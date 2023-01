Bitcoin Kurs Prognose: Wie geht es weiter – Rallye oder Dump?

Bitcoin, die weltweit erste und größte Kryptowährung, hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rallye hingelegt und die Aufmerksamkeit von Anlegern auf sich gezogen. Der Kurs hat sich in dieser Zeit um circa 40 % gesteigert und viele fragen sich jetzt, wie es weitergehen wird. Wird die Rallye anhalten oder wird es zu einem „Dump“ kommen? Im folgenden Artikel werden sich mit verschiedenen Faktoren befasst, die den Preis des Bitcoins beeinflussen können und versucht, eine Prognose für die Zukunft des Bitcoin-Kurses abzugeben.

Schwierigkeiten an der 23.000 Dollar Marke

Die Bitcoin-Preisprognose für 2023 war bullisch geworden, als der Token kurz nach Jahresbeginn einen deutlichen Aufschwung entfachte. Während sich die Prognose für 25.000 $ abzeichnete, übernahmen die Bären wieder die Kontrolle und drückten den Preis unter 23.000 $. Der BTC-Preis fällt seit zwei Tagen und kann sich trotz eines anhaltend guten Kaufvolumens nicht erholen.

Die Kryptomärkte sind, ungeachtet ihrer behaupteten Unabhängigkeit, weitgehend von den Trends der traditionellen Aktienmärkte abhängig. Die Aktienmärkte, die sich in Turbulenzen befinden, haben es geschafft, den Aufschwung zu brechen, den sie 15 Tage in Folge gehalten haben. Darüber hinaus hat die Tatsache, dass auch Microsoft zu den Entlassungen hinzugekommen ist, beide Märkte in hohem Maße beeinträchtigt.

Daher stellt sich nun die Frage, ob der Bitcoin (BTC)-Preis über $25.000 steigt oder auf $21.000 zurückfällt. Wie gut kann Bitcoin das Momentum aufrechterhalten?

Die BTC-Preisrallye wurde durch eine starke Wal-Aktivität ausgelöst, bei der die Anzahl der Adressen, die 100 bis 1000 BTC halten, in den letzten Wochen um 416 gestiegen ist. In Anbetracht des jüngsten Preisanstiegs sind daher auch die Gewinne der kurzfristigen Inhaber um mehr als 90 % gestiegen. Daraus ergibt sich auch die Möglichkeit, dass diese Inhaber ihre Gewinne ausschöpfen.

Laut dem On-Chain-Datenanbieter Glassnode hat der jüngste Preisanstieg alle 3 Ebenen durchbrochen, den realisierten Preis, den realisierten Preis für langfristige Inhaber (LTH) und den realisierten Preis für kurzfristige Inhaber (STH).

„Der jüngste Anstieg der Bitcoin-Prozesse hat zum ersten Mal seit dem Bärenmarkt 2018/19 und der Covid-Krise im März 2020 zu einem ersten Ausbruch über alle drei Kosten-Basis-Werte geführt. Eine anhaltende Dauer über diesen wichtigen psychologischen Niveaus würde als konstruktiv angesehen werden.“

Von einem neuen Bullenmarkt würden Altcoin-Projekte noch stärker profitieren als der Bitcoin, weshalb ein Investment in diese besonders gewinnversprechend ist. Eines der interessantesten Projekte dieses Sektors ist aktuell Calvaria ($RIA). Am Ende dieses Artikels wird genauer auf diese alternative Anlagemöglichkeit eingegangen.

Bitcoin könnte die Priceaction vom Beginn des BullRuns 2019 wiederholen

Bitcoin (BTC) könnte sich für einen großen Aufschwung positionieren, wenn die Geschichte etwas hergibt. Der jüngste Aufschwung verläuft parallel zur Hausse von Mitte 2019, die den Preis um fast 250 % ansteigen ließ.

Die führende Kryptowährung nach Marktwert ist laut CoinDesk-Daten in diesem Monat um fast 40 % auf 23.000 US-Dollar gestiegen. Die Rallye folgt auf einen einjährigen Einbruch, der den Preis um 68 % drückte und nach dem eine längere Konsolidierung in den Tiefen des Bärenmarktes um 18.000 $ stattfand. Der Anstieg kommt nun unter anderem, da die US-Notenbank (Fed) sich dem Ende ihres Liquiditätsstraffungszyklus nähert, welcher Risikoanlagen, einschließlich Kryptowährungen, in Aufruhr brachte.

Die Bedingungen ähneln denen, die dem Aufschwung von Bitcoin im zweiten Quartal 2019 vorausgingen. Damals stieg der Preis um 247 % auf 13.800 $, als der Straffungszyklus der Fed seinen Höhepunkt erreichte.

Bitcoin-Kurs 2022/2023

Bitcoin-Kurs 2019

„In den vier Monaten vor der Rallye 2019 wurde BTC in einer engen Spanne in der Nähe der Tiefststände gehandelt, da Shorts ihren Vorteil ausspielten, während sich starke Hände ansammelten“, sagte der Makro-Händler Geo Chen in der Ausgabe vom 20. Januar seines beliebten Newsletters Fidenza Macro Substack, in dem er Gemeinsamkeiten zwischen dem Preisanstieg von 2019 und dem von 2023 feststellte. „Die Rallye im Jahr 2019 fiel mit einem Goldlöckchen-Umfeld mit verlangsamtem Wachstum und Inflation zusammen, was die Fed dazu veranlasste, den Fuß vom Straffungspedal zu nehmen.“

Der letzte Straffungszyklus der Fed dauerte drei Jahre, von Dezember 2015 bis Dezember 2018, und hob den Leitzins auf eine Spanne von 2,25 % bis 2,5 % an. Im vergangenen Jahr hob die Zentralbank den Leitzins von 0 % auf 4,25 % an. Der Markt geht nun davon aus, dass sie das Tempo der Zinserhöhungen im Februar und März auf 25 Basispunkte verlangsamen und dann eine Pause im Zinserhöhungszyklus einlegen wird, da zukunftsgerichtete Indikatoren auf eine deutliche Verlangsamung der Verbraucherpreisinflation und der Wirtschaftstätigkeit hindeuten.

Das Marktgeschehen von Bitcoin seit Juli ähnelt auf angenehme Weise den Bewegungen, die von Ende November 2018 bis Anfang April 2019 zu beobachten waren.

Die Erschöpfung der Verkäufer im November letzten Jahres und der anschließende Aufschwung stehen im Einklang mit dem Rekord von Bitcoin, der 17 Monate vor der Halbierung der Mining-Rentabilität seinen Tiefpunkt erreicht und im Jahr vor dem Ereignis wieder ansteigt. Die vierte Halbierung der Bitcoin-Belohnung, ein programmierter Code, der das Tempo der Angebotsausweitung alle vier Jahre um 50 % reduziert, steht im März oder April an.

Alles in allem scheint der Weg des geringsten Widerstands für Bitcoin auf nach oben zu gehen. Dennoch bevorzugt der Analyst und Experte Chen den Kauf von Ether (ETH), der zweitgrößten Kryptowährung nach Marktwert gegenüber Bitcoin.

„Ich glaube, dass das Potenzial von ETH, BTC aufgrund des Zusammenschlusses zu übertreffen, aufgrund des Bärenmarktes noch nicht voll ausgeschöpft wurde“, so Chen. „Ich glaube auch, dass Web 3 und DeFi weiterhin die größte Quelle für Wachstum und Innovation im Krypto-Ökosystem sein werden, und die Mehrheit von Web 3 und DeFi verwendet ETH als Basisschicht. BTC wird die Safe-Haven-Währung mit niedrigem Beta im Vergleich zu ETH bleiben.“

Krypto-Gaming-Projekte wie Calvaria versprechen bei einem BullRun höhere Renditen als der Bitcoin

Calvaria ist ein neues Play-to-Earn-Projekt, das darauf abzielt, Gelegenheitsspieler und traditionelle Spieler auf die Blockchain zu locken. Frühere GameFi-Projekte haben enorme Investitionen angezogen, da Krypto-Investoren das enorme Potenzial für die Zukunft sahen, aber die Spielerbasis verlor sich schnell und ist während des Bärenmarktes 2022 schnell gefallen.

Calvaria versucht nun, dem entgegenzuwirken, indem es ein einfaches und wiederholbares Spiel entwickelt, das sowohl traditionelle als auch Gelegenheitsspieler anspricht und leicht zu erlernen ist. Das Flaggschiff-Spiel Duels of Eternity ist ein Battle-Card-Strategiespiel, bei dem die Spieler ihre Decks mit Karten und Vermögenswerten aus nicht fungiblen Token (NFT) bestücken und ihre Gegner in Best-of-Three-Matches besiegen, um RIA-Token zu verdienen.

In dem Spiel, das im Jenseits stattfindet, müssen sich die Spieler für eine von drei Fraktionen entscheiden und ihr Wissen, ihr Geschick und den rechtzeitigen Einsatz von Vermögenswerten einsetzen, um Eins-gegen-Eins-Matches zu gewinnen. Duels of Eternity hat eine Reihe von Besonderheiten, die es von seinen Konkurrenten unterscheiden und es auch für Nicht-Blockchain-Spieler attraktiv machen.

Der Vorverkauf für das aufregende Play-to-Earn-Projekt Calvaria: Duels of Eternity hat nun 2,97 Millionen Dollar überschritten, und der RIA-Token ist nun für sein erstes Börsenangebot (IEO) auf BKEX bereit. Dieser Umstand bedeutet, dass nun weniger als 3,5 Millionen RIA-Token im Vorverkauf verfügbar sind, wobei der Vorverkauf zu mehr als 95 % ausverkauft ist. Investoren sollten also nicht mehr zu lange mit ihrem Investment in diesen Altcoin zögern.