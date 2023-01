Bitcoin Kurs Prognose: Wird der Bitcoin wieder auf mehr als 50.000 Dollar steigen?

Wie zu erwarten ist es am Samstag ruhig am Kryptomarkt. Die gesamte Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen hat sich bei 1,046 Billionen USD eingependelt. Der Bitcoin notiert aktuell bei 22.950 Dollar und beansprucht mit 442 Milliarden Dollar mehr als 42,3 % des Gesamtwerts aller Coins für sich. In den letzten 24 Stunden ist der Kurs um 0,17 % angestiegen, bis morgen ist wahrscheinlich mit einem Rückgang von 0,5 – 1 % zu rechnen, wie das am Wochenende oft der Fall ist.

Damit stabilisiert sich der Bitcoin weiterhin auf hohem Niveau und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der nächste Impuls den Kurs antreibt. Ausschlaggebend könnte hier der Zinsentscheid der FED sein, der in der nächsten Woche bevorsteht. Sollten hier Anzeichen einer früheren Lockerung der Zinspolitik in Aussicht gestellt werden, würde das den gesamten Kryptomarkt wahrscheinlich stark nach oben jagen. Nächster wichtiger Widerstand wäre hier für den Bitcoin die 25.000 Dollar Marke.

Gelingt der Ausbruch über die 25.000 Dollar Marke, wäre damit auch der Anstieg vom Juni bis August letzten Jahres, bei dem der Bitcoin-Kurs bis in diesen Bereich zurückkehren konnte, übertroffen und der Weg wäre frei bis direkt in die nächste Zone zwischen 28.000 und 32.000 Dollar. Hier ist davon auszugehen, dass der Preis erneut eine längere Konsolidierungsphase starten würde. Der Anstieg, der im Januar zu beobachten war, wird nicht in derselben Geschwindigkeit das restliche Jahr anhalten.

Allerdings wäre mit einem Anstieg in diese Zone um 30.000 Dollar auch schon eine Jahresrendite von mehr als 80 % beim Bitcoin erzielt worden. Noch beim Jahreswechsel war der Kurs bei 16.500 Dollar. Sollte es gelingen, auch die Seitwärtsbewegung vom Mai und Juni letzten Jahres zu übertreffen und die 32.000 Dollar Marke zu überschreiten, wäre ein schneller Anstieg bis auf 38.000 Dollar denkbar. In diesem bullischen Szenario würde sich der Bitcoin bis zum Jahresende im Bereich um 40.000 Dollar einpendeln.

Viele Faktoren erschweren langfristige Prognosen

Eine Prognose über einen so langen Zeitraum hängt allerdings immer von sehr vielen Faktoren ab, die hierfür mitspielen müssten. Allen voran müsste die Inflation weiter sinken und die Zinspolitik der FED dadurch langsam wieder lockerer werden. Auch die politische Situation spielt eine große Rolle, da die vielen Skandale der letzten Wochen und Monate rund um Kryptobörsen auch immer mehr Stimmen nach Regulierung der Kryptowährungen aufkommen lassen. Auch wenn das nicht so schnell umzusetzen sein wird, wäre hier natürlich der größte Hebel, um den Kurs schnell wieder nach unten zu drücken, da hier der größte Vorteil der digitalen Leitwährung liegt.

Auch bei der bullischen Prognose ist ein Anstieg zurück auf 50.000 Dollar in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Auch wenn hierfür “nur” ein Anstieg von 200 % in einem Jahr nötig wäre und der Bitcoin schon in vielen Jahren deutlich mehr geschafft hat, sollte man in all der Euphorie nicht die Gesamtsituation der wirtschaftlichen Lage außer Acht lassen. Diese Voraussetzungen waren in den meisten Bullrun-Jahren der Kryptowährungen deutlich besser als heute. Langfristig gesehen ist es aber dennoch sehr wahrscheinlich, dass das bisherige Allzeithoch in den nächsten Jahren überschritten wird. Immer mehr Unternehmen und Regierungen sind offen für das Thema und die Massenadaption wird wahrscheinlich auch langfristig zu einem Preisanstieg führen.

Diversifizierung zur Absicherung

Auch wenn der Bitcoin als digitale Leitwährung mehr als 40 % des Gesamtwerts aller Coins für sich beansprucht und natürlich in keinem Krypto-Portfolio fehlen sollte, gibt es dennoch einige Alternativen, die man sich ansehen sollte und zur Diversifizierung des Portfolios in Betracht ziehen sollte. Neben dem Ether, der noch sehr viel Potenzial in Zukunft hat, sind hier natürlich auch Cardano, Solana und viele weitere zu nennen. Aber vor allem in starken Kryptojahren kommen auch wieder starke neue Projekte auf den Markt. Hier wäre zum Beispiel Calvaria – Duels of Eternity und C+Charge zu nennen.

Calvaria – Duels of Eternity (RIA)

Bei Calvaria – Duels of Eternity handelt es sich um ein Play 2 Earn Game, in dem man den RIA-Token verdienen kann. In der Unterwelt entscheidet man sich für eine dunkle Armee und kämpft mit NFT-Sammelkarten gegen andere Spieler, entwickelt die Charaktere oder handelt sie auf dem NFT-Marktplatz.

Da das Spiel in einer kostenlosen Version auch ohne Coin-Earning verfügbar sein wird, sowie für PC und Smartphone erscheint, wird hier eine breite Zielgruppe angesprochen, sodass der RIA-Token schon bald extrem ansteigen könnte. Der RIA ist laut Countdown auf der Website noch für 3 Tage im Presale erhältlich. Allerdings wurden bereits knapp 149 Millionen der verfügbaren 150 Millionen Coins verkauft, weshalb der Presale wahrscheinlich früher enden dürfte. Für Anfang Feber ist bereits ein IEO bei BKEX bestätigt, wodurch das Projekt nochmal zu mehr Bekanntheit gelangt und der Preis für den RIA schon bald weiter ansteigen könnte.

Coming Soon#RIA (@CalvariaP2E) Presale Event in Seed Incubator



Duels of Eternity is a project centred around speeding up the mass adoption of crypto through a play-to-earn battle card game.



Announcement: https://t.co/CyRifVJr8D pic.twitter.com/0DQJGXgvEY — BKEX (@BKEXGlobal) January 26, 2023

C+Charge (CCHG)

Bei C+Charge nimmt man sich dem Problem an, dass mit der ständig steigenden Zahl der Elektroautos einhergeht: Der mangelnde Ausbau der Lade-Infrastruktur. Der Ausstieg von Verbrennermotoren ist längst beschlossen, doch die Lade-Infrastruktur kommt nicht mit demselben Tempo hinterher. Hier setzt C+Charge an und möchte nicht nur den Ausbau der Säulen vorantreiben, sondern auch die Zahlung vereinheitlichen und die Emissionsgutschriften direkt zu den Fahrzeugbesitzern bringen.

Bisher landen diese bei den Fahrzeugherstellern oder Betreibern der Ladestationen. Damit könnte der CCHG-Token schon bald äußerst beliebt werden, wenn das Projekt realisiert wird. Derzeit erhält man den CCHG im Vorverkauf um 0,013 USDT, in weiterer Folge wird der Preis noch mehrmals angehoben, bis der Coin im März 2023 gelistet werden soll und Investoren dadurch bereits einen Buchgewinn verzeichnen können.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.