Bitcoin Kurs Prognose: Wirtschaftsdaten deuten auf Rallye hin

Obwohl heute Feiertag ist, wurden wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht, die einen merklichen Einfluss auf die Entwicklung von Bitcoin und den Kryptomarkt hatten. Aber auch neben der zunehmenden Bitcoin-Industrialisierung gibt es einige weitere wichtige Entwicklungen, welche den Preis von BTC bald maßgeblich beeinflussen werden. Lesen Sie jetzt die Bitcoin Kurs Prognose, um keine wichtigen neuen Nachrichten zu verpassen!

Kerninflationsrate geht zurück und treibt Kryptowährungen an

Heute ist Karfreitag und deshalb sind die Börsen in vielen Ländern geschlossen wie den USA, Großbritannien, Deutschland, Australien, Hongkong, Brasilien, Kanada, Neuseeland und mehr. Daher können einige börsennotierte Krypo-Investmentprodukte nicht gehandelt werden.

Somit ist tendenziell mit einem geringeren Handelsvolumen zu rechnen. Zudem werden viele ihren Feiertag vermutlich nicht mit Arbeit, sondern mit der Familie verbringen. Dennoch sind am heutigen Tage wichtige Wirtschaftsdaten erschienen.

So ist der PCE-Preisindex mit 2,5 % wie erwartet und 0,1 % höher als im vergangenen Jahr ausgefallen. Monatlich ist die Inflation mit 0,3 % sogar 0,1 % geringer als die erwarteten 0,4 %, was zudem weniger als die 0,4 % im Vormonat ist.

PCE Preisindex (Jahr) – Quelle: Investing.com

Wesentlich wichtiger für die Fed ist hingegen die PCE-Kernrate, die im Jahresvergleich bei 2,8 % lag, wie es auch von der Mehrheit prognostiziert wurde. Dies entspricht im Vergleich zu den vorherigen 2,9 % einer Reduktion um 0,1 %. Im monatlichen Vergleich ist auch ein Rückgang der Inflation feststellbar, die noch bei 0,5 % lag und nun nur noch 0,3 % beträgt.

All dies deutet darauf hin, dass die US-Notenbank, wie auch andere schon zuvor, tatsächlich noch vor der US-Wahl Zinssenkungen durchführt, was wiederum als äußert bullisch für Kryptowährungen, wie Bitcoin zu interpretieren ist. Daher konnte BTC auch in Reaktion auf die Wirtschaftsindikatoren zeitweise um 0,84 % zulegen. Mittlerweile notiert er sogar 0,20 % niedriger als davor.

Erwartungen der Leitzinsen – Quelle: CME Watch Tool

Laut CME Watch Tool rechnen im Mai 95,8 % noch nicht mit einer Zinssenkung. Eine wesentlich größere Chance sehen sie hingegen im Juni, da 61 % mit einer Senkung von 25 Basispunkten ausgehen. Im Juli erwarten hingegen schon mehr als 75 % mindestens eine Zinssenkung. Allerspätestens dürfte es jedoch im September geschehen, was noch vor der US-Wahl ist und somit Joe Biden helfen könnte, ohne als Wahlbetrug zu zählen.

Solana-Memecoin-Presale von Slothana erzielt 1 Mio. $ täglich

Kaum ein anderer Memecoin-Vorverkauf konnte die Herzen der Anleger schon nach so kurzer Zeit gewinnen. Der virale Slothana erzielt jedoch seit dem ersten Tag kontinuierlich 1 Mio. USD pro Tag. Zurückzuführen ist diese extreme Nachfrage auf die verlockende Kombination einiger der gefragtesten Memecoin-Trends der letzten Zeit.

Denn Slothana hat einen besonders simplen Vorverkauf gestartet, wie es auch bei SLERF, BOME und anderen extrem beliebten Memecoins der Fall war, die innerhalb von wenigen Tagen um teilweise mehr als 56.268 % gestiegen sind.

Primär der Minimalismus und der amateurhafte Charme haben diesen Projekten zu ihrem Aufstieg verholfen. Bei dem Faultier Slerf kam auch noch die versehentliche Vernichtung der Assets der Vorverkaufsinvestoren hinzu, die dem Memecoin schnell Schlagzeilen auf unter anderem Bloomberg beschert hat.

Sollte sich das Verkaufstempo des Presales so halten können, ist er vermutlich innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Zudem steigt somit die Chance auf einen Kaufdruck, der sich bei der ersten Listung explosionsartig entlädt. Schnelle Investoren können außerdem von den Buchgewinnen durch die Preiserhöhungen profitieren.

Fundamentaldaten deuten auf massive Bitcoin-Rallye hin

Derzeit gibt es einige Katalysatoren, die den Preis von Bitcoin und anderen Kryptowährungen antreiben. Zu ihnen zählt vorwiegend die gestiegene Nachfrage durch die Bitcoin-Spot-ETFs, durch welche auch immer mehr Vermögensverwalter und Privatanleger leichter in eine regulierte Anlageklasse investieren können. Erst am 28. März kam es wieder zu Zuflüssen von 178 Mio. USD und somit den vierten Tag in Folge. Sie machen nun insgesamt 12,13 Mrd. USD aus.

Ebenso wird die Nachfrage durch die Krypto-ETNs an der London Stock Exchange weiter angetrieben, auch wenn nur akkreditierten und institutionellen Anlegern der Zugriff zu diesen gewährt wird.

Zudem wurden in Brasilien Bitcoin-Spot-ETFs durch BlackRock und von B3 BTC-Futures eingeführt. Hinzu kommen die Krypto-ETFs für Bitcoin und Ethereum in Hongkong. Durch all diese börsengehandelten Krypto-Vermögensobjekte steigt wiederum die Seriosität und mit ihr die Nachfrage.

Auf der Seite des Angebots findet hingegen zeitgleich eine Verringerung statt. Denn schon am 19. April kommt es wieder zu dem alle vier Jahre stattfindenden Halving, welches die Belohnungen der Miner halbiert.

Wenn ein geringes Angebot auf eine steigende Nachfrage stößt, sorgt dies wiederum für höhere Preise, welche wiederum die Gier der Anleger steigern sowie somit für höhere Kurse sorgen.

Hinzu kommt die gestiegen Nachfrage durch die Bitcoin-Industrialisierung, wie im Bereich der Memecoins, BRC-20-Token und Ordinal NFTs. Die zunehmende Anzahl von Layer-2-Lösungen für Bitcoin dürfte diesen Trend noch weiter antreiben.

Bitcoin Kurs Prognose

Bitcoin Chart – Quelle: Tradingview

Aktuell deutet sich eine Doppeltop-Formation an. Sollte sie nach unten durchbrochen werden, sind Kursrücksetzer bis auf 66.063 USD möglich. Aber auch höhere Abverkäufe sind nicht auszuschließen.

Dennoch sollten die fundamentalen Daten Bitcoin bis Anfang 2025 auf neue Höchststände katapultieren und mit ihm auch andere Kryptowährungen hinterherziehen. Bis dahin sind Kurse von 100.000 USD und sogar 150.000 USD und mehr möglich.

Auf diesem Weg sollte sich jedoch auch auf Preiskorrekturen eingestellt werden, welche bei Bitcoin selbst im Bullenmarkt in der Regel bei 20 bis 40 % liegen. Der April ist historisch betrachtet hingegen eher ein bullischer Monat mit durchschnittlichen Anstiegen von 12 %.

Etwas belastend können sich die Verzögerungen der Ethereum-ETFs, die Überprüfung von KuCoin und die hohe Bewertung von MicroStrategy auswirken, bei dessen Firmenanteilen die Anleger eine hohe Prämie im Vergleich zu einem Direktinvestment in Bitcoin zahlen.

