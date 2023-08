Bitcoin Kurs Prognose: Top-Trader sieht Entscheidung – das wahrscheinlichste Szenario für die US-Inflation

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin Kurs verhält sich weiterhin unaufgeregt und konnte in den letzten 24 Stunden leicht zulegen. Damit notiert der Bitcoin aktuell bei rund 29.200 $. Die Volatilität ist historisch gering. Es braucht wohl aktuell weitere Impulse, um eine dynamischen Kursbewegung entstehen zu lassen. Mit Michael van de Poppe hat jetzt ein niederländischer Krypto-Trader das entscheidende Event identifiziert. Wie könnte es im Jahr 2023 anders sein? Dieser hält eine charttechnische Entscheidung im Zusammenhang mit den Inflationszahlen am Donnerstag in den USA für möglich.

Standard correction on #Bitcoin.



Immediately flipped back, decent daily candle.



Let’s see what CPI will bring on Thursday. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 7, 2023

Denn die Inflation wirkt sich maßgeblich auf die Geldpolitik aus. Aktuell befinden wir uns am voraussichtlichen Ende eines aggressiven Straffungszyklus der Federal Reserve, die dem Markt Liquidität entzogen hat. Da der Bitcoin Kurs historisch jedoch mit der Liquidität korreliert, dürfte sich eine stärker als erwartet nachlassende Inflation positiv auf den Bitcoin Kurs auswirken, während Enttäuschungen beim US-amerikanischen CPI (das Pendant zu unserem VPI) eine bearische Kursentwicklung begünstigen könnten.

Denn aktuell preist der Markt keinen weiteren Zinsschritt ein. Chef-Notenbanker Jerome Powell bekräftigte beim letzten Fed Zinsentscheid das Vorhaben, stark datenbasierte Entscheidungen zu fällen. Sollten die Inflationsdaten also die Erwartungen treffen oder sogar besser ausfallen, dürften die Zinserhöhungen vorbei sein. Manifestiert sich die Inflation dürfte der Markt länger anhaltende hohe Zinsen oder sogar einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte befürchten.

US CPI am Donnerstag: Was macht die Inflation?

Am Donnerstag, dem 10 August, wird der neue Consumer Price Index (CPI) veröffentlicht. Der Consumer Price Index (CPI) in den USA ist ein weit verbreiteter Indikator zur Messung der durchschnittlichen Preisveränderungen von Konsumgütern und -dienstleistungen. Er spiegelt die Inflation wider und beeinflusst geldpolitische Entscheidungen.

Nachdem im Juni der CPI von 4 % auf 3 % sank und damit stärker als erwartet fiel, werden nun die Juli-Daten veröffentlicht. Nach Daten von Investing gehen Ökonomen im Mittel von einer leichten Zunahme aus, der CPI würde damit bei 3,3 % liegen. Dies wäre immer noch ein gutes Stück über dem angepeilten Ziel von 2 %. Dennoch zeigt sich bei einem Blick auf das Verlaufshoch im Juni 2022 bei 9,1 %, dass der Kampf gegen die Inflation erfolgreich verläuft.

Experten prognostizieren, dass die Inflation in den USA im letzten Monat erstmals seit Juni 2022 schneller gestiegen ist. Der Verbraucherpreisindex (VPI) wird voraussichtlich im Juli auf 3,3 % gegenüber 3,0 % im Vormonat ansteigen, während der monatliche Wert bei 0,2 % stabil tendieren soll.

Die Kernrate soll annualisiert auf 4,7 % sinken, während der monatliche Wert bei 0,2 % verharrt. Da die US-Notenbank die Daten vor ihrer September-Sitzung genau prüfen wird, schaut der Markt gespannt mit voller Aufmerksamkeit auf die am Donnerstag veröffentlichten Inflationsdaten. Schwächere Zahlen könnten die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im September mindern, nachdem die Zinsen letzten Monat um 0,25 Prozentpunkte erhöht wurden.

Kann die US-Inflation bullisch für Bitcoin sein?

Eine Abschwächung der Inflation durch niedrigeren CPI könnte grundsätzlich bullisch für Bitcoin sein, da es weniger wahrscheinlich ist, dass Zinserhöhungen stattfinden. Dennoch konzentriert sich der Markt zunehmend auf mögliche Zinssenkungen. Die Frage lautet, ob positive Überraschungen überhaupt noch möglich sind. Händler preisen aktuell bereits ein, dass keine weitere Zinserhöhung in 2023 stattfindet. Zugleich macht die Federal Reserve keinerlei Anstalten, Zinssenkungen zu diskutieren.

Nach Daten der CME Group bleibt aktuell eine erste Zinslockerung im März 2024 wahrscheinlich. Wirklich bullisch dürfte somit nur sein, wenn eine frühere Zinssenkung wahrscheinlicher wird – hierfür genügt wohl keine weiter nachlassende Inflation.

Alles in allem könnte es sich beim CPI am Donnerstag somit durchaus um ein Non-Event aus Perspektive des Bitcoin-Markts handeln.

Kryptowährungen mit KI analysieren: Das möchte yPredict erreichen

In Zeiten erhöhter Unsicherheit und Volatilität können Kryptowährungen von Künstlicher Intelligenz (KI) profitieren. KI kann große Datenmengen in Echtzeit analysieren und komplexe Muster erkennen, um präzise Vorhersagen zu treffen. Dies ermöglicht eine schnelle Anpassung an Marktveränderungen und unterstützt Investitionsentscheidungen. KI kann Risiken minimieren, Handelsstrategien optimieren und wertvolle Einblicke liefern, die in volatilen Kryptomärkten von unschätzbarem Wert sind.

Während KI natürlich nur ergänzend zum Einsatz kommen sollte, möchte yPredict eine neue Plattform für Krypto-Analysen und Marktintelligenz etablieren. Mit dem Verkauf des nativen, Polygon-basierten YPRED Token konnte der Presale mittlerweile rund 3,4 Millionen $ erlösen. Weiterhin sind 20 % Buchgewinne vor dem ICO möglich, die zum einen eine attraktive Rendite bieten und zum anderen das Risiko gekonnt absichern.

Doch auch die Marktkapitalisierung von 6,5 Millionen $ beim ICO macht Hoffnung auf eine positive Wertentwicklung, wenn yPredict Nachfrage generiert. Nach Angaben auf der Website befinden sich bereits 20.000 Krypto-Fans auf der Warteliste. Da 80 % der Token für den Vorverkauf reserviert sind und das yPredict-Team transparent und KYC-verifiziert auf der Website zu sehen ist, dürfte auch in puncto Sicherheit der yPredict-Presale viele Konkurrenten ausstechen.

