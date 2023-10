Bitcoin legt am Weg zur 40.000 Dollar Marke eine Pause ein, während Bitcoin Minetrix 2,5 Millionen Dollar erreicht

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Bitcoin-Kursrallye hat inzwischen eine Pause eingelegt, bevor die Bullen die 40.000 Dollar Marke ins Auge fassen, aber in der Zwischenzeit haben Investoren mehr als 2,5 Millionen Dollar für Bitcoin Minetrix, das neue, tokenisierte Cloud-Mining-Projekt, aufgebracht.

Bei einem Kurs von etwa 34.000 Dollar war Bitcoin aus technischer Sicht in den überkauften Bereich vorgedrungen, so dass ein Rückschlag von 35.000 Dollar zu erwarten war. An den Derivatemärkten zeigen Call-Optionen, dass professionelle Händler den nächsten wichtigen Test der Top-Kryptowährung bei der 40.000 Dollar-Marke erwarten.

Sollte es gelingen, den erwarteten Widerstand im Bereich von 40.000 Dollar zu durchbrechen, dürften sich die Schleusen öffnen und ein Marsch zurück zum Allzeithoch von Bitcoin in Sichtweite kommen. Da wir uns dem nächsten Halving der Bitcoin-Blockprämien im April nächsten Jahres nähern, erwartet die Mehrheit der Marktteilnehmer, dass Bitcoin bald ein neues Allzeithoch erreichen wird. Der Ausbruch von Bitcoin eröffnet Chancen bei den Altcoins, da die Händler beginnen, die besten Risiko-Rendite-Aussichten in der noch frühen Phase der Rallye zu suchen.

Professionelle Trader und versierte Investoren haben Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) in dieser Hinsicht schnell besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wie man an der Tatsache erkennt, dass der Vorverkauf der $BTCMTX-Token inzwischen mehr als 2,5 Millionen Dollar eingebracht hat.

Milliarden von Dollar werden in Bitcoin investiert, wovon auch $BTCMTX profitieren kann

Altcoins, die in der Lage sind, sich am engsten an die Bitcoin-Wachstumsstory anzupassen, werden einen großen Teil der Milliarden von Dollar an Investitionen anziehen, die in den Kryptosektor fließen, und Bitcoin Minetrix ist hier ganz vorne mit dabei. Der Vorverkaufspreis von 0,0112 Dollar steigt beereits in wenigen Stunden auf 0,0113 Dollar, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt.

In der aktuellen Phase müssen nur noch 600.000 Dollar aufgebracht werden, was bedeutet, dass der Token frühzeitig ausverkauft sein könnte. Potenzielle Token-Käufer sollten sich mit ihrer Recherche also beeilen.

Frühzeitige Investoren können auch eine Rendite erzielen, indem sie ihre gekauften Token direkt staken. Die jährliche prozentuale Rendite (APY) beträgt zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 238 %. 175 Millionen $BTCMTX-Token wurden bisher von Presale-Käufern gestaket.

Warum sich Investoren auf Bitcoin Minetrix stürzen

Wie schon in früheren Rallyes am Kryptomarkt gibt auch diesmal der Bitcoin wieder die Richtung vor und viele Coins, die an das Original angelehnt sind, profitieren ebenfalls von dieser Entwicklung.

Der wichtigste dieser Bitcoin-Klone ist Bitcoin Cash (BCH), eine Abspaltung der Bitcoin-Blockchain. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Blockgröße von 32 MB im Vergleich zu 1 MB bei Bitcoin, das nach Protokolländerungen im Jahr 2017 eine theoretische effektive Größe von bis zu 4 MB hat.

Die größere Blockgröße von BCH bedeutet, dass das Netzwerk einen viel höheren Transaktionsdurchsatz hat. Dann gibt es noch Bitcoin SV (BSV), das eine Abspaltung von Bitcoin Cash ist und eine Blockgröße von 4 GB beansprucht.

Bitcoin Minetrix verfolgt einen radikal anderen Ansatz in Bezug auf den Wertunterschied zu Bitcoin. Das Projekt spielt nicht das Spiel mit der Skalierung der Blockgröße. Stattdessen haben die Entwickler den Weg gewählt, um die Gefahren der Zentralisierung des Bitcoin Minings zu lösen und die Mining-Basis im Hinblick auf die Kontrolle der Hash-Power zu verbreitern. Die Hash-Power ist das Maß für die Rechenleistung, die für den Proof of Work-Mechanismus verwendet wird, mit dem Bitcoin-Blöcke verifiziert werden.

Die Bemühungen um eine bessere Skalierbarkeit von Bitcoin sind zwar lobenswert, aber BCH und BSV sind nicht Bitcoin, und ihr höheres Transaktionsvolumen hat nicht dazu geführt, dass sie in größerem Umfang für den Kauf von Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Sie wirken wie Lösungen auf der Suche nach einem Problem, da niemand BCH oder BSV für Transaktionen in der Realwirtschaft verwendet.

Im Gegensatz dazu löst Bitcoin Minetrix echte Probleme auf eine Weise, die sowohl einzelnen Anlegern als auch Bitcoin im Allgemeinen zugute kommt.

Bitcoin Minetrix schützt vor einer möglichen Zentralisierung des Netzwerks

Das Bitcoin-Mining ist für die Existenz von Bitcoin unerlässlich. Und es ist Bitcoin Minetrix, das sich zum Ziel gesetzt hat, das Mining für jeden zugänglich zu machen, was es zu einem wertvollen und verlockenden Angebot für ernsthafte Investoren macht, die nach nützlichen Anwendungsfällen suchen. Als Nebenprodukt der Bemühungen des Teams kann Bitcoin Minetrix die allgemeine Sicherheit und Dezentralisierung des Bitcoin-Netzwerks stärken.

Heute ist Mining nichts mehr, was auf einem Laptop mit einer Grafikkarte durchgeführt werden kann, wie es in den frühen Tagen des Bitcoin-Protokolls der Fall war. Mit der zunehmenden Größe des Netzwerks ist auch die Schwierigkeit des Proof of Work gestiegen.

Das Protokoll verfügt über einen Schwierigkeitsmechanismus, der die für die Lösung des Proof of Work-Mechanismus erforderliche Rechenarbeit an die sich ändernde Gesamt-Hash-Leistung anpasst. Steigt zum Beispiel die Hash-Power im Netzwerk, wird der Schwierigkeitsgrad erhöht. Auf diese Weise wird die Rate, mit der Blöcke produziert werden, konstant bei einem Block alle 10 Minuten gehalten.

Das Mining ist zunehmend attraktiv für Unternehmen geworden, die Hunderte von Millionen Dollar in die Investition in Mining-Maschinen stecken können. Außerdem wurden Mining-Pools ins Leben gerufen, damit Einzelpersonen und Unternehmen kooperativ zusammenarbeiten können, um die Blockgewinne zu teilen. Foundry USA, Antpool und F2Pool sind drei der größten Pools. Außerdem gibt es noch die börsennotierten Mining-Unternehmen wie Marathon, Riot und Hut 8, die in die Gleichung einzubeziehen sind.

Obwohl Mining-Pools, die das Mining “kollektivieren”, und Unternehmen, die den Kapitalmarkt anzapfen, um ihre Operationen zu finanzieren, beide Schlüsselelemente dafür sind, wie das Bitcoin-Netzwerk sich selbst aufrechterhält, bedeuten sie auch, dass es immer die Gefahr einer Zentralisierung gibt.

Die Zentralisierung könnte, wenn sie sich durchsetzt, dazu führen, dass der Großteil der Blockproduktion unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens steht, was die Sicherheit des gesamten Protokolls untergraben würde.

Das latente Problem ist durch die Notwendigkeit entstanden, teure Rechenleistung (Hash-Power) anzuhäufen, und das tokenisierte Cloud-Mining von Bitcoin Minetrix kann verhindern, dass die Zentralisierung jemals zu einem Problem wird.

Bitcoin Minetrix bringt die Vorteile von Cloud Mining ohne Nachteile

Das Cloud-Mining von Bitcoin ist ein attraktives Angebot, denn es ermöglicht den Nutzern, Rechenleistung nur so lange zu mieten, wie sie benötigt wird, ohne Kapital in den Kauf von Mining-Anlagen stecken zu müssen.

Allerdings gibt es auch Probleme beim Cloud Mining. Das Konzept hat einen schlechten Ruf wegen schlechtem Kundenservice, unerwarteter Gebühren, Stabilitätsproblemen, komplizierten und schwer verständlichen Verträgen und oft auch für Betrug, wenn Mieter der Rechenleistung am Ende die geschürften BTC nicht erhalten.

Das Team von Bitcoin Minetrix hat sich der Sache angenommen und durch die Tokenisierung auch tatsächlich eine Lösung dafür gefunden. Durch die Erfindung eines Stake to Earn-Systems, das auf der Ethereum-Blockchain läuft, beseitigt Bitcoin Minetrix die Betrugsgefahr und bietet Effizienz, Kontrolle durch den Kunden und damit auch mehr Seelenfrieden.

Die Plattform sichert auch einen garantierten und transparenten Anspruch auf die Mining-Einnahmen, dank des Cloud Mining-Guthabens, das die Kunden im Verhältnis zu der von ihnen gestakten Menge an $BTCMTX erhalten.

Kurz gesagt: Bitcoin Minetrix macht es für Kleinanleger und Privatpersonen ohne technisches Wissen sicherer und einfacher, in das Bitcoin-Mining einzusteigen. Anleger müssen sich keine Sorgen über Betrüger und hinterhältige Verträge machen, da alles über den Smart Contract auf der Blockchain abgewickelt wird. Kein Bargeld wechselt den Besitzer.

Opting for #BitcoinMinetrix for hassle-free mining!



With cloud mining, say goodbye to concerns about reselling equipment.#BTCMTX manages upgrades, this allows users to concentrate on their $BTC venture without the hassle of aging hardware. pic.twitter.com/qnaIY32gP7 — Bitcoinminetrix (@bitcoinminetrix) October 12, 2023

Warum Bitcoin Minetrix um das 100-fache steigen könnte

$BTCMTX-Besitzer können, wie bereits erwähnt, auch von der möglichen Bitcoin-Rallye profitieren, die laut einigen Experten bevorsteht, da steigende Bitcoin-Preise sich positiv auf den restlichen Kryptomarkt auswirken.

Es gibt buchstäblich Hunderte von Bitcoin-Klonen der einen oder anderen Art, aber es werden wahrscheinlich nur diejenigen erfolgreich sein, die etwas wirklich Nützliches beisteuern, weshalb Bitcoin Minetrix bereits 2,5 Millionen Dollar von versierten Investoren eingebracht hat.

Vom Meme Coin HPOS10I ($BITCOIN) bis zum “Version 2.0″Coin Bitcoin 2.0 (BTC2.0) gibt es viele Variationen von Bitcoin-Klonen. Bitcoin Minetrix distanziert sich von diesen Bemühungen. Dennoch haben die beiden genannten Coins in ihren kurzen Lebenszyklen Gewinne von 100x oder mehr erzielt, obwohl ihnen die Liquidität völlig fehlt.

Wenn “Bitcoin Meme Coins” Wertsteigerungen von mehreren Millionen Dollar aus dem Nichts erzielen können, dann kann man sich vorstellen, was ein solides Projekt wie Bitcoin Minetrix erreichen kann. Kein Wunder, dass Trader und erfahrene Investoren den Coin mit einer Kaufempfehlung versehen.

Wie man $BTCMTX kaufen und staken kann

Um den $BTCMTX-Token zu kaufen, können Investoren ETH, USDT, BNB, MATIC oder eine Bankkarte verwenden. Wer mit ETH kauft, kann schon während des Presales mit dem Staking beginnen. Wer mit einer anderen Kryptowährung kauft, kann erst nach dem Ablauf des Vorverkaufs mit dem Staking beginnen.

Alles, was Investoren tun müssen, ist, ihre Wallet auf der Bitcoin Minetrix Website zu verbinden, zu bestimmen, wie viel sie investieren möchten, und sicherzustellen, dass sie noch genug ETH auf der Wallet haben, um die Gebühren zu bezahlen.

Jetzt Bitcoin Minetrix im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.