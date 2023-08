Bitcoin-Miner wegen fallender Kurs in Schwierigkeiten – wie geht es für den BTC-Preis weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die volatile Natur von Kryptowährungen ist weithin bekannt, doch jüngste Kursrückgänge bei Bitcoin werfen neue Fragen über die Zukunft dieses digitalen Vermögenswerts auf. Insbesondere Bitcoin-Miner, die maßgeblich für die Aufrechterhaltung und Sicherheit des Netzwerks verantwortlich sind, spüren den finanziellen Druck. Wie beeinflusst dieser Druck auf die Miner den Gesamtpreis von Bitcoin? Und was könnte die nahe Zukunft für den BTC-Kurs bereithalten? In diesem Artikel beleuchten wir die aktuellen Herausforderungen der Mining-Community und diskutieren mögliche Szenarien für die kommenden Monate.

Schwierige Zeiten für Bitcoin-Miner

Bitcoin-Mining, der Prozess des Verifizierens von Transaktionen und Hinzufügens neuer Blöcke zur Blockchain, steht vor erheblichen Herausforderungen. Die aktuelle Situation ist besonders prekär, da die Einnahmen der Miner aus der Blockerstellung stark gesunken sind.

Ein aktueller Bericht des On-Chain-Analyseunternehmens Glassnode vom 19. August zeigt, dass die Gesamttransaktionsgebühren, die an die Miner gezahlt wurden, einen neuen 5-Monatstiefstand von $21,256 erreicht haben. Dieser Rückgang stellt sogar den vorherigen 5-Monatstiefpunkt, der vor über einem Monat registriert wurde, in den Schatten.

Interessanterweise trat dieser Rückgang der Gebühreneinnahmen trotz eines der stärksten Preisrückgänge von Bitcoin im Jahr 2023 auf. In der letzten Woche fiel der BTC-Preis abrupt um 11 % – ein bemerkenswerter Rückgang, insbesondere da er zuvor über einen Monat hinweg in einer engen Bandbreite gehandelt wurde.

Zentrales Problem für die Miner ist, dass sie sich auf Fiat-Währungen verlassen, um Hardware- und andere Infrastrukturkosten zu finanzieren. Dies erfordert oft die Umwandlung ihrer BTC-Bestände in Bargeld. Bei einem Preisverfall erleben die Miner einen erheblichen Rückgang ihrer Gesamteinnahmen, wie die jüngste Entwicklung zeigt. Ebenso bemerkenswert ist, dass dieser Einnahmenrückgang einem plötzlichen Fall folgt, nachdem eine längere Wachstumsperiode zu verzeichnen war. Dies hat wahrscheinlich die Liquidationspläne der Miner durcheinandergebracht.

Daten von CryptoQuant deuten darauf hin, dass die Menge an BTC, die von den Minern gehalten wird, in der letzten Woche erheblich gestiegen ist. Es zeigt sich eine negative Korrelation mit dem Preis. Daher scheint es, dass die Miner dazu neigen, ihre Bestände zu akkumulieren und auf eine Preiserholung zu warten, bevor sie ihre Vorräte veräußern. In dieser unsicheren Phase ist es offensichtlich, dass die Bitcoin-Miner ihre Strategie anpassen, um sich gegen die volatilen Marktbewegungen abzusichern.

Hashrate erreicht trotz Preisverfall neue Höchststände

Das Bitcoin-Netzwerk, das auf dem Proof-of-Work (PoW) Mechanismus basiert, ermöglicht Minern, durch den Einsatz ihrer Rechenleistung um das Recht zu konkurrieren, den nächsten Block zur Blockchain hinzuzufügen. Ein zentrales Maß für diese Rechenleistung ist die sogenannte „Mining Hashrate“, welche die gesamte Rechenleistung widerspiegelt, die momentan an das Bitcoin-Netzwerk angeschlossen ist.

Desto höher der Hashrate-Wert ist, desto sicherer ist das Netzwerk normalerweise auch, da ein 51%-Angriff erheblich erschwert wird – vorausgesetzt natürlich, die Hashrate ist gleichmäßig verteilt und nicht zentralisiert. Aber dieser Wert ist nicht nur ein Sicherheitsindikator. Er gibt auch Aufschluss darüber, wie groß das Interesse der Miner am Mining dieser Kryptowährung aktuell ist und wie sich der Wettbewerb zwischen ihnen gestaltet.

Ein Anstieg der Hashrate deutet darauf hin, dass das Bitcoin-Netzwerk für Miner attraktiv bleibt. Dies könnte bedeuten, dass neue Miner beitreten oder bestehende Miner ihre Kapazität erhöhen. Da die Blockbelohnungen, die Miner für das Lösen von Blöcken erhalten, konstant bleiben (mit Ausnahme von Halvings, bei denen sie dauerhaft halbiert werden), bedeutet ein steigender Hashrate, dass die Belohnungen unter mehr Akteuren aufgeteilt werden.

Rückläufige Hashrate-Werte hingegen könnten darauf hindeuten, dass Miner das Netzwerk verlassen, möglicherweise weil sie Bitcoin derzeit nicht profitabel finden. Dies würde den verbleibenden Minern das Leben erleichtern, da der Wettbewerb nachlässt. Ein kürzlich veröffentlichtes Diagramm zeigte einen bemerkenswerten Trend: Trotz eines jüngsten Preisverfalls bei Bitcoin – der aktuell unter 26.000 $ gehandelt wird – hat die durchschnittliche 7-Tage-Hashrate neue Rekordwerte erreicht.

Dies legt nahe, dass die Miner von dem jüngsten Preisverfall von Bitcoin anscheinend unbeeindruckt sind. Doch angesichts des starken Preisverfalls ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Trend auf den Hashrate auswirkt, sollte Bitcoin nicht bald eine Erholung zeigen. Während größere Mining-Operationen möglicherweise in der Lage sind, diese Phase der Unsicherheit zu überstehen, könnten kleinere Miner, die bereits nur geringe Gewinne erzielen, gezwungen sein, ihre Operationen einzustellen.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird Bitcoin bei etwa 25.900 $ gehandelt, ein Rückgang von 12 % innerhalb der letzten Woche. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Preisentwicklung weiterhin auf die Mining-Landschaft auswirken wird. Aktuell sind Analysten und Investoren gespaltener Meinung darüber, ob der Crash sich noch fortsetzen, oder erst einmal eine Erholung eintreten wird.

Dieses KI-Kryptoprojekt wird von vielen als interessante Investitionsalternative zu BTC angesehen

Inmitten der wachsenden Bedeutung von Bitcoin (BTC) als Leitwährung im Kryptomarkt eröffnet sich eine bemerkenswerte Alternative, die die Aufmerksamkeit vieler Investoren auf sich zieht: yPredict. Dieses auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Kryptoprojekt wird zunehmend als eine spannende Alternative zu BTC betrachtet, und seine jüngsten Entwicklungen geben Grund zu diesem Optimismus.

yPredict setzt auf den Einsatz von KI-Algorithmen, um den Kryptohandel zu optimieren. Diese Algorithmen analysieren umfassende Datenmengen, um genaue Handelssignale zu generieren und Vorhersagen über Marktbewegungen zu treffen. Mit einem aktuellen PreSale, der bereits über 3,5 Millionen USD eingespielt hat, demonstriert yPredict nicht nur eine wachsende Investorenbasis, sondern auch eine starke Unterstützung für seine Vision, den Krypto-Handel durch KI-Technologie zu revolutionieren.

Die Attraktivität von yPredict als Investitionsalternative zu BTC liegt in seiner innovativen Technologie und seinem auf Daten gestützten Ansatz. Während Bitcoin zweifellos eine zentrale Rolle im Krypto-Ökosystem spielt, könnte die Kombination aus KI und Kryptohandel, die yPredict anbietet, als zukunftsweisendes Modell angesehen werden. Die aktuelle Dynamik des PreSales deutet darauf hin, dass Investoren zunehmend erkennen, welches Potenzial yPredict als Alternative zu BTC besitzt.

Der Kryptospace entwickelt sich rasant weiter, und yPredicts Ansatz könnte eine vielversprechende Gelegenheit für diejenigen bieten, die nach alternativen Investitionen abseits von Bitcoin suchen. Mit einem aufstrebenden PreSale, der bereits solide Mittel angezogen hat, und der Vision, den Krypto-Handel durch KI zu transformieren, könnte yPredict als eine aufregende Investitionsalternative positioniert sein, die in Bezug auf Rendite den Wettbewerb mit etablierten Größen wie BTC aufnimmt.