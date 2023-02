Bitcoin Kurs Prognose: Wie wird sich der Preis kurz- und langfristig entwickeln?

Die Informationen auf dieser Seite werden von cryptopr.com zur Verfügung gestellt. Die hier empfohlenen Produkte wurden subjektiv, aber redaktionell unabhängig ausgewählt. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com

Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung und hat in den letzten zwei Monaten nach einem längeren Bärenmarkt endlich wieder eine bullische Kursbewegungen erfahren. Viele Investoren fragen sich nun, wie sich der Preis in naher und ferner Zukunft entwickeln wird und ob es sich lohnt, jetzt in Bitcoin zu investieren. In diesem Artikel werden wir uns mit der Kursentwicklung von Bitcoin auseinandersetzen und eine Prognose für kurz- und langfristige Preisentwicklungen treffen.

Zunächst werden wir uns die aktuelle Marktlage von Bitcoin und den Faktoren, die den Preis beeinflussen, genauer ansehen. Dazu zählen unter anderem politische Entwicklungen, wirtschaftliche Trends und die Akzeptanz von Kryptowährungen durch die breite Öffentlichkeit. Auf der Basis dieser Informationen werden wir eine Prognose für den Bitcoin-Kurs in den nächsten Monaten und Jahren erstellen.

Bitcoin steht kurzfristig vor Schwierigkeiten:

Bitcoin steuert am 3. Februar auf $23.000 zu, nachdem eine Nacht mit Verlusten die jüngsten Fortschritte der Bullen in Teilen zunichtegemacht hat. Daten von TradingView zeigten, dass BTC/USD bei Bitstamp einen Tiefstand von 23.329 $ erreichte. Das Währungspaar hatte bei der Eröffnung an der Wall Street am 2. Februar zum zweiten Mal die 24.000-Dollar-Marke überschritten, wobei die Käufer angesichts der Volatilität an den Makromärkten nicht in der Lage waren, den Schwung aufrechtzuerhalten.

In klassischer Manier für Zinsankündigungen der US-Notenbank wurde eine anfängliche Bewegung bald wieder ausgeglichen, und Bitcoin kehrte zu seiner vorherigen Position zurück. Die Bedingungen verschlechterten sich dank eines wiedererstarkten US-Dollars, wobei der US-Dollar-Index (DXY) einen auffälligen Aufschwung verzeichnete, der sich im Laufe des Tages zu konsolidieren begann.

„Sobald der DXY-Dollar Unterstützung findet und anfängt, stark abzuprallen, werden wir Pullbacks bei unseren Krypto-Taschen sehen“, warnte der beliebte Händler Crypto Tony. „Time to pay attention.“ Cointelegraph-Mitarbeiter Michaël van de Poppe sah ein Niveau von 102 für DXY als Auslöser für invers korrelierte Rückgänge bei allen Risikoanlagen.

„Ich erwarte, dass es wahrscheinlich ist, dass DXY die Unterstützung und den Widerstand erneut testen wird“, fuhr Matthew Dixon, Gründer und CEO der Krypto-Bewertungsplattform Evai, in seiner eigenen Analyse fort. „Dies würde mit meiner umgekehrten Erwartung übereinstimmen, dass Btc und Krypto vor einem endgültigen ‚blowoff‘ Hoch (nicht viel höher imo) einen Hauch nach unten gehen.“

CPI bereitet neue Sorgen

Dieser Makro-induzierter Preisdruck könnte bis Februar anhalten, glauben einige. In seinem jüngsten Marktupdate, das an die Abonnenten des Telegram-Kanals versandt wurde, lenkte das Handelsunternehmen QCP Capital die Aufmerksamkeit besonders auf den nächsten US-Verbraucherpreisindex (CPI), der am 14. Februar veröffentlicht werden soll.

„Nach dem FOMC haben wir einen Haufen zweitrangiger Datenveröffentlichungen, darunter die wichtigen ISM-Dienstleistungen und NFP. Entscheidend wird jedoch der Verbraucherpreisindex zum Valentinstag sein – und wir sind der Meinung, dass diese Veröffentlichung Aufwärtsrisiken birgt“, heißt es. „Erstens zeigt der Inflations-Nowcast der Cleveland Fed einen Druck von >0,6 % für Januar, auch wenn die Inflation in den letzten Monaten zu hoch angesetzt wurde.

Aufgrund einer Änderung in der Art und Weise, wie der Verbraucherpreisindex kalibriert wird, vermutete QCP, dass die kommenden Zahlen im Jahr 2023 höher ausfallen könnten als vom Markt erwartet. Ob psychologisch bedingt oder nicht, die Nettoauswirkungen könnten Krypto-Bullen enttäuschen.

„In Europa hat eine ähnliche Neugewichtung zu einem Anstieg des in dieser Woche veröffentlichten Verbraucherpreisindex für Januar geführt. Daher gehen wir davon aus, dass von hier aus Abwärtsrisiken entstehen – entweder bei dieser Sitzung oder nach der nächsten VPI-Veröffentlichung“, so QCP weiter. Den Daten des FedWatch-Tools der CME Group zufolge blieb der Konsens hinsichtlich der nächsten Zinserhöhung Mitte März mit 25 Basispunkten identisch mit der vom Februar.

PlanB’s längerfristige Bitcoin Prognose:

Der beliebte quantitative Analyst PlanB aktualisiert seine Prognose für Bitcoin (BTC), nachdem der Kryptowährungsmarkt das Jahr mit einer starken Rallye begonnen hat. PlanB sagt seinen 1,8 Millionen Twitter-Followern, dass das Bottom für Bitcoin erreicht ist und sagt ein massives Wachstum voraus.

Der Analyst ist vor allem für sein Stock-to-Flow-Bitcoin-Modell bekannt, das die Wertveränderungen eines Vermögenswerts vorhersagt, indem es seinen aktuellen Preis mit der Rate vergleicht, mit der sein Angebot generiert wird. PlanB sagte, das Modell habe Ende letzten Jahres versagt, als BTC unter 16.000 $ fiel. Er sagt jedoch, dass das Stock-to-Flow-Modell ansonsten intakt geblieben ist und zeigt, dass eine schwindelerregende Preisexplosion auf 1 Million Dollar bis Ende 2025 möglich ist.

Er erläutert, dass die Königsklasse der Kryptowährungen auf das Preisniveau von 32.000 Dollar zusteuert, bevor sich das Angebot im nächsten Jahr halbieren wird. Er prognostiziert, dass Bitcoin im Jahr 2025 das Preisniveau von 100.000 Dollar überschreiten wird und dann siebenstellig werden könnte.

„BTC-Bottom ist schon da, 2024 Halving> 32.000 $, 2025 Bullenmarkt > 100.000 $, Szenario könnte so aussehen. Man beachte die gelbe Spanne von 100.000 $ bis 1.000.000 $ für 2025.“ PlanB wendet sich auch gegen eine Gruppe von Analysten, die die Rallye zu Beginn des Jahres als Bullenfalle bezeichnen. In einem neuen Video zur Strategiesitzung erklärt er seinen 23.600 Youtube-Abonnenten, dass der Bullenmarkt begonnen hat. „Wir befinden uns derzeit in der nächsten Hausse. Die nächste Hausse hat begonnen. Dies ist keine Bullenfalle, sondern ein Bullenmarkt.“

Dieses Projekt hat 20 X Potenzial und bietet eine perfekte Anlagenalternative zum Bitcoin:

Derzeit gibt es eine große Zahl an Krypto-Projekten, die vielversprechende Perspektiven bieten. Trotz der hohen Erwartungen bezüglich der Entwicklung von Bitcoin gibt es auch andere Kryptoprojekte, die im Aufschwung des Kryptomarktes bessere Wertsteigerungen erfahren können. Diese Projekte zielen darauf ab, echte Herausforderungen in bedeutenden Wachstumsbereichen zu adressieren. Eines der besten und vielversprechenden Projekte aktuell ist auf jeden Fall C+Charge.

C+Charge hat das Ziel, die Elektrofahrzeug-Branche zu unterstützen, indem es seine fortschrittliche P2P-Zahlungsplattform und Bonus-Programme anbietet. Durch die Verwendung der Blockchain-Technologie können Besitzer von Elektroautos problemlos Ladestationen finden und nutzen, während sie gleichzeitig Kryptowährung als Belohnung erhalten. Darüber hinaus haben Fahrer von EVs die Möglichkeit, CO₂-Zertifikate zu verdienen und zu verkaufen. C+Charge bietet auch eine praktische und zuverlässige Lösung für die Überwachung und Verfolgung von Ladeprozessen.

Aktuell besteht für Investoren die Chance, CCHG-Token im Rahmen des Vorverkaufs von C+Charge zu erwerben. Tokens können zum Preis von 0,013 USDT in der ersten Phase gekauft werden. Der Preis wird später in drei Stufen auf einen Endpreis von 0,02350 USD erhöht werden. Das Projekt hat bereits eine gute Finanzierung, indem es über 600.000 US-Dollar gesammelt hat, um seine App umzusetzen. Daher bietet C+Charge eine lukrative Möglichkeit für den Kauf von Kryptowährungen.