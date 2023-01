Bitcoin Kurs Prognose: Wird BTC 2023 endlich zur Absicherung gegen Inflation?

In der ersten Handelswoche des laufenden Jahres entwickelten sich Kryptowährungen grundsätzlich positiv. Viele Coins notieren aktuell fester, der Bitcoin Kurs stieg um über 2 %. In den vergangenen 24 Stunden wurde der Bitcoin zwischen 16.902 und 16.987 $ gehandelt, während das Handelsvolumen bei überschaubaren 10 Milliarden $ lag. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt damit bei über 326 Milliarden $ – die Marktdominanz liegt nach Daten von CoinMarketCap bei rund 39,6 %.

In Zeiten einer hohen Inflation litten im vergangenen Jahr risikobehaftete Assets, obgleich der Bitcoin oftmals als Hedge gegen die Teuerung aufgrund des strikt begrenzten Total Supply tituliert wurde. 2022 gab es mit einem Wertverlust von 65 % jedoch das zweitschlechteste Jahr in der Bitcoin-Historie. Bis dato sieht man wenig von Bitcoin als Absicherung gegen die Inflation. Doch könnte sich das 2023 ändern?

Zugleich könnten Anleger auch einen Blick über den Bitcoin-Horizont hinauswerfen und zukunftsorientierte Krypto-Presales analysieren. Mit einer angestrebten Hardcap von über 15 Millionen $ könnte Dash 2 Trade in den nächsten Tagen zu einem der größten ICOs des Jahres werden. Das Sentiment ist aktuell bullisch, die Nachfrage bleibt dynamisch hoch.

Bitcoin in 2022: Inflation explodiert, Bitcoin Kurs korrigiert

Das Jahr 2022 war eines der schlechtesten Jahre in der Krypto-Geschichte. Mit einem hoch-inflationären Umfeld lief es für Bitcoin-Hodler wenig erfolgreich. Die Straffungspolitik der Notenbanken und die Krypto-immanenten Risiken verschiedener Dienstleister führten zu einer massiven Kapitalflucht aus dem digitalen Währungsmarkt. Während die Inflation auf mehrjährigen Rekordhochs verharrt, geht es für den Bitcoin in die gegenteilige Richtung. Ein Hedge der Inflation – da wären Anleger mit physischem Gold im vergangenen Jahr besser gefahren, was lediglich rund 1 % an Wert verlor. Doch auch physisches Gold konnte dank steigender Zinsen nicht wirklich profitieren. Bis der Bitcoin als digitales Gold wahrgenommen wird, könnte es wohl noch ein wenig dauern.

Inflation auf Rekordniveau, Bitcoin-Adoption noch überschaubar

Der Krypto-Influencer Bitcoin for Freedom (@BTC-for-Freedom) stellte in einem neuen Tweet erneut den Bitcoin in Zusammenhang mit der Inflation. Dabei verweist er darauf, dass Inflation Diebstahl sei, was jedoch die absolute Mehrheit der Menschen nicht versteht. Doch ebenfalls habe die absolute Mehrheit der Menschen den Bitcoin noch nicht adoptiert, wenn man auf die Anzahl der Accounts mit mindestens 0,1 BTC schaut. Die Schlussfolgerung kann nur sein – Bitcoin for Freedom empfiehlt den Bitcoin gegen Inflation – doch kurzfristig ist es deutlich komplexer.

Bodenbildung auf breitem Fundament: Anzahl der Adressen mit 0,01 Coins auf ATH

Eine mögliche Bodenbildung könnte sich andeuten, wenn man die zuletzt wenig volatile Kursentwicklung beim Bitcoin berücksichtigt und zugleich das Akkumulationsverhalten in den On-Chain-Daten betrachtet. Denn die Anzahl der Adressen mit mindestens 0,01 Coins, also lediglich einem Investment von rund 165 $, erreichte nun ein neues Rekordhoch.

Ebenfalls bullisch scheinen aktuell die Krypto-Wale, die fleißig weiterhin Bitcoins akkumulieren. Denn die Anzahl der Adressen mit mehr als 10 Bitcoins – und somit über 165.000 $ Wert – erreichte nun ein neues 2-Jahres-Hoch. In den On-Chain-Daten von Glassnode zeigt sich deutlich, dass seit dem Bitcoin Crash die Anzahl der Adressen deutlich ansteigt. Trotz konsolidierender Kursbewegung entwickelt sich dieser Indikator tendenziell bullisch.

Bitcoin Kurs Prognose 2023: Kann BTC eine Absicherung gegen die Inflation bieten?

Kann der Bitcoin 2023 einen Inflationsschutz generieren? Kurzfristig wirkt dies wenig wahrscheinlich. Denn die Korrelation mit Makroökonomie und Zinspolitik dürfte hoch bleiben. Wenn die Inflation steigt, gilt dies für die Zinsen ebenfalls. Die Geldpolitik wird gestrafft und risikobehaftete Assets sind kurzfristig wenig beliebt. Langfristig könnte sich dies aufgrund der streng begrenzten Stückzahl beim Bitcoin anders darstellen. Denn rund um das Jahr 2140 soll der letzte Bitcoin gemint werden – die im Vergleich zum Fiat-Geld nur geringe Inflation könnte somit tendenziell Investoren zum Bitcoin bringen, wenn dieser zum Mittel für Wertbewahrung avanciert.

Letzte Chance: Explodiert der Dash 2 Trade Coin in drei Tagen?

Beim Schreiben dieses Artikels hat der Vorverkauf von Dash 2 Trade bereits 14,25 Millionen $ erreicht, sodass nur noch etwas über eine Million $ im aktuellen Presale bereitstehen. Die fortschrittliche Plattform für Krypto-Analysen und kuratierte Handelssignale erfreut sich in der Community steigender Beliebtheit – dies offenbart auch das Feedback aus der Community nach dem Launch des Presale-Features in der Beta-Version, das von einer steigenden Anzahl an Nutzern getestet wird.

Das Team von Dash 2 Trade bestätigte kürzlich ein neues CEX-Listing bei Gate.io und gab zugleich den Terminplan bekannt. In nur drei Tagen endet der Presale, am Mittwoch, dem 11. Januar, kommt es zu den initialen Notierungen, sodass Früh-Investoren aktuell die letzte Chance haben, sich am neuen Coin zu beteiligen. Ab 9.30 Uhr wird das Team Liquidity Pools bei Uniswap einrichten, um einen reibungslosen Handelsstart zu gewährleisten. 10 Uhr wird der Token-Claim auf der Website freigegeben, sodass Investoren ihre Token auf das eigene Wallet transferieren können. Zeitgleich startet der Handel bei den CEX Gate.io, LBank und BitMart.

