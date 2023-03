Bitcoin Kurs vor FOMC-Meeting am Ansteigen – wie wird es nun weitergehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Anstieg der Bitcoin- und Ethereum-Preise in den letzten Monaten hat das Interesse von Investoren und Händlern weltweit geweckt. Dennoch haben die bevorstehenden Entscheidungen der US-Notenbank zur Zinspolitik, Unsicherheit und Spekulationen darüber ausgelöst, wie sich dies auf den Kryptomarkt auswirken wird.

Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, hat am Mittwochmorgen erneut ein neues 9-Monats-Hoch erreicht und die Marke von 28.000 $ überschritten. Die Händler warten gespannt auf das Ergebnis der Sitzung des US Federal Open Market Committee (FOMC), das zu einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte führen könnte. Der Anstieg von Bitcoin um mehr als 40 % ist vor allem auf den Zusammenbruch großer Banken zurückzuführen, der das Vertrauen der Anleger in das Finanzsystem erschüttert hat. Im Gegenzug haben sich viele Anleger Bitcoin als eine verlässlichere Alternative zugewandt.

Der Preis von Bitcoin liegt derzeit bei 28.140 $, während das 24-Stunden-Handelsvolumen bei 31,6 Milliarden $ liegt. In den letzten 24 Stunden hat Bitcoin eine Wertsteigerung von 0,80 % erfahren. Am Mittwoch konsolidierte sich das BTC/USD-Paar in der Nähe der 28.000 $-Schwelle, nachdem es den Widerstand von 27.750 $ überwunden hatte. Es wird erwartet, dass der Wert von Bitcoin in Richtung 29.250 $ oder 30.700 $ steigen könnte, sollte sich dieser Aufwärtstrend fortsetzen. Allerdings besteht auch ein Abwärtspotenzial, wenn Bitcoin die Unterstützungsniveaus von 26.700 $ oder 25.200 $ durchbricht. In diesem Fall könnte das nächste Unterstützungsniveau bei 23.150 $ liegen.

Anstehendes FOMC-Meeting macht Investoren unruhig

Die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) wird von vielen Händlern und Investoren aufmerksam verfolgt, da die Entscheidung über die US-Zinssätze Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben könnte. Die Federal Reserve hat im Jahr 2022 die Zinssätze mehrfach angehoben, um die Inflation in Schach zu halten. Im Dezember desselben Jahres hat die US-Notenbank beschlossen, die Zinserhöhung auf 0,50 % zu reduzieren und im Februar 2023 weiter auf 0,25 % zu senken. In Bezug auf die starke Wirtschaftsleistung hat Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, darauf hingewiesen, dass die Zinssätze möglicherweise über das ursprünglich geplante Maß hinaus angehoben werden müssen.

Der Kryptowährungsmarkt hat in der Vergangenheit auf Zinserhöhungen der Federal Reserve reagiert, indem er Preiseinbrüche erlitten hat. Im Dezember 2022 fiel der Preis von Bitcoin unter 22.000 $, nachdem die Federal Reserve die Zinserhöhung auf 0,50 % festgelegt hatte.

Mit der aktuellen globalen Finanzkrise könnte jedoch die Entscheidung der Federal Reserve beeinflusst werden, die Zinssätze wie geplant anzuheben, und sie könnte sogar eine Zinssenkung in Betracht ziehen. Eine Zinssenkung könnte dazu führen, dass Investoren in alternative Anlagen wie Bitcoin fließen, was zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises führen könnte.

Handelsvolumen und andere On-Chain-Metriken geben bullische Signale

In den letzten Wochen hat das tägliche Handelsvolumen von Bitcoin einen neuen Höchststand erreicht, als es die Marke von 70 Milliarden US-Dollar überschritten hat. Dies ist der höchste Stand seit dem Zusammenbruch von FTX. Der Trend des täglichen Handelsvolumens von Bitcoin ist definitiv aufwärtsgerichtet. Dies zeigt sich daran, dass der 21- und 50-tägige gleitende Durchschnitt der Volumina kürzlich über den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt gestiegen ist und der 21-tägige Durchschnitt sich seinem höchsten Stand seit Mitte 2021 nähert. In der Vergangenheit traten steigende Handelsvolumina in Zeiten von aggressiven Marktbewegungen auf, insbesondere in akuten Bullen- und Bärenmarktphasen.

Gleichzeitig zeigen die On-Chain-Daten, dass die Aktivität auf der Bitcoin-Blockchain selbst ebenfalls zunimmt. Die Anzahl der täglichen Transaktionen auf der Bitcoin-Blockchain hat kürzlich den höchsten Stand seit Anfang 2021 erreicht. Auch wenn der Anstieg der Anzahl aktiver Adressen im Bitcoin-Netzwerk in den letzten Wochen nicht so beeindruckend war, liegt die Kennzahl immer noch nahe an Mehrmonatshochs. Es gibt auch einen Anstieg der Rate, mit der neue Adressen zum ersten Mal mit dem Bitcoin-Netzwerk interagieren. Schließlich hat laut Daten von Glassnode die Kennzahl der Adressen mit einem Guthaben ungleich Null kürzlich die Marke von 45 Millionen überschritten. Diese positiven Trends bei den On-Chain-Metriken und dem Handelsvolumen an den Börsen könnten den Bitcoin-Preis weiter antreiben.

OKX – die beste Börse, um von Bitcoins Kursboom profitieren zu können

In den letzten Monaten hat der Kurs von Bitcoin erhebliche Wertsteigerungen erfahren, was die Aufmerksamkeit vieler Investoren und Händler auf sich zieht. Wenn Sie in den Kryptomarkt investieren möchten, ist es wichtig, eine zuverlässige und sichere Börse zu finden, um Ihre Trades durchzuführen. In diesem Zusammenhang bietet OKX eine großartige Möglichkeit, von Bitcoins Kursboom zu profitieren.

OKX ist eine der führenden Kryptobörsen der Welt und bietet eine breite Palette von Kryptowährungen zum Handel an. Die Plattform verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es selbst Anfängern leicht macht, Trades durchzuführen. OKX hat auch eine schnelle Ausführung von Aufträgen und bietet eine hohe Liquidität, was bedeutet, dass Sie schnell und einfach Kryptowährungen kaufen und verkaufen können.

Die Plattform verwendet zudem fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung, um sicherzustellen, dass Ihre Trades und Ihre persönlichen Daten sicher sind. OKX hat auch ein Risikomanagement-System, das sicherstellt, dass alle Trades auf der Plattform sicher und fair sind.

Ein weiteres Merkmal von OKX ist das Angebot an Handelspaaren. Die Plattform bietet nicht nur die Möglichkeit, Bitcoin gegen andere Kryptowährungen zu handeln, sondern auch gegen Fiat-Währungen wie USD, EUR und GBP. Dies bedeutet, dass Sie in der Lage sind, schnell und einfach Geld von und zu Ihrer Bank zu transferieren, um Trades zu tätigen.

Schließlich bietet OKX auch eine Vielzahl von Tools und Ressourcen für Händler, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Dies umfasst eine Fülle von Charting-Tools, technischen Indikatoren und Analyse-Tools, um den Markt zu verstehen und profitable Trades zu identifizieren.