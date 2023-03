Bitcoin Kurs Prognose: Wie geht es für den Preis nach der jüngsten Korrektur weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich momentan über 22,4 Tausend US-Dollar, während Investoren über Silvergates Probleme nachdenken und auf wahrscheinlich ermutigende Wirtschaftsdaten aus China hoffen. Die größte Kryptowährung nach Marktwert startete flach in die Woche, wobei Bitcoin um 0,1 % auf 22.420 US-Dollar zulegte.

Laut Marktbeobachtern befindet sich der Kryptomarkt momentan an einem kritischen Punkt. Obwohl es nicht der tiefste Krypto-Winter ist, muss sich der Markt entscheiden, wie stark er die Auswirkungen des Versagens von Silvergate in seine Bewertung einbeziehen möchte. Gleichzeitig gibt es positive Wirtschaftsdaten aus China, da das Land alle Covid-Beschränkungen aufgehoben hat und in der kommenden Woche zahlreiche Wirtschaftsdaten wie die Handelsbilanz, die Devisenreserven und die Inflationsrate veröffentlicht werden.

Matt Weller, der globale Forschungsleiter von Forex.com, sagt, dass das Silvergate-Problem keinen größeren Einfluss auf den Markt zu haben scheint und dass der größte Teil des Rückgangs aufgrund dieser Nachricht bereits gesehen wurde. Er glaubt jedoch, dass es möglich ist, dass Bitcoin auf 20.000 $ oder sogar 18.000 $ zurückfallen könnte, um diese Tiefststände erneut zu testen, bevor es sich wieder erholt.

Das wieder eröffnete China wird als ein positiver Faktor für die Weltwirtschaft betrachtet, der zu einem Anstieg des Appetits auf Vermögenswerte wie Krypto führen könnte. March Zheng, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Bizantine Capital, verweist auf die sogenannten Animal Spirits, die zu einem Anstieg des Kaufverhaltens in Bezug auf Risk-Assets führen können. Zheng glaubt, dass dies ein Gegengewicht zu den anhaltenden Ängsten an den US-Aktienmärkten und den steigenden Zinsen bilden wird.

TBD’s Block startet c= zur Verbesserung vom Bitcoin Lightning Network

TBD, eine Tochtergesellschaft von Block, hat angekündigt, dass sie das Bitcoin Lightning Network verbessern will, indem sie eine neue Initiative namens c= ins Leben ruft. Das Lightning Network ist ein Layer-2-Zahlungsnetzwerk, das darauf abzielt, Bitcoin-Transaktionen schneller, billiger und zuverlässiger zu machen. Mit der Einführung von c= will TBD den Umfang des Lightning Network weiter ausbauen, indem sie mehr Liquidität und Routing-Dienste anbietet. Dadurch soll das Ziel erreicht werden, die Nutzung von Bitcoin als Zahlungsmittel für die Allgemeinheit zu erleichtern.

Die Verbesserung des Lightning Networks durch c= könnte sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken. Eine bessere Skalierbarkeit und höhere Geschwindigkeiten bei Transaktionen würden die Akzeptanz von Bitcoin erhöhen und das Vertrauen in die Kryptowährung stärken. Eine höhere Liquidität im Lightning Network könnte auch zu einem Anstieg der Nachfrage nach Bitcoin führen, da es einfacher wird, mit der Kryptowährung zu bezahlen. Je mehr Händler und Unternehmen Bitcoin akzeptieren, desto mehr wird die Nachfrage nach Bitcoin steigen.

Es ist jedoch zu beachten, dass die Auswirkungen von c= auf den Bitcoin-Kurs nicht wirklich vorhersehbar sind. Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel von der Akzeptanz des Lightning Networks durch die Nutzer und Händler, von der allgemeinen Marktlage und der Wirtschaftslage. Auch die technischen Probleme, die mit dem Lightning Network verbunden sind, könnten sich negativ auf den Bitcoin-Kurs auswirken, wenn es Schwierigkeiten gibt, das Netzwerk effektiv zu nutzen.

Insgesamt ist die Einführung von c= jedoch ein positiver Schritt für die Bitcoin-Gemeinschaft, da sie zeigt, dass die Entwicklung des Lightning Networks weiter vorangetrieben wird und Bitcoin als Zahlungsmittel für die Allgemeinheit zugänglicher wird. Die verbesserte Skalierbarkeit und Liquidität des Lightning Networks könnte dazu beitragen, den Bitcoin-Kurs langfristig zu stärken.

Bitcoin Kurs aktuell

Aktuell wird Bitcoin für 22.420 US-Dollar gehandelt und verzeichnet ein Handelsvolumen von 13,9 Milliarden US-Dollar in den letzten 24 Stunden. In den letzten 24 Stunden verzeichnete Bitcoin einen minimalen Anstieg von 0,1 % und bleibt auf der CoinMarketCap-Rangliste an der Spitze mit einer Live-Marktkapitalisierung von 432 Milliarden US-Dollar.

Nach einer technischen Analyse besteht die Möglichkeit, dass das BTC/USD-Paar das symmetrische Dreiecksmuster bei einem Preis von 23.250 US-Dollar durchbricht. Sollte dies eintreffen, würde der Bitcoin-Preis auf die Unterstützungszone bei 22.000 US-Dollar zurückfallen. Wenn es zu einem weiteren Durchbruch unter diese Unterstützungszone kommt, könnte BTC auf 21.450 US-Dollar fallen.

Ein weiteres Indiz für eine möglicherweise negative Preisentwicklung ist das Auftauchen einer bärischen „Engulfing“-Kerze. Dies lässt auf eine Verkaufstendenz beim BTC/USD-Paar schließen. Wenn es der Kerze jedoch gelingt, oberhalb dieses Niveaus zu schließen, besteht die Möglichkeit einer bullischen Erholung in Richtung der 22.800 US-Dollar-Marke oder sogar höher, mit einem möglichen Ziel von 23.750 US-Dollar.

