Bitcoin Kurs Prognose: Trotz makroökonomischer Unsicherheiten, 250.000 Dollar Ziel bleibt bestehen

Im Zuge der rasanten Entwicklung der Kryptowährungslandschaft, die bereits seit mehr als einem Jahrzehnt anhält, ist ein Name immer präsent: Bitcoin. Bitcoin und seine auf der Blockchain-Technologie basierende revolutionäre Innovation haben den Grundstein für eine beispiellose Ära der Finanztechnologie und digitale Vermögenswerte gelegt. Es scheint, dass Bitcoin seine dominante Stellung im Kryptomarkt nicht so schnell aufgeben wird, insbesondere angesichts der jüngsten Prognosen, die einen Preis von 120.000 bis 250.000 Dollar voraussagen.



Doch jetzt gibt es eine besonders spannende Alternative welche sich Wall Street Memes nennt. Bevor wir uns jedoch genauer mit dieser aufstrebenden Krypto-Alternative befassen, wollen wir tiefer in die Welt von Bitcoin eintauchen und die jüngsten Entwicklungen und Prognosen betrachten, die die Grundlage für seine anhaltende Dominanz in diesem dynamischen Markt darstellen.



Der renommierte Investor und Mitbegründer von Draper Associates, Tim Draper, bleibt fest bei seiner Prognose, dass Bitcoin den Wert von 250.000 Dollar erreichen wird, auch wenn dieser Zeitpunkt nun eher bis 2025 eintreten könnte. Draper betonte in einem kürzlichen Interview mit Bloomberg TV, dass Bitcoin „hier ist, um zu bleiben“. Diese Aussage erfolgte trotz seiner verlängerten Prognose für den Erreichen des Viertelmillionen-Dollar-Meilensteins.

Founding Partner of Draper Associates and DFJ Tim Draper says he believes Bitcoin will rise to $250,000 by 2025 https://t.co/LkxnaDD2B9 pic.twitter.com/ZdFtdn3Pkx — Bloomberg Crypto (@crypto) July 11, 2023

Er äußerte seine Enttäuschung darüber, wie die US-Regulierungsbehörden mit Kryptowährungen umgehen. Er hatte erwartet, dass sie die globale Konkurrenz berücksichtigen würden, um einen gedeihenden Raum für Unternehmer zu schaffen. Er argumentierte, dass die aggressive Regulierungspolitik der US-Behörden die bedeutenden Unternehmer verscheucht und dadurch den Bitcoin-Preis beeinträchtigt hat.

Aktueller Bitcoin-Trend und die Vision von Draper

Bitcoin hat in diesem Jahr einen beeindruckenden Aufstieg erlebt und ist bisher um 84% gestiegen. Der Preis lag gestern bei knappen 30.500 Dollar, was eine nahezu unveränderte Entwicklung gegenüber der letzten 20 Tage darstellt.

Draper lobte die Kryptowährung und drückte seine Vorfreude aus, einen vollständig in Bitcoin investierten Fonds aufzulegen. Er träumt von einem Szenario, in dem Unternehmen ihre Mitarbeiter und Lieferanten in Bitcoin bezahlen und alle Steuern in Bitcoin entrichtet werden. Die Blockchain-basierte Buchhaltung könnte dann für Transparenz sorgen.

Die Auswirkung makroökonomischer Ereignisse auf Bitcoin

Investoren und Händler warten gespannt auf den Verbraucherpreisindex (CPI), der heute am Mittwoch, den 12. Juli 2023, veröffentlicht wird. Es wird erwartet, dass der CPI-Bericht den Weg für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte ebnen wird, wenn der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) Ende Juli tagt. Infolge der jüngsten makroökonomischen Ereignisse in den USA scheint der Bitcoin-Preis bereits stagniert zu haben. Jerome Powell, Vorsitzender der US-Notenbank, deutete kürzlich an, dass mindestens zwei weitere Zinserhöhungen bis Ende 2023 erwartet werden.

In der Zwischenzeit bewegten sich die US-Aktien am Dienstag seitwärts in Erwartung der Inflationszahlen. Der Verbraucherpreisindex, der Preisänderungen über einen bestimmten Zeitraum hinweg misst, wird den Märkten einen Hinweis darauf geben, ob die Inflation in den USA weiter abnimmt oder nicht.

Die Inflationstrends sind in Bezug auf den Bitcoin-Kurs von entscheidender Bedeutung, insbesondere in Anbetracht der jüngsten Äußerungen von BlackRock-CEO Larry Fink, der Bitcoin als internationales Asset und potenzielles Inflationsschutzmittel hervorhob. Aktuell zeigt das CME FedWatch Tool, dass die Marktteilnehmer mit einer Wahrscheinlichkeit von 93% eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwarten.

Weitere Stimmen zur Bitcoin-Prognose

Die Bank Standard Chartered schickte am Montag Schockwellen durch die Kryptowährungs-Community, indem sie prognostizierte, dass Bitcoin bis Ende 2024 auf einen Wert von 120.000 Dollar ansteigen könnte – eine Vervierfachung des aktuellen Preises.

Bradley Duke, Gründer und Chief Strategy Officer von ETC Group, einem Krypto-ETP-Anbieter, reagierte auf diese Prognose und stellte fest, dass, obwohl es schwierig ist, den Zeitpunkt von Marktbewegungen genau vorherzusagen, die Argumente für einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises in der nahen Zukunft überzeugend sind. Er kommentierte außerdem auch die Züge der SEC gegen den Kryptomarkt.

ETC Group sees "establishment really getting involved in crypto" @proactive_UK

ETC Group co-CEO Bradley Duke speaks to Thomas Warner about what recent moves from the US SEC mean for the world of #crypto.



Watch interview here:https://t.co/JW0cc1gOw2 pic.twitter.com/G1nNSafqJp — ETC Group (@ETC_Crypto) July 4, 2023

Auch merkte er an, dass das Angebot an Bitcoin weiterhin auf 21 Millionen BTC begrenzt ist, aber die jüngsten Nachrichten auf eine zunehmende Nachfrage hindeuten. Duke führte diesen Anstieg der Nachfrage teilweise auf den von BlackRock eingereichten Spot-BTC-ETF zurück.

Potentieller Zustrom von institutionellem Kapital

Duke meinte, dass aufgrund der bisherigen Erfolgsbilanz von BlackRock wahrscheinlich eine Genehmigung für den Antrag erfolgen wird. Dies würde die massive, bisher aufgestaute Nachfrage nach Bitcoin in den USA und anderswo freisetzen und könnte zu einer entsprechenden Reaktion des Bitcoin-Preises führen.

Greg Moritz, Mitbegründer von AltTab Capital, stimmte mit der optimistischen Prognose von Standard Chartered überein. Er betonte auch die bevorstehende Halbierung von Bitcoin als einen möglichen Katalysator für eine Aufwärtsbewegung des Bitcoin-Kurses.

Moritz wies auf den historischen 4-Jahres-Zyklus von Bitcoin hin, bei dem ein signifikanter Rückgang im ersten Jahr gefolgt von einem starken Wachstum in den folgenden drei Jahren zu beobachten ist. Mit der für das nächste Jahr geplanten „Halbierung“ der Bitcoin-Produktion, die das Angebot reduziert und die Knappheit erhöht, und angesichts steigender Nachfrage, könnte der Preis für Bitcoin ansteigen.

Aussichten für Bitcoin und den Einfluss der BRICS

Neben den jüngsten ETF-Anmeldungen, die einen massiven Kapitalzufluss in den Krypto-Sektor ermöglichen könnten, hat AltTab Capital laut Moritz ein deutlich erhöhtes Interesse von institutionellen Investoren wahrgenommen. Dies deutet darauf hin, dass auch „das smart money“ das Potenzial für starkes Wachstum in dieser Anlageklasse erkennt.

Robert Kiyosaki, der Autor des Bestsellers „Rich Dad Poor Dad“, sieht ebenfalls einen Preis von 120.000 Dollar in der Zukunft von Bitcoin. Er vermutet jedoch, dass die bevorstehende Einführung einer goldgedeckten Währung durch die BRICS-Länder den entscheidenden Impuls liefern könnte. Diese Entwicklung könnte dazu führen, dass Billionen von Dollar zurück in die USA fließen, was sich positiv auf den Bitcoin-Preis auswirken könnte.

August 22, 2023, in Johannesburg, South Africa, BRICS nations announce gold backed crypto. US $ will die. Trillions of US $ rush home. Inflation through the roof. Buy Gold,

Silver. Bitcoin to $120k next year. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) July 11, 2023

Doch während der König der Kryptowährungen die Headlines weiter dominiert, gibt es eine Vielzahl von aufstrebenden alternativen Kryptowährungen oder Altcoins, die darauf abzielen, ihre eigenen einzigartigen Nischen innerhalb dieses aufregenden Marktes zu besetzen. Eine solche Alternative, die sich als besonders interessant herausstellt, nennt sich Wall Street Memes. Während Bitcoin aufgrund seines dezentralisierten Charakters und seiner Knappheit als digitales Gold gefeiert wird, ist Wall Street Memes eine Verschmelzung von Kryptowährung und Meme-Kultur, die es geschafft hat, eine beeindruckende Begeisterung und großes Investment auf sich zu ziehen.

Wall Street Memes: Die neue Bitcoin-Alternative stürmt den Kryptomarkt

In einer Zeit, in der das Internet und die sozialen Medien das Geschehen der Finanzwelt maßgeblich beeinflussen, ist die Wall Street Memes (WSM) Kryptowährung zu einer wahren Sensation geworden. Sie bricht alle Rekorde mit ihrem PreSale-Event, das in kürzester Zeit bereits über 14,2 Millionen Dollar an Kapital aufgebracht hat. Im Gegensatz zu Bitcoin, das eher moderate Gewinne verzeichnet, scheint Wall Street Memes einen enormen Schwung zu haben.

Das Besondere an Wall Street Memes ist die einzigartige Kombination aus Kryptowährung und Meme-Kultur. Das Projekt hat eine lebendige und engagierte Community aufgebaut, die Finanzereignisse auf humorvolle und satirische Weise kommentiert, dabei Ungerechtigkeiten und Absurditäten aufdeckt und gleichzeitig kreative Inhalte erstellt. Im Herzen des Projekts steht der $WSM-Coin, der eine Reihe von Vorteilen gegenüber Bitcoin bietet, einschließlich der Möglichkeit, vom Wachstum der Wall Street Memes-Community und der steigenden Nachfrage nach Memecoins zu profitieren.

Der PreSale von Wall Street Memes gibt den Investoren die Chance, Teil dieses spannenden Projekts zu werden. Und es scheint, dass die Investoren diese Chance ergreifen. Die bisherige Resonanz auf den PreSale ist beeindruckend, mit einem enormen Funding und einem wachsenden Interesse am $WSM-Coin. Dieses Projekt zeigt, dass neben dem König der Kryptowährungen, Bitcoin, auch Platz für humorvolle, kreative und Gemeinschafts-orientierte Krypto-Projekte ist, die den Finanzsektor mit einem Augenzwinkern betrachten.