen kann auf den anhaltenden Bärenmarkt zurückgeführt werden, der den Bitcoin-Kurs im vergangenen Jahr um mehr als 65 % einbrechen ließ. Interessanterweise stieg die Anzahl der Adressen während des Markteinbruchs im Juni und November an, als mehrere große Kryptounternehmen zusammenbrachen. Dies deutet darauf hin, dass Anleger die Abwärtstrends als Gelegenheit nutzten, um mehr Bitcoins zu erwerben.

Es ist wichtig zu beachten, dass das Erreichen der Marke von einer Million Wallet-Adressen, die mindestens einen Bitcoin halten, nicht unbedingt bedeutet, dass es eine Million Einzelpersonen oder Institutionen mit solchen Beträgen gibt. Viele Krypto-Investoren und Institutionen besitzen mehrere Bitcoin-Adressen, daher könnte die Gesamtzahl der tatsächlichen Inhaber weniger als eine Million betragen.

In der Zwischenzeit ist die Gesamtzahl der Bitcoin-Adressen, die einen nicht-nullen Saldo aufweisen, in den letzten 15 Monaten um mehr als 15 % gestiegen, wobei die Anzahl der Wholecoiner-Adressen ein Allzeithoch darstellt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts gab es insgesamt 46.715.868 nicht-null Adressen, im Vergleich zu 40.276.163 im Februar 2022.

Bitcoin heute endlich wieder mit einem leichten Kursgewinn

Heute hat Bitcoin einen Wert von 27.400 US-Dollar und verzeichnet einen Anstieg von 2 Prozent. Trotz eines deutlichen Rückgangs in der vergangenen Woche konnte Bitcoin einen Teil seiner Verluste wieder wettmachen und notiert nun über 27.000 US-Dollar. Verschiedene Faktoren trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Am Montag fand Bitcoin bei 26.650 US-Dollar Unterstützung und stieg daraufhin deutlich an, um die Marke von 27.000 US-Dollar zu überschreiten. Im Vier-Stunden-Chart bildete sich eine bullische Engulfing-Kerzenformation, was auf einen möglichen weiteren Anstieg des Bitcoin-Kurses hindeutet.

Der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 15 Tage und die Marke von 26.700 US-Dollar bieten dabei eine unmittelbare Unterstützung. Da der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt, haben die Käufer derzeit die Oberhand. Ein Anstieg des Bitcoin-Preises auf 28.000 US-Dollar ist möglich, wenn die Marke von 27.000 US-Dollar erfolgreich durchbrochen wird. Es ist jedoch zu beachten, dass im 28.700 US-Dollar-Bereich ein starker Widerstand liegen könnte. Sowohl der RSI als auch der MACD signalisieren eine Kaufzone, was die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends über 26.700 US-Dollar erhöht. Sollte der Bitcoin-Preis jedoch unter 26.000 US-Dollar fallen, könnten die nächsten Unterstützungsniveaus bei 25.900 US-Dollar oder sogar tiefer bei 25.000 US-Dollar liegen.

