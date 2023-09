Bitcoin Kurs Prognose: Wie geht es für den Preis von BTC in dieser unsicheren Phase weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer Welt, die zunehmend von wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt ist, suchen viele nach Anzeichen dafür, wie sich der Bitcoin-Preis in der nahen Zukunft entwickeln könnte. Mit der anhaltenden Inflation, geopolitischen Spannungen und einem sich ständig ändernden regulatorischen Umfeld ist es schwieriger denn je, genaue Vorhersagen zu treffen. In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Faktoren analysieren, die den Bitcoin-Preis beeinflussen könnten, und versuchen, eine fundierte Prognose darüber abzugeben, wie es für die beliebteste Kryptowährung der Welt in dieser unsicheren Phase weitergehen könnte.

Bitcoin unter $26,000: Verliert der bullische Push an Dynamik?

Der Krypto-Markt erlebt aktuell also eine gedämpfte Stimmung, da der Bitcoin-Preis zum ersten Mal seit August unter $26,000 gefallen ist. Lee Reiners, Professor für Kryptowährungsrecht an der Duke University, bemerkte, dass der Markt an Schwung verliert und die Investoren realisieren, dass die Preise der digitalen Vermögenswerte nicht endlos steigen können.

Analysten glauben, dass dieser Rückgang des offenen Interesses teilweise mit dem Ablauf von monatlichen und vierteljährlichen Futures-Verträgen zusammenhängt, was die Handelsaktivität und Liquidität reduzierte. Diese Entwicklung deutet jedoch auch auf ein schwindendes Vertrauen in das Potenzial von Bitcoin hin, insbesondere angesichts wachsender regulatorischer Kontrollen, Umweltbedenken und der wachsenden Beliebtheit alternativer Kryptowährungen wie Ether.

JP Morgan CEO, Jamie Dimon, äußerte, dass das einst verlockende Versprechen von schnellem Reichtum durch Kryptowährungen nun wie ein entfernter Traum erscheint. Er merkte an, dass die Begeisterung für Kryptowährungen rapide nachlässt. Seitdem Bitcoin im November 2021 fast $69,000 erreichte, kämpft die Kryptowährung darum, wieder an Schwung zu gewinnen. Trotz der Hoffnungen einiger Krypto-Enthusiasten könnte die anhaltende Trägheit die allgemeine Akzeptanz der Kryptowährungen behindern.

Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Entwicklung von Bitcoin ist die weltweit zunehmende regulatorische Überwachung. Die Sorge der Regierungen und Finanzbehörden über die mit Kryptowährungen verbundenen Risiken, wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung, hat zu einer Unsicherheit geführt, die viele Anleger abschreckt und sie davon abhält, in den Markt einzusteigen oder zu bleiben.

Zusätzlich hat Bitcoin Kritik wegen seiner negativen Umweltauswirkungen erhalten. Kritiker weisen darauf hin, dass der energieintensive Prozess des Bitcoin-Minings nachhaltigkeitsbedenklich ist und zu einem Anstieg der Kohlenstoffemissionen beiträgt. Angesichts der wachsenden Umweltbedenken könnten einige Anleger und Institutionen ihre Unterstützung für Bitcoin überdenken und stattdessen umweltfreundlichere Kryptowährungen bevorzugen.

Bitcoin findet Stabilität nach einem Monat des Rückgangs: Ein Blick auf das, was vor uns liegt

Während der letzten 30 Tage hat Bitcoin also einen bemerkenswerten Rückgang von 11 % erlebt, aber jüngste Daten deuten darauf hin, dass die Kryptowährung beginnt, sich über der Marke von $25.000 zu stabilisieren. In den letzten 24 Stunden ist der Preis lediglich um 0,2 % auf $25.850 gefallen und stagniert somit aktuell über dem wichtigen Support von $25.000 und unter dem Widerstand bei $26.000.

Nachdem Bitcoin in den letzten 30 Tagen erhebliche Verluste verzeichnet hat, ist es ermutigend zu sehen, dass die Kryptowährung Anzeichen von Stabilität zeigt. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von $6,05 Milliarden ist ein klares Indiz dafür, dass trotz der jüngsten Preisrückgänge nach wie vor eine erhebliche Handelsaktivität besteht. Zudem sind die 1-Stunden- und 1-Tages-Änderungen mit -0,02 % bzw. -0,2 % relativ neutral, was darauf hindeutet, dass sich der Preis in der nahen Zukunft stabilisieren könnte. Obwohl der Preis von Bitcoin im letzten Monat gefallen ist, zeigt die 6-Monats-Veränderung von +15,93 %, dass die Kryptowährung im Jahr 2023 bisher insgesamt ein starkes Wachstum verzeichnet hat. Trotz der jüngsten Rückgänge zeigt Bitcoin nach wie vor eine langfristige Aufwärtstendenz, was durch seine Marktdominanz und seine Position als erste Kryptowährung untermauert wird.

Es gibt mehrere Gründe für den jüngsten Preisrückgang von Bitcoin und die anschließende Stabilisierung über der $25.000-Marke. Einer der Hauptgründe ist die steigende Inflation und die Zinssätze, die Risikoanlagen wie Kryptowährungen belastet haben. Trotzdem scheint Bitcoin dabei zu sein, sich zu konsolidieren und diese Ebene als neue starke Unterstützung zu etablieren. Die technische Analyse zeigt, dass Bitcoin von seinem 200-Wochen-Durchschnitt nahe $24.000 abgeprallt ist, was in der Vergangenheit eine zuverlässige Unterstützung dargestellt hat. Dieser gleitende Durchschnitt stimmt auch mit dem Kostengrund vieler Langzeithalter überein, die zwischen $20.000 und $24.000 in Bitcoin investiert haben und weniger bereit sind, mit Verlust zu verkaufen.

Darüber hinaus erklären auch makroökonomische Bedingungen den jüngsten Handelsverlauf von Bitcoin. Die Inflation ist von ihren 40-Jahres-Hochs zurückgegangen, bleibt aber auf einem historisch hohen Niveau. Dies stärkt die Attraktivität von Bitcoin als Inflationsabsicherung und Wertaufbewahrungsmittel, was neue Nutzer anzieht. Wenn die Inflation im Jahr 2023 anhält oder sich verschärft, könnte Bitcoin davon profitieren.

Angesichts der aktuellen Daten und Marktbedingungen scheint es wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten 3-6 Monaten weiterhin zwischen $20.000 und $30.000 gehandelt wird. Dieser Bereich spiegelt die Stabilisierung und Konsolidierung von Bitcoin nach seinem jüngsten Ausverkauf wider. Wenn die Inflation hoch bleibt, geopolitische Spannungen anhalten oder die Risikobereitschaft nachlässt, könnte Bitcoin die $20.000-Marke erneut testen. Andererseits, wenn sich die makroökonomischen Bedingungen im Jahr 2023 verbessern, könnte Bitcoin wieder in Richtung des Widerstandsniveaus von $28.000 bis $30.000 steigen. Dies würde eine verbesserte Risikostimmung widerspiegeln und Bitcoin könnte einen Teil seiner Attraktivität als Inflationsabsicherung zurückgewinnen. Bis Ende 2023, wenn die Adoption weiter zunimmt, könnte Bitcoin über $30.000 ausbrechen und sich im Laufe der nächsten 12 Monate wieder seinem Allzeithoch von fast $69.000 nähern.

