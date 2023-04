Bitcoin Kurs Prognose: Verlangsamt sich der Aufwärtstrend oder liegt der größte Kursanstieg noch vor uns?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zu Beginn des Handels in Asien musste der Bitcoin- und Kryptomarkt einen Rückschlag verzeichnen. Der BTC-Preis fiel kurzzeitig um 2,2 % und stabilisierte sich nun zum Glück wieder bei zunächst über 28.300 $. Der breitere Kryptomarkt folgte diesem Trend und lag ebenfalls zwischenzeitlich im Minus.

Eine unerwartete Ankündigung der Mitglieder des Ölbündnisses OPEC+ am vergangenen Sonntag, in der eine Kürzung der Ölproduktion angekündigt wurde, könnte der Grund für den jüngsten Rückgang des Preises sein. Saudi-Arabien, das 500.000 Barrel pro Tag weniger produzieren will, führt die Senkung an, die die Förderung ab Mai um insgesamt eine Million Barrel pro Tag senken wird.

Als Folge stieg der Preis für Rohöl der Sorte Brent im frühen Handel um mehr als 5 $ pro Barrel bzw. 7 % auf über 85 $. Dies könnte die Inflation weiter unter Druck setzen. Makroanalyst Alex Krueger erläuterte, dass ein Anstieg der Ölpreise um 10 $ in der Regel zu einem Anstieg der Inflation um 0,2 % führt.

As a rule of thumb a $10 increase in crude oil leads to a 0.2% increase in inflation and a 0.1% hit to growth



– Jerome Powell (Mar/2022) — Alex Krüger (@krugermacro) April 3, 2023

Aufgrund der Inflationsbefürchtungen stieg der US-Dollar zu Beginn der Woche an. Experten prognostizieren, dass die Federal Reserve noch nicht mit ihrem Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat und im Mai zu einer Anhebung gezwungen sein könnte, da US-Präsident Biden in den letzten Monaten umfangreich auf die strategische Erdölreserve (SPR) zurückgegriffen hat. Daher werden am Montag wahrscheinlich alle Augen auf den Dollar-Index (DXY) gerichtet sein. Ein weiterer Anstieg des DXY aufgrund von Inflations- und Zinserhöhungsängsten könnte einen erheblichen Gegenwind für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt bedeuten.

Ein Blick auf den 4-Stunden-Chart des DXY zeigt, dass der Index aus einem Abwärtstrend ausbricht. Sollte sich dies bestätigen, werden die Aktien und der breitere Finanzmarkt wahrscheinlich im Minus starten. Für Bitcoin geht es einmal mehr darum, seine Widerstandsfähigkeit zu beweisen. Es bleibt abzuwarten, ob ein steigender Ölpreis mehr Inflation und höhere Zinsen bedeutet, was Bitcoin in Richtung der 25.000-Dollar-Marke fallen lassen könnte, oder ob dies bedeutet, dass die Geldpolitik der Federal Reserve zu mehr Bankenpleiten und erneuten Bank-Runs führen wird und Bitcoin somit steigt.

Relevante Wirtschaftsdatendaten für den Bitcoin

In der Woche vor den Osterferien stehen einige wichtige Makrodaten zur Veröffentlichung an, die möglicherweise Auswirkungen auf den Kryptomarkt, insbesondere auf Bitcoin, haben könnten. Am heutigen Montag wird um 10:00 Uhr EST der ISM-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Eine Prognose geht davon aus, dass der Index im März weiter sinken wird. Im Februar wurde eine Prognose für den ISM-Einkaufsmanagerindex (PMI) verfehlt, was dazu führte, dass der DXY abwärts tendierte und Bitcoin von der Schwäche des US-Dollar-Index profitierte.

Ein weiterer wichtiger Wirtschaftsindikator, der in dieser Woche veröffentlicht wird, ist der JOLTS-Arbeitsmarktbericht, der am Dienstag, dem 4. April um 10:00 Uhr EST vorgelegt wird. Hier wird eine Schätzung von 10,40 Millionen offenen Stellen gegenüber 10,82 Millionen im Vormonat erwartet. Sollte sich die US-Wirtschaft weiterhin als stark erweisen, dürften die US-Aktienindizes positiv reagieren, was auch Bitcoin zugutekommen könnte.

Am Mittwoch, den 5. April um 10:00 Uhr EST, werden die neuesten Einkaufsmanagerindizes (PMI) für den US-Dienstleistungssektor veröffentlicht. Im Februar lag der Wert über den Erwartungen, wodurch sowohl der Aktien- als auch der Kryptomarkt anstiegen. Sollte die Schätzung von 54,5 erneut übertroffen werden, wird dies wahrscheinlich weiterhin positiv bewertet.

Obwohl die Wall Street an diesem Feiertag geschlossen bleibt, wird das US Bureau of Labor Statistics am Freitag, dem 7. April um 8:30 Uhr EST den Arbeitsmarktbericht (NFP) sowie die neuesten Arbeitslosenzahlen in den USA veröffentlichen. Expertenschätzungen gehen davon aus, dass im März 213.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, was im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang bedeutet. Beide Daten können Ängste vor einer Rezession entweder schüren oder abschwächen, je nachdem, ob die Prognose den Erwartungen entspricht oder übertroffen wird. Eine positive Reaktion an den Finanzmärkten und somit auch am Kryptomarkt könnte erfolgen, wenn die NFP-Prognose den siebten Monat in Folge übertroffen wird. Die US-Arbeitslosenquote wird auf 3,6 % prognostiziert, nachdem sie im Februar von 3,4 % auf 3,6 % gestiegen war.

Wie wird es nun für den Bitcoinkurs weitergehen?

In den letzten Wochen hat der Anstieg des Bitcoin-Kurses an Schwung verloren und in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von 0,35 % erlebt. Als mögliche Gründe hierfür gelten die bevorstehende Veröffentlichung von Wirtschaftsindikatoren in den USA, insbesondere der Beschäftigungs- und Produktivitätsdaten sowie die Auswirkungen makroökonomischer Faktoren wie Inflation, Finanzturbulenzen und regulatorischen Änderungen auf den Kryptomarkt.

Aktuell liegt der BTC-Preis bei 28.340 $ nach einem Rückgang am Morgen und einer aktuellen Erholung. Das BTC/USD-Paar handelt innerhalb einer neutralen Spanne zwischen 27.600 $ und 28.900 $. Anleger warten auf einen starken fundamentalen Katalysator, um aus dieser Handelsspanne auszubrechen. Ein Ausbruch über 28.500 $ könnte BTC in Richtung des nächsten unmittelbaren Widerstandsniveaus von 28.900 $ treiben. Andernfalls könnte die Marke von 27.600 $ die unmittelbare Unterstützung für BTC darstellen.

Der Relative Strength Index (RSI) und der Moving Average Convergence Divergence (MACD) haben ihre mittleren Werte (50 und 0) unterschritten, was darauf hinweist, dass Anleger sich eher zum Verkauf neigen. Aus diesem Grund wird der Ausbruch aus dem aktuellen Handelsbereich zwischen 27.600 und 28.900 $ den weiteren Verlauf des Kurses bestimmen.

Dieser neue Krypto-PreSale wird die Gewinne des Bitcoin 2023 in den Schatten stellen:

Die Kryptowährung EcoTerra verfolgt einen innovativen Ansatz für eine umweltfreundliche und nachhaltige Welt. Als weltweit erste Recycling-to-Earn-Plattform fördert sie das Recycling und belohnt Nutzer mit eigenen Tokens, den $ECOTERRA. Die Idee hinter der Plattform ist es, Recycling als kämpferische Anstrengung zu fördern, um die globale Erwärmung zu reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen. Die mobile App von EcoTerra ermöglicht es Benutzern, Gegenstände zu scannen, sie zu recyceln und dafür $ECOTERRA zu verdienen. Token können in der App gehalten oder für Umweltaktivitäten ausgegeben werden. Die Plattform verfolgt die Öko-Aktivitäten der Nutzer und fügt sie als Erfolge in ihre Benutzerprofile ein.

EcoTerra bietet auch ein Kohlenstoffausgleichsprogramm an, bei dem Einzelpersonen und Unternehmen durch Umweltprojekte Kohlenstoffemissionen ausgleichen können. Die Aktivitäten werden als Erfolge in den Wirkungsprofilen der Unternehmen auf der EcoTerra Mobile App erfasst. Darüber hinaus können EcoTerra-Token zum Kauf von Emissionszertifikaten verwendet werden, die ebenfalls in den Wirkungsprofilen der Unternehmen erscheinen. Das Projekt ist inzwischen im Vorverkauf erhältlich. Eine Beteiligung in den frühen Phasen ist empfehlenswert, da jede Stufe eine Erhöhung des Token-Preises mit sich bringt. Der Kauf kann auf der offiziellen Webseite von EcoTerra durchgeführt werden.

Das Projekt hat sich verpflichtet, umweltfreundliche Lösungen anzubieten, um eine nachhaltige Welt zu schaffen. Das Recycling-to-Earn-Konzept ist ein wichtiger Schritt, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren und die globale Erwärmung zu bekämpfen. Mit der Beteiligung am Vorverkauf von EcoTerra-Token können Anleger frühzeitig von den Vorteilen dieses Projekts profitieren.